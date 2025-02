Cine merge la înmormântarea lui Andrei Perneș: „Sunt 1.200 de kilometri între noi”. Fostele sale iubite, față în față?

FANATIK a aflat cine va participa la înmormântarea lui Andrei Perneș, fostul concurent de la Mireasa care a murit într-un accident rutier de curând.

Cine va fi prezent la înmormântarea lui Andrei Perneș de la Mireasa. Doi foști concurenți au confirmat deja

Tânărul va fi înmormântat în satul natal, Hereclean, din județul Sălaj, sâmbătă, 22 februarie 2025. Mai mulți foști concurenți sunt așteptați pentru a-l conduce pe Perneș pe ultimul drum. Doi dintre ei au confirmat, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu vor lipsi.

Cei care l-au cunoscut pe Perneș au pornit, de altfel, o campanie de strângere de fonduri pentru a-și arăta respectul pentru familia lui, chiar dacă, așa cum ne-a spus Ion Șaulescu, apropiații lui Andrei nu duc lipsă de bani.

Unul dintre cei care va fi prezent la înmormântarea lui Andrei Perneș este Ion Șaulescu, fost concurent la Mireasa în sezonul 4. Deși stă departe de România, căci s-a mutat în Germania, Ion va ajunge cu o seară înainte de a-și conduce prietenul pe ultimul drum. Mai mult, și-a luat câteva zile libere de la muncă pentru asta.

Ion Șaulescu vine din Germania pentru a-și lua adio de la Perneș

„După ce am conștientizat toată situația, am cerut la locul de muncă câteva zile libere ca să pot fi prezent acolo. Nu am cum să nu mă duc! Aș fi mers chiar dacă nu primeam învoire de la muncă. Deși sunt 1200 km între noi și luni eu sunt din nou înapoi la muncă, simt să fiu acolo! Ajung din seara asta. Vin din Germania!”, a declarat Ion Șaulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

câștigătorul sezonului 5 de la , cel în care a participat Andrei Perneș, va fi și el la Hereclean. „Sunt cam 4 ore și jumătate de mers, de la mine, dar nu e importantă distanța. Putea să fie și mai mult și tot eram prezent”, ne-a transmis Sese.

Printre cei care s-ar putea să îl conducă pe ultimul drum se numără și fostele sale iubite: Sabrina, cu care s-a căsătorit la Antena 1, și Ancuța Satmari, ultima sa parteneră.

Nu este sigur dacă fetele vor fi față în față, conducându-l pe ultimul drum pe bărbatul care a făcut parte din viața lor.

Moartea lui Andrei Perneș a provocat multă durere în rândul comunității Mireasa. Foștii concurenți au reacționat și au spus câteva cuvinte frumoase zilele acestea, în memoria lui Andrei, pentru FANATIK.

„L-am apreciat foarte mult”

Sese și Ion Șaulescu se numără printre cei care s-au arătat cei mai afectați de dispariția prietenului lor. Șaulescu , ba chiar s-a certat cu oamenii care i-au dat vestea, crezând că e o glumă foarte proastă. Ion ne-a povestit și cum s-a legat prietenia cu Andrei Perneș.

„L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele. De asemenea, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău. Nimănui.

Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa. L-am sfătuit să se reorienteze. După aceste sfaturi nu mă vedea prea bine. Nu considera că aș putea fi un prieten foarte bun pentru el”, a mărturisit Ion Șaulescu, pentru FANATIK.