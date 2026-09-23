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FRF a răspuns solicitării FANATIK și a comunicat numele echipelor pentru care SuperLiga e misiune imposibilă. Sunt 11 cluburi care nu pot promova din cauza formei de organizare pe care o au. Structura lor administrativă nu permite afilierea la LPF. Astfel, jumătate dintre participantele aflate în competiție sunt blocate în B.

FRF a anunțat lista cluburilor care NU pot promova la finalul sezonului

Într-un răspuns dat unei solicitări transmise de FANATIK, FRF a lămurit situația cluburilor fără drept de promovare:

„Cluburile din Liga 2 care nu pot promova în Superligă deoarece nu se pot afilia la Liga Profesionistă de Fotbal, având în vedere forma de organizare, sunt:

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Club Sportiv – Sport Club Popeşti Leordeni

Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr

Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa

Clubul Sportiv Afumaţi

Clubul Sportiv al Armatei – Steaua

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

Clubul Sportiv Gloria Bistriţa

Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos

Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare

Clubul Sportiv Municipal Slatina

Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.

Practic, dintre nou-promovate, singura care poate spera la promovare este Cetatea Suceava, club cu acționariat majoritar în sfera privată. Deși nu au cum să spere la SuperLigă, toate cele 11 se pot lupta pentru play-off-ul actualei ediții de campionat. pentru faza decisivă a stagiunii.

Numărul „interziselor” se poate mări după finalizarea procesului de licențiere

În primăvară, cluburile din liga secundă trebuie să depună documentația pentru obținerea licenței de SuperLigă. Acceptul Comisiei de Licențiere nu este garantat. De exemplu, sezonul trecut pentru că nu a avut echipă de fete la nivel U15, una dintre condițiile obligatorii trecute în manualul de licențiere.

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„Un club de Liga 2 poate depune dosarul pentru obținerea licenței de Superligă până la data de 25 martie 2027. Deciziile Comisiei de Licențiere se vor emite până la data de 7 mai, iar Comisia de apel are termen 18 mai, dacă este cazul. Regulamentul de licențiere nu este încă aprobat, așa că datele mai pot suferi mici modificări”, a lămurit FRF.

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În acest moment, pozițiile de play-off din liga secundă sunt ocupate de CSM Slatina, Poli Timișoara, CSM Reșița, FC Bacău, Chindia și SC Popești Leordeni. Două dintre ele, Slatina și Popești, nu au drept de promovare.

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