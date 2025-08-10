Remarcații lui Horia Ivanovici după primele 5 etape din campionat: „10 noi STELUȚE DIN SUPERLIGA”

Bun început de campionat, chiar dacă vremea a fost caniculară. Goluri la kilogram, meciuri spectaculoase, asistenţă destul de numeroasă, execuții entuziasmante – unele de kinogramă! – și multe nume noi, demne de remarcat. Avem o constelație de 10 steluțe în Liga 1!

CAIO FERREIRA (FC Argeș, 24 de ani, aripă dreapta) – jucător pe care l-aș transfera imediat la o echipă din Big 6 România! Acum, pe loc, până când cota nu-i urcă şi nu mai poţi să-l iei… Fotbalist rar de explozie, ține mingea lângă picior în stil Messi, bate perfect fazele fixe și driblează perpendicular în careul advers, în viteză, ca nimeni altul. Mai are o calitate: e brazilian, născut la Niteroi, o favelă din Rio de Janeiro!

MARINOS TZIONIS (UTA, 24 de ani, aripă stânga) – datorită lui, , la un moment dat chiar pe un incredibil loc 1! Fizic à la Lavezzi, 1,69 m, dar tehnică pe măsură, înțelege geometria jocului, are execuţii uimitor de precise, decisive. Foarte important, gândește mai repede decât execută! Cipriotul va fi unul dintre protagoniștii SuperLigii, de la 900.000 de euro cota actuală, se va vinde cu minimum 2,5 milioane. Pariu!

RĂZVAN TĂNASĂ (Farul, 22 de ani, aripă stânga) și Alexandru Ișfan (Farul, 25 de ani, aripă dreapta) sunt doi dintre tinerii fotbaliști care fac diferența la Şcoala Gică Hagi. Golul cu UTA este cel mai bun exemplu de virtuozitate la pătrat. la Circul de Stat din Beijing, preluarea din întoarcere de Play Station și cursa elegantă a lui Ișfan, încununată de o generoasă pasă pe tavă, toate au făcut deliciul unei după-amiezi fotbalistice de sâmbătă. Tănasă – 3 goluri în 5 meciuri, un puşti-minune, Ișfan – un renăscut!

LORENZO BILIBOC (CFR Cluj, 18 ani, aripă dreapta) – nu degeaba și-a făcut ucenicia la Juventus! Un fotbalist de mare viitor, care aduce prospețime jocului închis marca Dan Petrescu, indiferent în ce minut intră. Tehnic și elegant, inventează soluții când te aștepți mai puțin. Un tânăr ce trebuie forțat, nu ținut ostatic pe bancă. Mai are și un nume de star, parcă predestinat: Lorenzo! Când Gazzetta dello Sport titrează: „Biliboc show“, viitorul sună fain.

KAZU (Oțelul, 25 de ani, fundaș stânga) – aproape perfect în acest debut de campionat, cel mai bun jucător al echipei, conform notelor Sofascore. Foarte inteligent tactic, aport ofensiv spectaculos. Înțelege jocul și nu își irosește energia, din contră, și-o gestionează înțelept, fapt care-i permite să fie proaspăt până în minutul 90. Dacă i-am evalua IQ-ul, am rămâne surprinși admirativ. Incredibil: a jucat 12 partide pentru naţionala U17 a Braziliei. Cum o fi ajuns prin Moldova? Două atuuri: e și brazilian, are şi rădăcini japoneze prin străbunicii din Osaka.

CRISTI MIHAI (Dinamo, 21 de ani, mijlocaș defensiv) – dacă aș avea resurse, l-aș cumpăra pe repede-nainte. Motto-ul arădeanului: „În primul rând, să fii om!“ spune totul despre caracterul acestui băiat. În maximum doi ani, va fi mijlocașul naționalei României! Stil Gâlcă, joc solid, nu greșește, viziune formidabilă pentru o vârstă fragedă. Mereu când intră, se simte decisiv… Sincer, nu înțeleg de ce Kopic nu îi acordă statutul de titular!

NIKITA STOINOV (Dinamo, 20 de ani, fundaș central) – aruncat direct în mijlocul ringului contra unui adversar dur, FCSB, noul apărător israelian a impresionat. Să nu miște nici Bîrligea, nici Alibec, la debutul tău, chiar este ceva. Elegant, foarte tehnic pentru 1,92 m, anticipativ, pare că Dinamo a dat lovitura! Perfect pentru export, jucător de 3-4 milioane de euro. Are în plus o calitate decisivă pentru un fundaș: curajos, la fel precum nația de unde provine.

LUCA BĂSCEANU (Universitatea Craiova, 19 ani, mijlocaș ofensiv) – e supranumit „noul Mutu“ și parcă are ceva din sclipirea „Briliantului“ original. Rapid, driblează surprinzător, execuții șlefuite, a început promițător la olteni. Mirele, dă-i minute mai multe! Merită! Unul dintre acei rari jucători care-și scoate adversarii din joc și inventează o rază de lumină când jocul bâjbâie în întuneric. Potențial uriaș de creștere! Și isteț pe deasupra, nota 10 la declarații…

ALEXANDRU STOIAN (FCSB, 17 ani, atacant) – un goleador care va ajunge mare! Dar trebuie să primească o șansă reală acolo! Personal, l-aș impune permanent ca primă schimbare la Bîrligea, înaintea lui Alibec, care joacă doar din nume şi reprezintă, evident, trecutul. Are tupeul unui vârf adevărat, atacă spațiile precum o cobră în acțiune şi pare foarte matur. Fotbalist care, dacă este încurajat, poate să marcheze 15 goluri per sezon în anii următori. Un posibil atacant de rasă, de multe, multe milioane, pe care FCSB şi Gigi Becali nu au voie să-l irosească!

Ele sunt cele 10 steluțe noi din SuperLiga. Cel mai bătrân talent are doar 25 de ani. Personal, mi-au atras atenția și chiar m-au impresionat. Sper să nu rămână doar un joc de artificii, ci să lumineze cerul SuperLigii precum o supernovă. 🙂