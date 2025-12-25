Sport

Cine l-a certat pentru penalty-ul ratat la Sevilla. De ce a ales să schimbe felul în care execută

Unul dintre executanții loviturilor de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a fost aspru certat după ce a ratat. Cine a fost persoana care i-a reproșat decizia.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 23:34
A ratat penalty în finala de la Sevilla, dar nu poate uita de cine a fost certat după.
A ratat penalty în finala de la Sevilla, dar nu poate uita de cine a fost certat după. Sursa Foto: csasteaua.ro.
Anul 1986 va rămâne pe veci în istoria fotbalului românesc după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni la penalty-uri contra Barcelonei. Cine a fost fotbalistul care a ratat atunci de la punctul cu var și a fost certat după seara de vis de la Sevilla.

Cine i-a reproșat fotbalistului de la Steaua ratarea penalty-ului din finala de la Sevilla

Seara de 7 mai 1986 va rămâne una dintre momentele de neuitat pentru microbiștii români, dar mai ales pentru suporterii Stelei. Totuși, unul dintre actorii principali ai acelei performanțe mai are un motiv pentru care nu va uita finala câștigată în fața Barcelonei.

Mai exact, Ladislau Boloni, cel care a ratat la fel precum colegul său, Mihail Majearu, a povestit cum a fost certat de mama sa, cea căreia i-a făcut o promisiune când a plecat în Franța, după ratarea de la punctul cu var.

„Mama era foarte supărată că am ratat acel penalty. Mi-a fost teamă că ratez, mi-a fost frică să dau tare. Interesant e că cei care băteam în general penalty la Steaua eram eu și Miți Majearu.

Era o presiune deosebit de puternică, atât de puternică încât unii s-au ascuns ca nu cumva antrenorul să îi numească printre cei cinci executanți. Spre norocul nostru acești doi băieți, Lăcă și cu Gabi Balint, care au avut o inspirație extraordinară, vin și spun >.

Lăcă, pe care îl iubesc foarte mult. Dar pe toți îi iubesc, pentru că Steaua până la urmă a devenit iubirea mea cea mai mare!”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

Loți Boloni, declarație de dragoste față de Steaua

De asemenea, Boloni, care în urmă cu doi ani mărturisea că nu mai știe care este adevărata Steaua, a făcut o declarație de dragoste față de clubul unde a cunoscut marea satisfacție a carierei sale de jucător.

„Nu credeam când am semnat acolo că vreodată eu am să țin atât de mult la acest club, că va deveni clubul meu de suflet”, a mai spus fostul mare fotbalist român, conform sursei menționate.

  • 97 de meciuri a bifat Boloni în tricoul Stelei
  • 24 de goluri a marcat pentru bucureșteni
