Cine intră în turul 2 la alegerile prezidenţiale? Verdictul lui Victor Ponta. Cum vede finala pentru Cotroceni

Mai exact, nu s-a ferit să ofere ”pontul” celor care vor să joace la pariuri pe numele candidaților care se vor califica în finala pentru Cotroceni în luna mai. Așadar, Victor Ponta crede că el va juca finala alături de suveranistul George Simion.

Victor Ponta a răspuns la întrebarea cine intră în turul doi

”Cine intră în turul doi? Ponta cu cine?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Sport și politică.”Cu Simion, așa cred. Nu pot să zic după ce am văzut în noiembrie, se întâmplă și surprize”, a replicat, sigur pe el, Victor Ponta.

ADVERTISEMENT

”V-a fost teamă că nu veți fi validat? Sunteți de acord cu marota asta pe care domnul Pricopie a început-o cu abilitate. Mai nou a fost asta, nu ai cum să strângi semnături. A fost așa…”, a întrebat Horia Ivanovici.

Victor Ponta a comentat acest subiect sensibil al strângerii de semnături. Candidatul independent crede că e greu ca cineva să strângă semnăturile în două zile, însă vrea ca în viitor acest proces să fie exclusiv digitalizat.

ADVERTISEMENT

Victor Ponta vrea ca semnăturile să fie digitalizate în viitor

Momentan, candidații trebuie să strângă 200.000 de semnături pe hârtie, cu mențiunea că un român poate semna pentru câți candidați vrea, însă o singură dată pentru un singur candidat. , mie mi-a luat două luni. Altceva să spun, în legătura cu prostia asta. Fiecare are un telefon, ce înseamnă aia cu scris pe foi.

Ne-am cărat cu 50 de cutii. Aș pune 250.000 – 400.000 de semnături, dar să poți să semnezi online. Pui așa Ponta Victor Viorel, CNP. STS într-un minut vede dacă-i fals. Văd că a mai semnat de două ori, are voie doar o dată.

ADVERTISEMENT

și iei 20.000 de voturi, dă și tu banii. Am pus oamenii în secții, e ceva anormal. Dă și tu banii, că am mai tipărit încă o căsuță cu tine. Sper că ăstea au fost ultimele alegeri când am umblat cu hârtii”, a explicat Victor Ponta.

ADVERTISEMENT