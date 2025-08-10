Sport

Remarcații lui Horia Ivanovici după primele 5 etape din campionat: „10 noi STELUȚE DIN SUPERLIGA”

Horia Ivanovici și-a ales cele „10 steluțe” din startul sezonului de SuperLiga. Fotbaliștii care l-au impresionat pe directorul FANATIK
Horia Ivanovici
10.08.2025 | 22:26
Remarcatii lui Horia Ivanovici dupa primele 5 etape din campionat 10 noi STELUTE DIN SUPERLIGA
opiniile fanatik
Horia Ivanovici și remarcații săi din SuperLiga Foto: colaj Fanatik

Bun început de campionat, chiar dacă vremea a fost caniculară.  Goluri la kilogram, meciuri spectaculoase, asistenţă destul de numeroasă, execuții entuziasmante – unele de kinogramă! – și multe nume noi, demne de remarcat. Avem o constelație de 10 steluțe în Liga 1!

ADVERTISEMENT

CAIO FERREIRA (FC Argeș, 24 de ani, aripă dreapta) – jucător pe care l-aș transfera imediat la o echipă din Big 6 România! Acum, pe loc, până când cota nu-i urcă şi nu mai poţi să-l iei… Fotbalist rar de explozie, ține mingea lângă picior în stil Messi, bate perfect fazele fixe și driblează perpendicular în careul advers, în viteză, ca nimeni altul. Mai are o calitate: e brazilian, născut la Niteroi, o favelă din Rio de Janeiro!

Caio Ferreira, în FC Argeș - Csikszereda Foto: Sport Pictures
Caio Ferreira, în FC Argeș – Csikszereda
Foto: Sport Pictures

MARINOS TZIONIS (UTA, 24 de ani, aripă stânga) – datorită lui, UTA este pe podium, la un moment dat chiar pe un incredibil loc 1! Fizic à la Lavezzi, 1,69 m, dar tehnică pe măsură, înțelege geometria jocului, are execuţii uimitor de precise, decisive. Foarte important, gândește mai repede decât execută! Cipriotul va fi unul dintre protagoniștii SuperLigii, de la 900.000 de euro cota actuală, se va vinde cu minimum 2,5 milioane. Pariu!

ADVERTISEMENT
Marinos Tzionis, în Cipru - RomâniaFoto: Sport Pictures
Marinos Tzionis, în Cipru – România
Foto: Sport Pictures

RĂZVAN TĂNASĂ (Farul, 22 de ani, aripă stânga) și Alexandru Ișfan (Farul, 25 de ani, aripă dreapta) sunt doi dintre tinerii fotbaliști care fac diferența la Şcoala Gică Hagi. Golul cu UTA este cel mai bun exemplu de virtuozitate la pătrat. Jongleriile lui Tănasă, mai ceva decât un acrobat la Circul de Stat din Beijing, preluarea din întoarcere de Play Station și cursa elegantă a lui Ișfan, încununată de o generoasă pasă pe tavă, toate au făcut deliciul unei după-amiezi fotbalistice de sâmbătă. Tănasă – 3 goluri în 5 meciuri, un puşti-minune, Ișfan – un renăscut!

Răzvan Tănasă, în Farul - MetaloglobusFoto: Sport Pictures
Răzvan Tănasă, în Farul – Metaloglobus
Foto: Sport Pictures

LORENZO BILIBOC (CFR Cluj, 18 ani, aripă dreapta) – nu degeaba și-a făcut ucenicia la Juventus! Un fotbalist de mare viitor, care aduce prospețime jocului închis marca Dan Petrescu, indiferent în ce minut intră. Tehnic și elegant, inventează soluții când te aștepți mai puțin. Un tânăr ce trebuie forțat, nu ținut ostatic pe bancă. Mai are și un nume de star, parcă predestinat: Lorenzo! Când Gazzetta dello Sport titrează: „Biliboc show“, viitorul sună fain.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Lorenzo Biliboc în duel cu Mihnea RădulescuFoto: Sport Pictures
Lorenzo Biliboc în duel cu Mihnea Rădulescu
Foto: Sport Pictures

KAZU (Oțelul, 25 de ani, fundaș stânga) – aproape perfect în acest debut de campionat, cel mai bun jucător al echipei, conform notelor Sofascore. Foarte inteligent tactic, aport ofensiv spectaculos. Înțelege jocul și nu își irosește energia, din contră, și-o gestionează înțelept, fapt care-i permite să fie proaspăt până în minutul 90. Dacă i-am evalua IQ-ul, am rămâne surprinși admirativ. Incredibil: a jucat 12 partide pentru naţionala U17 a Braziliei. Cum o fi ajuns prin Moldova? Două atuuri: e și brazilian, are şi rădăcini japoneze prin străbunicii din Osaka.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce...
Digisport.ro
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Kazu, în Oțelul - Dinamo Foto: Sport Pictures
Kazu, în Oțelul – Dinamo
Foto: Sport Pictures

