Cine plătește despăgubirile în dosarul 2 Mai, dacă Vlad Pascu va fi acuzat de crimă. Avocat: ”Am propus ca tatăl șoferului să fie introdus în cauză”

Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FARVA) este titulatura intervenientului din dosarul 2 Mai, despre care FANATIK a relatat, recent, că a propus ridicarea unui monument în memoria victimelor accidentului produs de Vlad Pascu.

Despăgubirile de 33 de milioane, nerealiste

În spatele fundației se află avocatul Virgil Melnic, în vârstă de 81 de ani, din Timișoara, cu o experiență extrem de bogată în litigii care implică societăți de asigurări.

”Cititorul e rugat să privească tragedia de la 2 Mai prin prisma interesului public. Amintim că FRAVA acționează în interes public”, spune Virgil Melnic.

Intervenția energică a avocatului Virgil Melnic în dosarul 2 Mai a stârnit reacții diverse, mai ales că luările sale de poziție au părut să deranjeze, el nefiind în acord cu strategiile avocaților din dosar. În cazul accidentului de la 2 Mai, , sumă pe care șeful FRAVA o consideră realistă.

În schimb, avocatul timișorean a solicitat să fie chemați în judecată , în calitate de proprietar al autoturismului, și Primăria Mangalia, care a construit un trotuar neluminat care se termina la jumătatea distanței dintre 2 Mai și Vama Veche.

Virgil Melnic: ”Societățile de asigurări pot găsi un expert care să scrie că victima este de vină”

Problema este că, în urmă cu aproximativ un deceniu, ICCJ a schimbat regulile jocului și a dat o decizie (1/2016) care introduce obligația ca în cauzele referitoare la accidente, firma de asigurări să devină automat parte responsabilă civilmente și să preia despăgubirile civile.

”Care e diferența enormă și foarte importantă: dacă eu, ca societate de asigurări, sunt responsabil civilmente, mă bag imediat în dosar și plătesc un expert care să scrie că vinovată e victima. Eu am toate drepturile de pe lume. Când, de fapt, legal, societatea RCA nu are niciun drept până nu se face și constituirea de parte civilă.

Noi am cerut am cerut atacarea ca neconstituțională a decizie Înaltei Curți, pentru că cetățeanul are voie să cheme în judecată pe cine vrea.

Avocații părților civile nu au știut să ceară asta iar când FRAVA a cerut luminând calea de mers, s-au opus”, a explicat Virgil Melnic pentru FANATIK.

Pericolul schimbării încadrării juridice pentru Vlad Pascu

O altă poziție interesantă pe care reprezentantul FRAVA a avut-o în instanță s-a referit la schimbarea încadrării juridice a inculpatului, din ucidere în culpă, în omor calificat. Acest lucru a fost solicitat de familiile victimelor încă de la începutul procesului, pentru ca Vlad Pascu să poată primi o pedeapsă mai aspră.

Avocatul spune, însă, că acest lucru va duce la eliminarea firmei de asigurări, în cazul de față, BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România) se va ”extrage” cu ușurință din dosar, aruncând în aer situația despăgubirilor civile.

”Treaba este este că până astăzi, nici o societate de asigurare din lume nu a plătit despăgubiri pentru o crimă. Dacă se schimbă încadrarea, societatea scapă de orice obligație să plătească. Este o situație pe care am semnalat-o și în sala de ședință, nu știu dacă cineva s-a gândit la asta. Sau dacă a și înțeles ceva din asta”, a mai explicat Virgil Melnic.

Fondator FRAVA: ”Presiunea media nu influențează judecătorii”

Fondatorul FRAVA nu crede că presiunea publică permanentă pusă în acest dosar va influența în vreun fel decizia obiectivă a judecătorilor.

”Presiunea Media asupra judecătorilor din dosar? Nicidecum. În tolba FRAVA există documente ce probează abuzurile la unele instanțe în sensul protecției unor făptuitori accident cu deces.

