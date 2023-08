Cine l-a convins pe Lucas Alves să vină cu Dinamo: ”Mi-a povestit despre fani”

Fundașul central în vârstă de 31 de ani după ce și-a încheiat socotelile cu formația portugheză Portimonense, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Lucas Alves a ales Dinamo după ce l-a sunat pe Rivaldinho

Abia sosit în tabăra lui Dinamo, Lucas Alves a dezvăluit faptul că a stat de vorbă cu conaționalul său Rivaldinho înainte de a semna, iar acesta i-a povestit că în ciuda problemelor financiare echipa are suporteri extraordinari.

”Când a apărut această oportunitate, de a juca pentru Dinamo, nu am stat pe gânduri. Sunt foarte fericit să fiu aici. Prima persoană pe care am sunat-o a fost Rivaldinho. Mi-a povestit despre fanii echipei, mi-a spus că echipa a fost într-o situație mai dficilă în trecut.

O să joc contra lui. Îmi este un prieten foarte bun, dar sper că Dinamo va obține cele trei puncte. Trebuie să obținem prima victorie și să ducem această echipă unde îi este locul, pe podium. Să recâștigăm tradiția lui Dinamo.

Am fost peste tot, am văzut orașul, e foarte mare traficul, dar este identic cu Sao Paulo. Am senzația că sunt acasă. În Brazilia, când un copil se naște, primul lucru pe care îl primește este o minge. Primul lucru devenit tradiție în Brazilia este fotbalul”, a declarat Lucas Alves, pentru .

Ce idoli are brazilianul

Fundașul central a mărturisit că idolii săi din fotbal sunt conaționalii săi Ronaldo și Adriano, iar unul dintre fundașii care l-au inspirat foarte mult în carieră este un alt brazilian, Lucio.

”Ronaldo Fenomenul și Adriano Împăratul sunt favoriții mei. Ronaldo pentru mine a fost mai mult decât un idol. Un alt idol pe care îl am și care joacă pe poziția mea e Lucio”, a spus fundașul central brazilian.

Ovidiu Burcă și l-a dorit foarte mult și pe fostul jucător de la Botoșani, Răzvan Began. Portarul în vârstă de 26 de ani a reziliat contractul cu echipa lui Valeriu Iftime, după doar un singur meci.

Began a fost cedat de Sepsi la Botoșani, însă fotbalistul nu s-a regăsit la moldoveni și a decis să semneze cu echipa din Ștefan cel Mare. Din cauza mai multor probleme de la Dinamo, .

