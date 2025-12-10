Cine l-a inițiat în fotbal pe Iuliu Mureșan?! Premiat la Super Gala Fanatik 2025, președintele lui CFR Cluj a renunțat la medicină și a intrat în afaceri: „Am riscat și am fost câștigător”

ADVERTISEMENT

Super Gala Fanatik 2025 premiază excelența din sportul românesc, iar Iuliu Mureșan nu avea cum să fie trecut cu vederea. Noul președinte al celor de la CFR Cluj a acceptat încă o provocare și este optimist că va reuși să salveze clubul. Bineînțeles, alături de Neluțu Varga, omul cu banii din Gruia, și Daniel Pancu, antrenorul alb-vișiniilor. Am enumerat doar câteva criterii pentru care Iuliu Mureșan nu a fost ocolit de FANATIK.

Ce premiu a primit Iuliu Mureșan la Gala Fanatik 2025

Iuliu Mureșan își merită pe deplin locul în . “Am ajuns la un premiu de excelență. Îi lipsește doar statuia la CFR Cluj. E adevărat, una acolo micuță. Doctorul a renunțat la liniștea șemineului de sub Feleac și a sărit în foc pentru echipa sa de suflet. Este profesionistul de care se leagă primele performanțe adevărate din istoria clubului CFR Cluj. Dar, mai ales, un parcurs european fabulos, de neuitat, cu victorii istorice la Roma sau Manchester United, în Champions League. E pregătit, astăzi, să câștige un nou pariu. A pariat cu el însuși că, în stilul său așezat, profesionist, va readuce CFR Cluj în lupta pentru trofee. Premiul de excelență îi revine astăzi unuia dintre cei mai buni și mai valoroși conducători din fotbalul românesc din ultimii 20,25 de ani. În aplauzele dumneavoastră, doctorul Iuliu Mureșan!”, a anunțat Horia Ivanovici, directorul FANATIK.

Ce amintiri are Iuliu Mureșan cu Jean Pădureanu

Îmbrăcat elegant, Iuliu Mureșan a ținut un discurs care a emoționat asistența. Nu l-a uitat pe Jean Pădureanu, practic cel care l-a învățat cum este “șmecheria” în fotbal. Nici Arpad Paszkany, fostul patron al CFR-ului, nu a rămas în umbră.

“Viața mea a fost plină de surprize. În primul rând, fiind medic primar de medicină internă după foarte mulți ani de învățătură și examene, un tânăr inteligent și foarte bun în tot ce făcea, Arpi Paszkany, m-a convins să renunț la medicină și să ies cu el în afaceri. În ’99 se întâmpla asta. Am riscat și am fost câștigător. După doi ani, tot Arpi, deși eu l-am sfătuit să nu o facă, s-a implicat la clubul de fotbal CFR Cluj în Liga a 3-a. Eu, fiind directorul general și asociat cu el în firma care a cumpărat clubul, normal că am făcut parte din Consiliul de Administrație.

După două luni, președintele în funcție atunci a renunțat, nu a vrut să lucreze în privat, a preferat funcția la stat. Și am ajuns președinte de club. Habar nu aveam cu ce se mănâncă fotbalul, nu am făcut sport și nu am jucat fotbal niciodată. Dar a zis Arpi: ‘Te descurci, că ești descurcăreț!’. Și am început să învăț. Vă spun și eu un lucru simpatic care s-a întâmplat, m-am gândit la cine să apelez să-mi spună niște chestii din fotbal. Și Dan Dragoș Crăciun, colegul meu de promoție de la Medicină, fost arbitru, mi-a zis că nea Jean (n.r. Jean Pădureanu), e la Bistrița, e aproape, vorbește cu nea Jean. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde e pentru că a fost un om deosebit cu toate necazurile care nu știu câte meritate au fost. Eu cred că au fost nemeritate”, a spus Iuliu Mureșan.

Cum s-au împrietenit Iuliu Mureșan și Jean Pădureanu

Actualul președintele al celor de la CFR Cluj a dezvăluit, totodată, ce i-a spus Jean Pădureanu după ospățul la care au fost prezenți.

„Și m-am dus la nea Jean. Ne-au așteptat cu Horoba, un alt clasic în viață. Masă copioasă, au tăiat porc, vin, ne-am distrat… Mi-a tot spus de fotbal. Mi-a zis nea Jean pe la 11 seara când i s-a făcut somn: ‘Iuliu, cred că o să ajungi în fotbal să faci lucruri frumoase, interesante. Te văd că ești preocupat, că te interesează și pe chestia asta, hai să bem servus! În Ardeal înseamnă hai să bem pierdut. Și bem paharul de vin până la fund și îmi spune nea Jean: eu o să-ți spun ție Iuliu, tu poți să-mi spui nea Jean. Asta a fost”, și-a amintit Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan, mesaj pentru cei care l-au ajutat

În final, Iuliu Mureșan și-a arătat recunoștința față de toți cei care l-au ajutat din momentul în care a ales să fie .

“Datorez multe lucruri celor de la care am învățat, pentru că eram chiar căzut din avion în fotbal. Dar, important, este că mi-a ieșit și ne-a ieșit. Sigur că datorez acest lucru multor, multor colaboratori pe care i-am avut la CFR, oameni de mare calitate și ispravă. Cea mai mare surpriză pentru mine a fost când am fost rechemat, acum de curând, la CFR să ajut într-o situație mai dificilă. Sper să o pot face, deși e greu”, a concluzionat Mureșan.