CRISTI MIHAI (Dinamo, 21 de ani, mijlocaș defensiv) – dacă aș avea resurse, l-aș cumpăra pe repede-nainte. Motto-ul arădeanului: „În primul rând, să fii om!“ spune totul despre caracterul acestui băiat. În maximum doi ani, va fi mijlocașul naționalei României! Stil Gâlcă, joc solid, nu greșește, viziune formidabilă pentru o vârstă fragedă. Mereu când intră, se simte decisiv… Sincer, nu înțeleg de ce Kopic nu îi acordă statutul de titular!

ADVERTISEMENT
Cristi Mihai, în Metaloglobus - DinamoFoto: Sport Pictures
Cristi Mihai, în Metaloglobus – Dinamo
Foto: Sport Pictures

NIKITA STOINOV (Dinamo, 20 de ani, fundaș central) – aruncat direct în mijlocul ringului contra unui adversar dur, FCSB, noul apărător israelian a impresionat. Să nu miște nici Bîrligea, nici Alibec, la debutul tău, chiar este ceva. Elegant, foarte tehnic pentru 1,92 m, anticipativ, pare că Dinamo a dat lovitura! Perfect pentru export, jucător de 3-4 milioane de euro. Are în plus o calitate decisivă pentru un fundaș: curajos, la fel precum nația de unde provine.

Nikita Stoinov, în derby-ul Dinamo - FCSBFoto: Sport Pictures
Nikita Stoinov, în derby-ul Dinamo – FCSB
Foto: Sport Pictures

LUCA BĂSCEANU (Universitatea Craiova, 19 ani, mijlocaș ofensiv) – e supranumit „noul Mutu“ și parcă are ceva din sclipirea „Briliantului“ original. Rapid, driblează surprinzător, execuții șlefuite, a început promițător la olteni. Mirele, dă-i minute mai multe! Merită! Unul dintre acei rari jucători care-și scoate adversarii din joc și inventează o rază de lumină când jocul bâjbâie în întuneric. Potențial uriaș de creștere! Și isteț pe deasupra, nota 10 la declarații…

Luca Băsceanu, în CFR Cluj - Universitatea CraiovaFoto: Sport Pictures
Luca Băsceanu, în CFR Cluj – Universitatea Craiova
Foto: Sport Pictures

ALEXANDRU STOIAN (FCSB, 17 ani, atacant) – un goleador care va ajunge mare! Dar trebuie să primească o șansă reală acolo! Personal, l-aș impune permanent ca primă schimbare la Bîrligea, înaintea lui Alibec, care joacă doar din nume şi reprezintă, evident, trecutul. Are tupeul unui vârf adevărat, atacă spațiile precum o cobră în acțiune şi pare foarte matur. Fotbalist care, dacă este încurajat, poate să marcheze 15 goluri per sezon în anii următori. Un posibil atacant de rasă, de multe, multe milioane, pe care FCSB şi Gigi Becali nu au voie să-l irosească!

Alexandru Stoian, în meciul FCSB - HermannstadtFoto: Sport Pictures
Alexandru Stoian, în meciul FCSB – Hermannstadt
Foto: Sport Pictures

Ele sunt cele 10 steluțe noi din SuperLiga. Cel mai bătrân talent are doar 25 de ani. Personal, mi-au atras atenția și chiar m-au impresionat. Sper să nu rămână doar un joc de artificii, ci să lumineze cerul SuperLigii precum o supernovă. 🙂

FCSB, executată înainte de pauză în meciul cu Slobozia de fotbalistul împrumutat de...
Fanatik
FCSB, executată înainte de pauză în meciul cu Slobozia de fotbalistul împrumutat de la Dinamo! Puștiul a fost în al nouălea cer după gol
Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova –...
Fanatik
Marian Iancu, derapaj la adresa Cristinei Trandafir după golul nevalidat în Craiova – Hermannstadt 1-0: ”Luați-vă, bă, femeia de la VAR!”
Daniel Niculae, apel disperat după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Ce pot să...
Fanatik
Daniel Niculae, apel disperat după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Ce pot să le transmit eu băieților când nu li se dă un asemenea gol?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici
Horia Ivanovici este acționarul brandului “Fanatik”, director General al revistei "Fanatik", iar din 2013 este editorialist al site-ului “Fanatik.ro”.
Parteneri
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt...
iamsport.ro
Maria Ceaușilă a atras toate privirile în Bănie! A văzut meciul cu Hermannstadt alături de un fost mare internațional român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!