Cine păzește România de „monștrii” De Bruyne, Lukaku sau Mudryk? Semnal de alarmă în centrul defensivei. Episodul 16

Naționala României și-a terminat meciurile de verificare dinaintea Euro 2024, a făcut de două ori 0-0 cu Bulgaria și cu Liechtenstein

„Hai la Euro!”, episodul 16. Cine sunt cei 8 fundași aleși de Edi Iordănescu

„Hai la Euro!”, serialul premium FANATIK realizat în colaborare cu STALINSKAYA, a ajuns la episodul cu numărul 16. Am ascultat povești nespuse de la Campionatele Europene, am vorbit despre idoli și vedete, am analizat adversarele României, iar acum a venit timpul să-i cunoaștem cu adevărat pe „tricolori”. Am început cu portarii, urmează firesc fundașii… Pe care pun lupa moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin, reputatul jurnalist ajuns acum oficial al FRF.

„«Hai la Euro!», episodul cu numărul 16. Acum vom vorbi cu Andrei Vochin despre linia defensivă, care este foarte importantă. Știți cum se spune, campionatele se iau în primul și în primul rând cu apărarea. De exemplu, ne aducem aminte cum a ieșit Grecia campioană europeană… Deci e foarte important blocul defensiv, un bloc defensiv unde lucrurile par destul de clare. Haideți să vedem ce s-ar putea face mai bine și cum vor putea acești jucători să ducă greul în fața unor adversari fantastici, cum probabil vor fi Mudryk, De Bruyne, Doku sau Lukaku… Andrei, cum stăm cu apărarea?”, a început abrupt tirul întrebărilor Horia Ivanovici.

„E greu de defalcat între compartimente. De altfel, multe federații împart lotul în portari și jucători de câmp, pentru că sunt foarte mulți jucători care pot evolua și pe alte posturi și să nu fie chiar în apărare. Dar dacă este să facem o analiză pe lotul din momentul ăsta, așa cum este configurat el, avem 8 fundași în acest în acest lot”, e prima „luare de poziție” a lui Andrei Vochin.

Drăgușin – Burcă, un cuplu de forță în defensiva României. Cum se rezolvă „problema” Bancu

În mod logic, analiza pornește de la fundașii centrali, acolo unde, teoretic, stăm destul de bine. Lucru remarcat și de Andrei Vochin: „Aș începe cu zona centrală, care a însemnat elementul nostru de siguranță pe toată perioada campaniei. Acest cuplu Drăgușin – Burcă a susținut toate partidele”.

„N-aș vrea neapărat să îl scoatem în evidență doar pe Drăgușin, pentru că, după părerea mea, și Burcă a avut prestații fantastice. Unul fără altul nu pot. Drăgușin este vedeta, dar nu aș vrea să cădem în plasa asta, să vorbim doar de el, pentru că mie mi s-a părut că Burcă a ajutat echipa națională foarte mult. Iar Drăgușin n-ar mai fi fost atât de bun fără Burcă”, încearcă moderatorul să scoată în evidență meritele ambilor fundași centrali folosiți cu preponderență de Edi Iordănescu.

„Și eu cred același lucru și am experiența asta de la turneele finale anterioare. Noi în campania de calificare la Euro 2016 ne-am bazat pe un cuplu de fundași centrali care a fost integralist. E vorba de Chiricheș – Dragoș Grigore. A fost extrem de important faptul că acești doi jucători au stat acolo în toate meciurile, au jucat pe poziția aia. E adevărat că ei aveau în față încă doi jucători cu profil defensiv, Pintilii și Hoban, ceea ce în momentul ăsta, la nivel de mijlocași, noi nu avem. Avem mai mulți jucători de profil ofensiv. Deci Burcă – Drăgușin este cuplul de fundași centrali care ne-a asigurat această calificare.

În momentul în care desfaci acesti cuplu de fundași centrali este posibil să apară probleme. Deși și ceilalți jucători sunt valoroși, coeziunea creată între cei doi înseamnă foarte mult”, confirmă consilierul lui Răzvan Burleanu cât de importanți sunt Burcă și Drăgușin în angrenajul „tricolorilor”.

„Care sunt fundașii centrali? Să le spunem și echipele…”, vrea să știe Ivanovici cine „ne ține spatele” la Campionatul European.

„Drăgușin de la Tottenham, Burcă de la Al-Okhdood din Arabia Saudită… Apoi tot fundaș central îl avem pe Racovițan de la Rakow din Polonia, îl avem pe Ionuț Nedelcearu de la Palermo, din Serie B din Italia, și pe Adrian Rus de la Pafos din Cipru. Fundașii laterali sunt Rațiu de la Rayo Vallecano, Mogoș de la CFR Cluj și Bancu de la Universitatea Craiova”, își descarcă Vochin tolba de informații.

