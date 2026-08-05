Sport

Cine plătește după tragedia de la Câmpulung. ”Microbuzul morții” avea asigurare RCA la Omniasig însă firma spune că nu a fost notificată despre accident

Omniasig, compania de asigurări care a încheiat o poliță RCA pentru microbuzul implicat în tragicul accident soldat cu moartea maseurului echipei Dinamo 2, nu a primit vreo notificare în legătură cu acest incident
Daniel Coltuc
05.08.2026 | 05:34
Cine plateste dupa tragedia de la Campulung Microbuzul mortii avea asigurare RCA la Omniasig insa firma spune ca nu a fost notificata despre accident
EXCLUSIV FANATIK
Un microbuz care transporta o parte din lotul echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un accident grav la Câmpulung, pe 31 iulie 2026. Maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața în urma impactului
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Accidentul de la Câmpulung Muscel, în urma căruia și-a pierdut viața maseurul Constantin ”Gogu” Covaciu iar alți pasageri, printre care și minori, au fost răniți, avea încheiat un contract de asigurare de tip RCA (Răspundere Civilă Auto) valabilă până la data de 31 octombrie 2026 cu firma Omniasig Vienna Insurance Group SA. Potrivit legii, compensările pentru vătămări corporale, daune morale sau bunuri deteriorate sunt acoperite prin polița RCA a șoferului mașinii vinovate de producerea accidentului (în cazul de față, angajatul/colaboratorul societății Alindo Impex SRL). Pasagerii sunt considerați terți prejudiciați și beneficiază de despăgubiri.

Ce despăgubiri ar putea fi acordate în cazul accidentului în care a fost implicată echipa Dinamo 2. Precedentul ”2 Mai”

Dincolo de latura penală, de care se ocupă procurorii argeșeni, accidentul în care au fost implicați stafful și jucătorii echipei de fotbal Dinamo 2 va avea și o importantă componentă civilă. Familia lui Constantin Covaciu a anunțat deja că va da în judecată firma de transport și că va solicita despăgubiri însemnate. În cazul accidentului de la 2 Mai, spre exemplu, valoarea despăgubirilor totale a fost stabilită de instanță la 1,74 milioane euro, iar plata a fost asigurată de BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România), după falimentul companiei City Insurance.

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Legea prevede, însă, că asiguratorul va plăti întâi victimele iar apoi are dreptul să dea în judecată șoferul pentru a-și recupera integral banii. Acest lucru se întâmplă doar în anumite situații, cum ar fi: conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a produselor stupefiante, lipsa permisului, infracțiuni comise cu intenție sau furtul vehiculului.

Omniasig își asumă pagubele dar își rezervă dreptul de a-și recupera banii de la firmă și șofer

Într-un răspuns pentru FANATIK, reprezentanții Omniasig au explicat că iau în calcul o acțiune în regres, în cazul în care microbuzul avea defecțiuni tehnice sau nu îndeplinea toate condițiile legale pentru circulație.

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”Într-un dosar de daună deschis pe o poliță RCA, existența unor eventuale defecțiuni tehnice ale autovehiculului implicat în accident nu afectează dreptul persoanelor prejudiciate de a primi despăgubiri. Asigurătorul are obligația de a despăgubi victimele în condițiile legii. Ulterior, dacă ancheta și expertizele tehnice vor arăta că vehiculul a fost pus în circulație cu defecțiuni grave care au contribuit la producerea accidentului și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, asigurătorul poate analiza exercitarea dreptului de regres pentru recuperarea sumelor achitate, de la persoanele responsabile. De asemenea, dacă ancheta va stabili culpa șoferului, acest lucru nu afectează dreptul persoanelor prejudiciate de a primi despăgubiri în baza poliței RCA”, au explicat reprezentanții Omniasig pentru FANATIK.

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Compania a confirmat pentru FANATIK faptul că microbuzul cu numărul AG-69-LIN, implicat în accidentul de la Câmpulung, avea o poliță RCA valabilă încheiată la Omniasig dar arată că până acum nu au primit nicio înștiințare oficială legată de acest incident.

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”Până la acest moment, compania noastră nu a primit încă o notificare sau o avizare de daună în legătură cu acest incident. După primirea unei solicitări de despăgubire, dosarul va fi instrumentat în conformitate cu prevederile legale și pe baza documentației necesare pentru stabilirea răspunderii și evaluarea prejudiciilor”, susțin reprezentanții companiei.

Când vor vedea victimele primii bani. Explicațiile Omniasig

Teoretic, firma de asigurări trebuie notificată în maxim 48 de ore de la producerea accidentului, pentru a întocmi dosarul de daună, însă acest lucru nu mai reprezintă o prioritate în cazul incidentelor cu victime. În astfel de situații, poliția deschide automat un dosar de cercetare penală la fața locului, iar nerespectarea termenului de notificare a firmei de asigurări nu anulează dreptul la despăgubire.

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De asemenea, reprezentanții Omniasig spun că vor colabora cu autoritățile competente, aceasta fiind o procedură obișnuită pentru compania de asigurări. ”Aceasta presupune solicitarea și analizarea documentelor întocmite de organele de cercetare, necesare pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului și a persoanelor responsabile”, se mai arată în răspunsul pentru FANATIK.

Este greu de spus, în acest moment, când vor primii banii victimele accidentului de la Câmpulung sau cât de mari vor fi despăgubirile. Plata efectivă a despăgubirilor poate fi acordată abia după finalizarea verificărilor necesare. Cei de la Omniasig spun, totuși, că acestea nu vor întârzia. ”Momentul la care poate începe plata depinde de evaluarea completă a prejudiciului. Omniasig gestionează fiecare solicitare cu promptitudine și acordă despăgubirile în termenele prevăzute de cadrul legal aplicabil, depunând toate eforturile pentru ca procesul de analiză și soluționare să se desfășoare cât mai eficient”, au încheiat reprezentanții Omniasig.

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Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
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