Cine l-a sunat pe Andrei Cristea înaintea șocului Steaua – Valencia. E ireal ce a auzit atacantul la telefon

Cristian Măciucă
23.05.2026 | 11:52
Au trecut 21 de ani de la celebrul meci Steaua – Valencia, la capătul căruia roș-albaștrii au obținut calificarea în optimile Cupei UEFA. Eroul acelui meci a fost Andrei Cristea (42 de ani), care a marcat o „dublă” în returul din Ghencea.

Premoniția lui Gigi Becali! L-a sunat pe Andrei Cristea înainte de Steaua – Valencia 2-0

Steaua – Valencia 2-0, returul 16-imilor de finală ale Cupei UEFA, ediția 2004-2005, rămâne meciul de referință din cariera lui Andrei Cristea. Bucureștenii pierduseră pe Mestalla, scor 0-2, dar au întors rezultatul grației celor două goluri înscrise de Cristea. În cele din urmă, Steaua a obținut calificarea în optimi la loviturile de departajare.

„Aveam 20 de ani atunci. A venit meciul de acasă. M-a sunat seara domnul Gigi Becali, înainte de meci. Bănel era cu mine în cameră, puteți să îl întrebați. ‘Ce faci, Andrei?’ ‘Bine, nea Gigi, prin cameră’. Zice ‘Stai liniștit că mâine o să dai două goluri. Am visat lucrul ăsta’. Exact lucrul ăsta mi l-a zis, vă dau cuvântul meu. Și că ‘Am mare încredere în tine, rupi, ești putere. Toată baza mea e în tine!’ Cum face domnul Becali.

Vine meciul și nu știu cum, am avut așa o putere, o stăpânire, o bucurie enormă că joc împotriva unor fotbaliști mari, cu tribunele pline. Pentru mine era visul din copilărie. Mă uit la generațiile pe care le antrenez, trebuie să îi motivez, să le iau din presiune. E greu când ai spectatori în tribune, când joci cu seniori. Pentru mine era o bucurie deosebită că am ajuns să confirm”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO. 

Andrei Cristea dedicându-i unul din golurile cu Valencia lui Gigi Becali. FOTO: sportpictures.eu

Atacantul i-a dedicat golul patronului de la FCSB

Andrei Cristea a fost încă de la începuturile sale la Steaua unul dintre pariurile lui Gigi Becali. Fostul atacant a ajuns la gruparea patronată de latifundiarul din Pipera în anul 2004, de la FCM Bacău, în schimbul sumei de 800.000 de euro. „Dacă vedeți semnul ăla era către dumnealui că m-a sunat și mi-a dat încredere. Eu nu l-am crezut. Dar mi-a dat o încredere mare de tot, să știi”, a adăugat actualul antrenor de la Concordia Chiajna.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
