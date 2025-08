Cine l-a înjurat pe Denis Alibec la tunelul spre vestiare după eliminarea FCSB. „A răbufnit pentru că era bunica lângă el”. Exclusiv

Denis Alibec, atacantul adus în această vară de FCSB de la Farul Constanța, a intrat deja într-un prim conflict cu galeria roș-albastră. Vârful campioanei României a fost înjurat de un fan la finalul meciului cu Shkendija și a reacționat nervos. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a oferit câteva detalii interesante.

Denis Alibec, înjurat după FCSB – Shkendija

Alibec a avut un meci slab pe Arena Națională, iar la final fanii i-au reproșat evoluția

Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, a aflat cine a fost suporterul care l-a înjurat pe Alibec și a dat de înțeles că reacția jucătorului a fost determinată de

Gigi Mustață îl trage la răspundere pe suporterul care l-a înjurat pe Denis Alibec. „Nu sunt lucruri foarte ok”

„Știu despre ce e vorba. Am aflat. Am vorbit și cu Denis. Am aflat cine e persoana respectivă. E vorba despre cineva care vine tot timpul la meciuri. Nu e cine crede Marius Șumudică. Nu e vorba despre aceeași persoană. Lui Denis nu i-a părut rău că a fost înjurat, ci mai tare l-a deranjat faptul că bunica lui era lângă personajul respectiv.

De-aia a reacționat așa. Bunica sa era lângă. A avut reacția asta. Faptul că persoana respectivă înjură mereu… Eu am avut o discuție cu el. O să mai vorbesc. O să îi explic că, în momentul în care înjuri jucătorii, iar acum două luni sărbătoreai titlul… Eu sunt de acord că trebuie să avem pretenții, dar dacă te bucuri doar la bine înseamnă că vii la meci doar pentru rezultat și pentru șicanare.

Nu sunt lucruri foarte ok. Eu cred că suporterii ar trebui să înțeleagă. El mai intră în conflicte cu anumiți jucători. Comentează foarte mult când nu sunt victorii. Știu cine e. Noi ne-am dat seama cine e. Nu știam ce se discuta acolo, pentru că eram la distanță. Am aflat. Am vorbit și cu Denis, dar voi avea o discuție în privat cu persoana respectivă.

Noi nu dăm ultimatumuri. Nu poți să înjuri jucătorul pentru că a avut o zi mai proastă. Dacă acum Alibec dă două goluri cu Dinamo, ce faci? El a fost crescut de bunica sa. Asta l-a deranjat. Că a fost înjurat și bunica lui era acolo. Nu vreau să regrete Denis”, a explicat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.