„Deci cinci fundași centrali, trei laterali, nu?”, remarcă moderatorul un oarecare dezechilibru în selecție.

„Avem probleme mari pe zona fundașului stânga, pentru că în afara lui Bancu nu mai este o altă variantă de nivel internațional. Această problemă poate fi rezolvată pe mai multe căi, la care Edi s-a gândit. În primul rând, este jucătorul de tip jolly joker, care trebuie să fie în orice lot. Și care la noi este Deian Sorescu. El este inclus la mijlocași, dar Deian Sorescu poate acoperi orice zonă laterală, față sau spate, dreapta sau stânga, fundaș sau mijlocaș. Și el a avut o problemă musculară, nu s-a antrenat împreună cu grupul foarte mult.

Ce alte variante ar mai fi de rezervă în cazul în care s-ar întâmpla ceva pentru zona stângă? Ar mai fi fost Burcă, a mai jucat fundaș stânga, doar că Edi se gândește exact la lucrul ăsta, să nu spargă acel cuplu cu Drăgușin care a mers foarte bine. Și o altă variantă care a fost încercată și ar putea să fie o soluție la un moment dat este Mogoș fundaș stânga. De aia a și fost convocat.

Dar Bancu e varianta numărul unu. Apoi Sorescu, Mogoș și cred că ultima variantă ar fi Burcă, pentru a nu strica acel cuplu de fundași centrali”, sunt informațiile de culise din interiorul echipei naționale pe care ni le oferă Andrei Vochin în serialul „Hai la Euro!”, un proiect premium FANATIK realizat în colaborare cu STALINSKAYA.

Cine îl va înlocui pe Burcă în centrul defensivei dacă nu va fi recuperat?

Însă lipsa unui înlocuitor pe măsură pentru Bancu nu este singura problemă cu care se confruntă Edi Iordănescu la nivel de apărare. Andrei Burcă se află în recuperare după o ruptură musculară suferită la echipa de club și nu se știe încă dacă va fi la capacitate maximă la Euro. Iar atunci, se pune firesc întrebarea cine-i va lua locul în centrul defensivei.

„Iar la fundașii centrali, dacă Burcă nu va fi recuperat, eu cred că va fi foarte interesant de urmărit Racovițan. Campionatul Poloniei este foarte puternic, iar Racovițan e un jucător foarte bun, care s-a impus acolo. Un campionat cu bani mult mai mulți decât se bagă la noi și Racovițan are niște evoluții foarte apreciate împotriva unor adversari de valoare”, e varianta viabilă de înlocuitor a lui Burcă pe care o vede Horia Ivanovici.

„Dacă ar fi un cuplu Racovițan cu Drăgușin, plusul este faptul că Drăgușin poate să joace și în stânga și în dreapta. N-are niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Racovițan mai degrabă joacă în dreapta, la Rakow evoluează în sistem de 3 fundași centrali… Minusul este că am avea un cuplu de fundași centrali foarte tineri, adică Racovițan, care e născut 2000, și cu Drăgușin, care-i 2002. Aici, la nivel de experiență, sunt momente în joc în care trebuie unul mai hârșâit, cu mai multă experiență, lângă unul tânăr…”, pune pe masă Andrei Vochin bilele albe și cele negre ale unui eventual cuplu de fundași centrali Racovițan – Drăgușin.

„Și dacă n-ar fi Burcă, să zicem că nu se recuperează, cine ar fi?”, insistă moderatorul, iar oficialul FRF oferă cele două soluții pe care Edi Iordănescu le-ar avea la îndemână: „Ar fi varianta Nedelcearu sau varianta Racovițan. Astea ar fi variantele”.

„Nedelcearu are mai multă experiență decât Racovițan? Bine, și el joacă într-un campionat greu, Serie B…”, continuă să „pună presiune” Horia Ivanovici.

„Categoric. E născut ’96, are ani jucați de Serie B. Și cu meci sus, adică play-off la zona de promovare, care iarăși este foarte important. Și mai este varianta Rus, care a început să joace mult și bine la Pafos, în Cipru. Este o echipă care va reprezenta Cipru în Europa Lig în sezonul ăsta, pentru că a câștigat Cupa de o manieră categorică, 3-0 cu Omonia în finală. Dar Rus mai are posibilitatea să apară ca fundaș dreapta, pentru că la Pafos are meciuri în care a jucat fundaș dreapta…

Și atunci, mai pot fi variante laterale Rus, Mogoș… Edi, în momentul în care ar avea nevoie să improvizeze ceva, cred că are cu ce. Și-a ales bine lotul, astfel încât să poată să improvizeze pe fiecare post din apărare”, mai spune Andrei Vocchin, care va participa în Germania la al doilea Campionat European în postura de oficial al FRF.

