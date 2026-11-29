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FCSB a câștigat cu Csikszereda, scor 2-0 și se apropie de play-off. Roș-albaștrii nu au strălucit ca joc, iar Ofri Arad a avut parte de o experiență foarte neplăcută. În urma rezultatului din Ghencea, Adrian Ilie a încercat să anticipeze ce fotbaliști vor părăsi echipa lui Gigi Becali în pauza de iarnă.

Cine pleacă de la FCSB în iarnă

, Ofri Arad nu mai are nicio șansă să continue la FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a enumerat jucătorii care, cel mai probabil, vor fi „sacrificați” în pauza de mercato.

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„O să plece mai mulți. Ofri Arad, Boutoutaou, probabil și Joao Paulo. Cred că și Garita. Mă gândeam că și Radunovic, dar depinde ce jucători vor mai veni. După meciul de aseară, cred că trebuie să mai plece vreo 6 titulari”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali îl vrea pe Alex Mitriță

. Ulterior, patronul FCSB a confirmat că fostul atacant al Craiovei ar putea fi o țintă și va începe negocierile.

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„Pentru că am auzit, o să mă interesez. Nu a fost vorba de aşa ceva. El, probabil, dacă pleacă de acolo, merge la Craiova. Sau e probabil că o fi vorbit cu Craiova, Craiova nu-l mulţumeşte salarial şi o fi zis el «Merg la FCSB». Pentru mine e un jucător interesant, care mă interesează. (n.r. Deci e o soluţie) Da, e fotbalist”, a spus Becali la Prima Sport.

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Alex Mitriță va deveni curând liber de contract după experiența din China. De la FCSB, Risto Radunovic își încheie contractul la finalul sezonului și încă nu e clar dacă roș-albaștrii îi vor face o ofertă foarte bună de prelungire.

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Ofri Arad și Aymen Boutoutaou sunt puși pe lista neagră de Gigi Becali și se vor căuta echipe care să-i transfere. Garita e și el unul dintre cei despre care patronul FCSB a anunțat deja că nu intră în planurile echipei și în 2027.