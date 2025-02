Cine moștenește averea actorului Gene Hackman, găsit mort în casă alături de soție. A acumulat de-a lungul anilor zeci de milioane de dolari

Lumea Hollywood-ului este în stare de șoc și doliu după vestea tragică a morții actorului Gene Hackman, renumit pentru rolurile sale din filme iconice precum The French Connection, Unforgiven, Mississippi Burning și The Royal Tenenbaums. Actorul a fost găsit fără viață alături de soția și câinele său, în casa lor din New Mexico, lăsând în urmă o pierdere profundă pentru industria cinematografică și pentru toți cei care l-au admirat de-a lungul carierei sale.

Ce avere a strâns actorul Gene Hackman

Gene Hackman avea 95 de ani și se retrăsese din viața publică de mai mulți ani, trăind o existență discretă alături de soția sa în New Mexico. Deși s-a retras din cinematografie, talentul său remarcabil și impactul pe care l-a avut asupra industriei filmului au rămas vii în memoria celor care l-au admirat.

Astfel că, , și câinele lor, a pus o întreagă lume pe jar. Gene Hackman a fost distribuit în mai mult de 100 de roluri de-a lungul carierei sale, dar nu a știut de la început că va deveni actor.

Născut în 1930, Hackman a avut o viață plină de experiențe diverse înainte de a ajunge în lumea filmului. La doar 16 ani, s-a înrolat în Marină, iar ulterior a lucrat în diferite domenii, printre care șofer de camion și portar, înainte de a-și descoperi adevărata vocație.

Totuși, actoria i s-a potrivit perfect, iar Hackman a ajuns să se impună ca unul dintre cei mai mari actori ai vremii. A câștigat două premii Oscar, primul pentru rolul iconic al polițistului Popeye Doyle din The French Connection, un personaj care a captivat publicul cu determinarea și complexitatea sa.

Al doilea Oscar a venit pentru interpretarea șerifului violent Little Bill Daggett din Unforgiven, un film regizat de Clint Eastwood, unde Hackman a adus un aport remarcabil unui personaj memorabil. Pe lângă cele două premii Oscar, actorul avea în palmares și două premii BAFTA și două Globuri de Aur.

Cine îi va moșteni averea

Toate aceste realizări remarcabile i-au adus, de asemenea, o avere considerabilă, estimată la 80 de milioane de dolari, pe care acum ar putea să o moștenească familia, conform Pentru rolul din The French Connection din 1971, Hackman a primit doar 100.000 de dolari.

Dar în 1975 a câștigat 1,3 milioane pentru Lucky Lady. În 1978, salariul său a ajuns la 2 milioane pentru interpretarea lui Lex Luthor din Superman. Totodată, în 1995 a încasat 1,3 milioane pentru rolul din The Quick and the Dead.

Și meseria de autor i-a adus bani frumoși. În plus, în anii ’80, Gene Hackman a fost proprietarul unui teren de 25 de acri în Montecito, California, pe care l-a vândut în 1985 pentru 5,5 milioane de dolari. Ulterior, în 2015, acea casă a fost revândută pentru suma de 25 de milioane de dolari.

Actorul a avut, de asemenea, o vilă în Pebble Beach, California, pe care a vândut-o în 1993. Ulterior, în 2012, valoarea acestei locuințe a fost estimată la 79 de milioane de dolari.