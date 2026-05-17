Cine ar putea pleca de la Craiova după titlul din SuperLiga. Cluburile care urmăresc jucătorii oltenilor

Universitatea Craiova a spart gheața și a câștigat, în sfârșit, titlul de campioană a României. De 35 de ani nu mai ajunsese trofeul în vitrina unei formații din Bănie. După sezonul excelent, în care echipa lui Filipe Coelho a făcut eventul, mai mulți fotbaliști importanți ar putea face obiectul unui transfer în străinătate.

Ei sunt fotbaliștii Craiovei care au atras atenția în Europa

Principalul produs de export al Universității Craiova este, în mod cert, Ștefan Baiaram. Deși mai are contract cu alb-albaștrii până în iunie 2028, „decarul” oltenilor și-a exprimat dorința de a pleca în străinătate la finalul acestui sezon. Internaționalul român a atras atenția multor echipe de afară, în special din Turcia.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fosta adversară a Craiovei din Conference League. Turcii au oferit 7.000.000 de euro în schimbul lui Baiaram, dar Mihai Rotaru a refuzat. „Perla” Băniei a făcut un sezon foarte bun, mai ales în cupele europene. Din cele 12 goluri marcate de Baiaram în acest sezon, 4 au fost în Conference League.

Un alt fotbalist care a atras atenția cehipelor din străinătate este Oleksandr Romanchuk. Stoperul ucrainean are doar un sezon tricoul alb-albastru, dar nu duce lipsă de oferte. În iulie 2025, Rotaru a plătit 750.000 de euro pentru a îl lua de la Kryvbas. Acum, Romanchuk poate ajunge , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Alți jucători interesanți din lotul campioanei României sunt Alexandru Crețu, Alexandru Cicâldău și Anzor Mekvabishvili. Cei trei, alături de Ștefan Baiaram, de la Sibiu, câștigată de olteni în fața lui U Cluj.

Ce cluburi sunt interesate de jucătorii oltenilor

Astfel, chiar și înainte ca Universitatea Craiova să realizeze eventul, cluburi importante din Europa și-au exprimat interesul pentru fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho. Pe lângă Istanbul BB, pentru Ștefan Baiaram și-ar fi exprimat interesul și formații din Statele Unite sau Rusia, după cum a declarat Mihăiță Pleșan, fostul impresar al fotbalistului. Turcia rămâne însă o piață foarte probabilă pentru Baiaram, cât și pentru Vladimir Screciu sau alți jucători importanți ai Craiovei.

Revenit în urmă cu doi ani de la Galatasaray, Alexandru Cicâldău a pus umărul la trofeele câștigate de U Craiova în acest sezon. Agentul Giovanni Becali a dezvăluit că „Cic” va continua la Craiova doar dacă șefii oltenilor îi vor mări salariul.

Cine ar putea aduce cele mai mari sume

Dacă U Craiova va reuși să vândă jucători după performanțele din acest sezon, cei care ar putea aduce cei mai mulți bani sunt în primul rând Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu. Cotat la 4,5 milioane de euro de transfermarkt.com. Baiaram, este cel mai valoros fotbalist din lotul oltenilor și are șanse mari să plece, în special datorită vârstei (n.r. – 23 de ani) și interesului deja existent din străinătate.

În schimb, Screciu e evaluat la 2 milioane de euro și are avantajul experienței și a faptului că e convocat constant la echipa națională a României. A jucat deja în vestul Europei, la Genk și Lommel, și poate fi din nou atractiv pentru cluburi din campionate tari precum Belgia, Turcia sau Polonia, unde se plătesc sume bune de transfer.

Jucătorii considerați netransferabili

Sunt însă și jucători care au șanse mici să plece de la Craiova în vară, mai ales că alb-albaștrii vor să atace preliminariile Champions League cu o echipă puternică și experimentată. În această categorie intră, în mod cert, Nicușor Bancu.

Mai mult ca sigur, U Craiova va încerca să îi păstreze și pe Cicâldău, Isenko sau Mora, dar și pe cel puțin unul dintre cei doi atacați transferați vara trecută, care au confirmat deja în Bănie: Assad Al-Hamlawi și Stiven Nsimba. Francezul este cu patru ani mare decât colegul său palestinian, ceea ce îi scad probabil șansele de a se transfera în străinătate.