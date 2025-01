Cine l-a convins pe David Ankeye să semneze cu Rapid: „Mi-a explicat clar ce vrea să facă”

. Fotbalistul nigerian a sosit luni în România și își dorește să joace cât mai curând în tricoul giuleștenilor.

Ce a spus David Ankeye despre Dan Șucu după transferul la Rapid

Într-un interviu oferit , fotbalistul african a vorbit despre dialogul purtat cu Dan Șucu, patron atât la noua sa echipă, cât și la formația de care acesta aparține, Genoa: „Atunci când domnul Şucu mi-a spus despre ideea dânsului, mi-a explicat clar ce vrea să facă. Când eram în Moldova, auzisem de Rapid Bucureşti şi de Steaua şi pentru mine este o oportunitate bună să arăt ce jucător sunt pentru că, în general, nu am avut ocazia de a arăta că sunt un jucător bun. Sunt fericit să fiu aici!

(n.r. Ce părere ai despre domnul Şucu, proprietarul celor două echipe?) Am vorbit cu dânsul, cum am zis, atunci când mi-a spus despre planul lui. Este un om de treabă, un om bun, foarte primitor. Mi-a spus planul lui şi proiectele sale. Sincer, pot să zic că sunt foarte fericit şi entuziasmat. Am doar lucruri bune de spus despre dânsul şi vreau să îl fac mândru de mine”.

David Ankeye a declarat că își dorește să joace cât mai curând pentru Rapid: „Sunt aici să ajut echipa, să urcăm în clasament şi, probabil, să ne calificăm în obiectivele europene. Astea sunt obiectivele noastre. Sincer, eu mi-aș fi dorit să joc de ieri (n.r. de la meciul cu Poli Iași), dar știm regulile, trebuie să primesc aprobări, pentru că sunt un jucător non-UE. Trebuie să aștept până se rezolvă această situație.

Pot juca atât ca atacant central, cât și în cele două benzi, dar postul meu favorit este cel de atacant”

Marius Șumudică a afirmat într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA că .

Nigerianul a declarat că este suporter al lui Chelsea, grupare la care au evoluat de-a lungul timpului mai mulți conaționali, precum John Obi Mikel, Celestine Babayaro sau Victor Moses. Jucătorul favorit al lui Ankeye este Cristiano Ronaldo.

David Ankeye: „Sper că voi demonstra aici faptul că sunt un jucător foarte bun”

Ankeye a jucat în Nigeria, Suedia și Tunisia înainte să semneze cu Sheriff Tiraspol, grupare la care a impresionat, fiind achiziționat de Genoa cu 2,5 milioane de euro. Atacantul a evoluat foarte puțin în Italia, iar acesta speră că în tricoul Rapidului îşi va arăta din nou calitățile.

„Genoa este un oraș frumos, nu pot să vorbesc foarte mult despre perioada petrecută acolo, pentru că nu am avut oportunitatea să îmi arăt calitățile. Am fost accidentat sau bolnav. Dar, în general, a fost o perioadă bună, pentru că am învățat multe. Nu am jucat foarte mult, dar sper că voi demonstra aici faptul că sunt un jucător foarte bun” a declarat Ankeye pentru sursa menționată despre perioada petrecută la Genoa.

Contractul lui David Ankeye cu formația din Serie A este valabil până în vara lui 2028.