Reacția media este perfectă dacă sunt susținute chestiuni legale, inclusiv dreptul la replică. Judecătorul poate fi jignit, influențat. Mediatizarea cazului 2 Mai este cel mai bun lucru în ultimii ani!



Astfel chiar dumneavoastră citiți rândurile astea. Înțelegeți mai multe și veți avea opinii corecte”, e de părere avocatul.

Ce spune Virgil Melnic despre fosta judecătoare din cazul 2 Mai

Despre scandalul provocat de fosta judecătoare din cazul 2 Mai, care a citat în dosar victimele decedate, Melnic spune că vina nu-i aparține acesteia. De fapt, situația ar fi fost creată de o practică judiciară impusă magistraților, care face ca în mai toate procesele care implică un accident rutier, victimele decedate să fie trecute în rândul persoanelor citate.

”Ceea ce nu se cunoaște este că, datorită acestei practici vechi și cu totul anapoda, în dosarul 2 Mai, au fost chemați în judecată studenții dispăruți ca părți vătămate. Și atunci când judecătoarea a avut acea reacție, când a strigat ”catalogul”, i-a strigat și pe cei decedați. Imediat a fost acuzată că nu a citit dosarul… Habarnistă!



Tocmai, că l-a citit, doar că pe listă erau și cei decedați. De fapt, raportat la datorie, era obligată să-l strige, de aceea era citativul.

Categoric – opinia FRAVA – doamna judecător nu avea voie să adreseze vreo întrebare la părintele îndoliat al vreunei victime! Există clar, lipsa de tact în purtarea tinerei judecător. Trebuiau luați de guler doamna și domnul avocat, care n-au catadicsit a formula imediat excepția lipsei calității procesuale a persoanei decedate, astfel încât să fie evitată emoția directă a tatălui studentului, sau chiar ”emoția negativă” punctată de ministrul Justiției, Alina Gorghiu!”, a mai explicat Virgil Melnic.

”Vlad Pascu nu va mai avea nevoie de droguri toată viața”

Fondatorul fundației crede că, după tragedia de la 2 Mai, șoferii să conștientizeze importanța respectării legii. Tocmai de aceea, el a propus ca, la locul accidentului, să fie construit un trotuar și un sens giratoriu. De asemenea, el a introdus o cerere prin care judecătorii să dispună instalarea busturilor tinerilor decedați, ca un semn de omagiu.

Despre Vlad Pascu, avocatul spune că, inclusiv din perspectiva lui, ”închisoarea nu va fi un lucru neapărat rău”. Șoferul care a accidentat mortal doi studenți, anul trecut, va avea ocazia să se schimbe, în spatele gratiilor.

”Când făptuitorul cerea eliberarea FRAVA s-a opus, pentru că azi tânărul Vlad Matei Pascu este la locul lui. Se va maturiza. Închisoarea nu e neapărat un lucru rău. În primul rând, va fi sănătos fizic, acest om nu va mai avea nevoie de droguri toată viața. Asta e opinia FRAVA.

FRAVA va schimba lucrurile benefic cetățeanului. Vom cere o pedeapsă majorată pentru ucidere din culpă până la 15-20 de ani”, a încheiat Virgil Melnic.

Ce este FRAVA

Fundația FRAVA (Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor) are 25 de ani de activitate. În perioada 2005 – 2006, Virgil Melnic a condus un proiect care a dus la schimbarea pieței asigurărilor din România, victimele accidentelor începând să primească despăgubiri de zeci de ori mai mari decât până atunci. Proiectul a fost sponsorizat printr-un grant oferit de Ammbasada SUA în România.

Proiectul a fost audiat de CSM (Consiliul Suprem al Magistraturii) și s-a hotărât ca FRAVA să colaboreze cu INM (Institutul Național al Magistraturii) pentru o cunoaștere aprofundată a practicilor europene în materie. Până la urmă, directorul INM de la acea vreme s-a opus protocolului de colaborare cu FRAVA.

Virgil Melnic este avocat din 1969, iar în 2008 a devenit expert și raportor de țară pentru Comisia Europeană.