Andrei Rațiu, titular incontestabil în flancul drept al apărării

Dacă în centrul apărării sunt ceva dileme din cauza situației lui Burcă, pe flancuri lucrurile sunt foarte clare: în dreapta va juca Andrei Rațiu, iar în stânga Nicușor Bancu. Asta în cazul în care nu vor apărea accidentări nedorite…

„În dreapta o să vedem un titular incontestabil, pe Rațiu. Un Rațiu care, lăsând la o parte exagerările și patriotismul nostru, a avut o prestație excelentă împotriva lui Vinicius, probabil viitorul Balon de Aur. Deci avem un titular incontestabil, pe Rațiu. Un jucător bun”, e de părere Horia Ivanovici.

„Foarte bun. Dar trebuie să ținem cont la jucătorii care au evoluat puțin în sezonul ăsta că le va fi greu să joace 3 meciuri în 8 zile…”, scoate în evidență Andrei Vochin un capitol unde ar putea să sufere „tricolorii”, printre care se numără și Rațiu.

„Alte echipe cum joacă fără probleme și o fac din ce în ce mai bine de la meci la meci… Vrei performanță? Joci, dacă vrei performanță!”, se „aprinde moderatorul”, dar nici invitatul său permanent nu se lasă mai prejos: „Joacă meci de meci 40 de meciuri pe sezon. Sunt buni. Și eu mi-aș dori să poată să joace, dar eu vorbesc de jucătorii care evoluează mai puțin. Astea sunt realitățile corpului uman”.

„Eu știu, dar mă gândesc că dacă totuși ai jucători care joacă în Primera Division, poți să joci 3 meciuri, dacă ești în Premier League, poți să joci 3 meciuri. Hai să nu-i mai cocoloșim atât, să joace! Dacă nu, să se apuce de grădinărit, de table, de fotbal în sală, demonstrativ…

Eu sper că avem totuși niște jucători care pot să ducă trei meciuri, mai ales că e un Euro. Scuză-mă, joci și din entuziasm. Înțeleg ce spui, tu faci o analiză pe ce avem noi acum, dar cred că un Drăgușin nu o să aibă probleme să joace meci de meci, un Rațiu la fel. Burcă, dacă se reface, e un luptător. La Bancu oricum ar fi, n-ai pe cine să bagi. Trebuie să te rogi de Bancu să reziste trei meciuri”, rămâne ferm Horia Ivanovici.

„O altă problemă este că niciunul dintre ei în decursul anului, mai puțin perioada din august, nu a jucat din trei în trei zile, un an întreg… Pe când cei cu care joci tu s-au obișnuit să joace din trei în trei zile”, încearcă Andrei Vochin să explice diferențele dintre fotbaliștii români și adversaii lor.

„Avem totuși 10 zile. Nu e ca și cum joci trei luni din trei în trei zile. Și mi-ai zis că aveți niște condiții de pregătire în bază cum n-are nici măcar Belgia”, încheie moderatorul polemica pe acest subiect.

Apărarea, punctul forte al României la Euro? „Au demonstrat în preliminarii”

„În episodul trecut, ai spus că la portari nu avem nicio problemă. Apărarea ți se pare de nivelul unui Euro?”, a vrut să afle Horia Ivanovici o părere avizată din partea unui om care știe tot ce mișcă în interiorul echipei naționale.

„Apărarea deja înseamnă toată echipa. Adică nu mai poți să ai doar o linie de fund… Dacă alegi cea mai bună linie de fund pe care o vrei tu, din Anglia, din Italia, din Spania și pui în fața ei o echipă care nu se ridică la nivelul ăsta, acea apărare nu va putea să suporte atacuri unu contra unu un meci întreg. Și atunci este foarte important ca toată echipa să facă faza de apărare la un astfel de turneu final, astfel încât să nu fie expusă linia de apărare. Iar dacă se întâmplă lucrurile astea, apărarea a dovedit în preliminariile astea că e la un nivel bun. Suntem una dintre echipele cu cele mai puține goluri primite din toate grupele. Am primit 5 goluri în zece meciuri.

Iar echipa este neînvinsă în preliminarii, ceea ce iar e foarte important. Și ce te face să fii neînvins? De regulă faza defensivă. Dacă o vor face bine, la intensitate, avem o șansă”, e analiza la obiect făcută de Andrei Vochin.

„Tot cu patru fundași?”, e curios moderatorul să afle cum are de gând să abordeze selecționerul Edi Iordănescu partidele de la Campionatul European.

„Da, se joacă 4-3-3, ăsta este sistemul pe care Edi merge, iar selecția a fost făcută în baza sistemului 4-3-3. Știu că era discuția aia cu număr 10, că Mitriță ar putea să joace acel număr, dar acel număr 10 nu există”, sunt ultimele informații de culise oferite de Andrei Vochin în încheierea episodului cu numărul 16 din serialul „Hai la Euro!”.

