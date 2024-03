Cine îl va înlocui pe Mihai Pintilii pe banca lui FCSB după eliminarea de la Voluntari! Câte etape de suspendare a primit

În minutul 36 al meciului dintre , arbitrul Sebastian Colțescu a decis eliminarea lui Mihai Pintilii, pe motiv de proteste.

Cine îl va înlocui pe Mihai Pintilii pe banca lui FCSB

La o zi după , Mihai Pintilii și-a aflat pedeapsa. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a a dictat o suspendare de două etape împotriva oficialului celor de la FCSB și o amendă în valoare de 320 de lei.

În lipsa acestuia, clubul roș-albastru va delega un alt oficial pentru a sta pe bancă în următoarele două înfruntări din SuperLiga, acasă cu Petrolul și în deplasare cu Rapid.

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a vorbit despre înlocuitorul lui Pintilii pe bancă, cel mai probabil fiind vorba despre Marius Ianuli, team-managerul vicecampioanei.

”Nu a fost nicio jignire din partea lui Pintilii. Pur și simplu era tensiune, Sebastian Colțescu a venit să vorbească cu Haralambus. Pintlii a zis ‘ok, am înțeles, lasă-l galben’, iar arbitrul a văzut și a arătat cartonașul roșu.

După aia, în prelungiri, Colețescu a avut senzația că Pintlii a țipat la el, dar Pintilii a țipat la Șut să îi spună lui Radaslavescu. Nicio jignire, nicio înjurătură. Delegatul LPF a fost chiar lângă ei.

Problema a fost că nu părăsise zona. Se cam practică. Nu a fost în tribună, dar tot aia e. Marius Ianuli va fi delegat probabil. Eu nu am voie să fiu delegat, funcția nu îmi permite”, a declarat Mihai Stoica la .

De ce nu poate sta Mihai Stoica pe banca lui FCSB?

Mihai Stoica a explicat și de ce nu poate sta el pe banca lui FCSB, așa cum se întâmpa în trecut, acesta având că în prezent funcția de manager general al clubului.

”Au un regulament foarte stufos, în care se explică faptul că nu poți să te substitui team-manager-ului dacă ocupi o funcție în club de genul: președintele consiliului de administrație sau director sportiv”, a mai declarat Mihai Stoica.

Acesta a menționat și pasajul din regulament care face referire la accesul pe banca de rezerve: ”Persoanele care dețin funcția de Președinte al clubului/administrator delegat/manager general/director general sau orice altă persoană care deține o funcție echivalentă, precum și orice persoană care are calitatea de asociat sau acționar în cadrul clubului sau finanțează/sponsorizează/împrumută clubul, chiar dacă nu figurează în actele clubului dar a cărei apartanență la un club este de notorietate nu au dreptul de a lua loc pe banca de rezerve, cu exceptia situatiilor in care persoanele respective au incheiat cu clubul in cauza un contract valabil de antrenor, vizat de Scoala Federala de Antrenori.

De asemenea, aceste persoane nu pot cumula funcția deținută cu funcția de team manager/delegat al clubului/organizator de competiții/director tehnic/director sportive șamd”.