Cine moștenește averea lui Chuck Norris. Secretele din spatele imperiului de 70.000.000 de dolari

ADVERTISEMENT

Hollywood este în doliu după moartea lui Chuck Norris, legenda filmelor de acțiune. Starul care a cucerit lumea prin filme, seriale și afaceri a lăsat în urmă o avere impresionantă de 70.000.000 de dolari. Descoperă cum și-a ridicat averea și cine sunt posibilii moștenitori ai proprietăților sale de lux.

Cum și-a construit Chuck Norris averea de 70.000.000 de dolari

Chuck Norris, pe numele său real Carlos Ray Norris, a reușit să construiască de-a lungul carierei o avere impresionantă, estimată la aproximativ 70.000.000 de dolari, potrivit evaluărilor publicate de platforme financiare precum Celebrity Net Worth. Cea mai mare parte a acestei sume provine din cariera sa în cinematografie, devenind celebru în anii ’70 după apariția alături de Bruce Lee în filmul Way of the Dragon. Succesul acelui rol i-a deschis drumul către numeroase producții de acțiune care, deși aveau bugete moderate, s-au dovedit extrem de profitabile. Filme precum The Delta Force sau Invasion U.S.A. i-au consolidat statutul de star și i-au adus venituri consistente.

ADVERTISEMENT

Un rol important în acumularea averii l-a avut și televiziunea. Serialul Walker, Texas Ranger, difuzat ani la rând, l-a transformat într-o prezență constantă pe micile ecrane și i-a asigurat câștiguri stabile pe termen lung. În același timp, Norris și-a valorificat imaginea de luptător prin contracte de publicitate, afaceri și investiții, contribuind semnificativ la creșterea veniturilor sale. Înainte de succesul din filme, Chuck Norris a fost un sportiv de top, câștigând numeroase campionate de karate la finalul anilor ’60. Expertiza sa în arte marțiale, confirmată de centurile negre obținute în mai multe stiluri, a devenit fundamentul imaginii sale publice și al personajelor care l-au făcut celebru. De-a lungul timpului, a primit o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame în 1989, iar în 2010 a fost numit Texas Ranger onorific.

Născut în Oklahoma, în 1940, Norris a avut un parcurs de viață complex, servind în Forțele Aeriene ale Statelor Unite între 1958 și 1962, înainte de a deveni una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei de acțiune. Deși în ultimele decenii s-a retras în mare parte din actorie, apărând rar în producții precum The Expendables 2, moștenirea sa financiară și culturală rămâne una semnificativă, construită prin disciplină și o carieră întinsă pe mai multe decenii.

ADVERTISEMENT

Reședințele legendarului actor și artist marțial: ranch-uri, vile de lux și case de film

un portofoliu impresionant de proprietăți. Potrivit presei internaționale, în ultimii ani, actorul a locuit pe Lone Wolf Ranch, un domeniu întins de aproximativ 1.000 de acri în Navasota, Texas, unde și-a petrecut o mare parte din viața de adult și a rămas rezident timp de peste un deceniu. Ranch-ul a devenit astfel cunoscut drept reședința sa principală. Anterior, Norris a deținut o casă spațioasă în Dallas, în cartierul Northwood Hills, care a servit inclusiv drept domiciliu pentru personajul său Cordell Walker din serialul Walker, Texas Ranger. Casa includea cinci dormitoare, mai multe băi, sală de sport, cinematograf și o clădire separată folosită ca studio de filmare. Această proprietate a fost co‑deținută împreună cu fratele său, Aaron Norris, și a fost pusă la vânzare pe piața imobiliară.

ADVERTISEMENT

Chuck Norris a deținut o vilă de lux pe insula caraibiană Anguilla, cunoscută sub numele Shoreline, amplasată direct pe plajă. Proprietatea, mai degrabă un refugiu tropical decât un domiciliu permanent, a fost evaluată la zeci de milioane de dolari. În prezent, fosta reședință a fost scoasă la vânzare pentru 14 milioane de dolari, așa cum se arată într-un , în presa de specialitate. Domeniul ocupă aproape un acru în zona exclusivistă Shoal Bay West, aproape de stațiuni renumite precum Cap Juluca și Four Seasons Resort and Residences Anguilla, potrivit lui Dominique Silvera, CEO al Christie’s International Real Estate Barbados, care reprezintă vânzătorii.

Fosta casă a lui Chuck Norris din Anguilla listată la 14 milioane de dolari

Construită în anul 2000, vila a avut ca prim proprietar pe Chuck Norris, iar actualii proprietari, o familie europeană, au achiziționat-o în 2005 și au modernizat interioarele, adăugând o căsuță pentru oaspeți. Reședința principală se întinde pe 1.477 de metri pătrați și include opt dormitoare și 7,5 băi: patru dormitoare în clădirea principală, două în aripa pentru oaspeți și alte două în căsuța independentă. Printre facilitățile de lux se numără o sală de ședințe pe acoperiș, cu pereți din sticlă și priveliști panoramice asupra Caraibelor, două bucătării (una pentru uz familial și una profesională complet echipată), precum și o piscină sculpturală înconjurată de terase și pergole. Vila mai dispune de saună, jacuzzi, sală de sport cu pereți din sticlă, birou, sală de cinema, bar și zonă de biliard, toate integrate într-un design open space orientat spre mare și spre insula St. Martin.

ADVERTISEMENT

Interiorul este dominat de pereți și tavane albe, contrastând cu lemnul masiv folosit pentru podele și rame de ferestre, creând un ambient contemporan care pune în valoare priveliștile spectaculoase. Amenajarea peisagistică include migdali și vegetație discretă, care sporesc intimitatea fără a obstrucționa peisajul. Anguilla este accesibilă atât prin terminalul de feribot Blowing Point, cât și prin aeroportul internațional, la aproximativ trei ore de Miami. Insula atrage călători cu avere ridicată și celebrități datorită stațiunilor de lux, plajelor imaculate și sentimentului de izolare.

Până în acest moment nu au fost făcute publice detalii oficiale despre , astfel că împărțirea averii sale va urma, cel mai probabil, regulile generale aplicabile în astfel de situații când nu există un document publicizat. În mod obișnuit, soția supraviețuitoare, Gena O’Kelley, ar fi considerată principalul moștenitor, iar o parte din bunuri și capital ar urma să revină și copiilor săi. Ținând cont de implicarea sa în proiecte caritabile și organizații pentru tineri, nu este exclus ca actorul să fi prevăzut în testament și donații către fundații sau cauze sociale, deși astfel de prevederi nu au fost confirmate oficial.

Chuck Norris a avut cinci copii: Mike, Eric, Dina, Dakota Alan și Danilee Kelly Norris. Primii trei provin din prima sa căsătorie, în timp ce gemenii Dakota și Danilee sunt din mariajul cu Gena O’Kelley. Deocamdată, nu există o confirmare publică privind modul exact în care va fi împărțită averea, iar astfel de detalii sunt, de regulă, făcute publice abia după depunerea documentelor legale sau prin declarații ale persoanelor apropiate în urma procedurilor judiciare.