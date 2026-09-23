Sport

FRF a dat răspunsul final! Cine poate și cine NU poate promova în SuperLigă la finalul sezonului din Liga a 2-a. Exclusiv

Nu mai puțin de 11 cluburi dintre cele 22 care joacă acum în liga secundă nu pot accede în SuperLigă, indiferent de rezultatele pe care le obțin pe plan sportiv. FANATIK îți prezintă lista completă.
Emanuel Roşu
23.09.2026 | 18:18
FRF a dat raspunsul final Cine poate si cine NU poate promova in SuperLiga la finalul sezonului din Liga a 2a Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Steaua se numără și în acest sezon printre cluburile fără drept de promovare în SuperLigă. foto: sportpictures.eu
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FRF a răspuns solicitării FANATIK și a comunicat numele echipelor pentru care SuperLiga e misiune imposibilă. Sunt 11 cluburi care nu pot promova din cauza formei de organizare pe care o au. Structura lor administrativă nu permite afilierea la LPF. Astfel, jumătate dintre participantele aflate în competiție sunt blocate în B.

FRF a anunțat lista cluburilor care NU pot promova la finalul sezonului

Într-un răspuns dat unei solicitări transmise de FANATIK, FRF a lămurit situația cluburilor fără drept de promovare:

Cluburile din Liga 2 care nu pot promova în Superligă deoarece nu se pot afilia la Liga Profesionistă de Fotbal, având în vedere forma de organizare, sunt:

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  • Club Sportiv – Sport Club Popeşti Leordeni
  • Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr
  • Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa
  • Clubul Sportiv Afumaţi
  • Clubul Sportiv al Armatei – Steaua
  • Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti
  • Clubul Sportiv Gloria Bistriţa
  • Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos
  • Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare
  • Clubul Sportiv Municipal Slatina
  • Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.

Practic, dintre nou-promovate, singura care poate spera la promovare este Cetatea Suceava, club cu acționariat majoritar în sfera privată. Deși nu au cum să spere la SuperLigă, toate cele 11 se pot lupta pentru play-off-ul actualei ediții de campionat. Din 2028, le va fi interzisă și intrarea în top 6 pentru faza decisivă a stagiunii.

Numărul „interziselor” se poate mări după finalizarea procesului de licențiere

În primăvară, cluburile din liga secundă trebuie să depună documentația pentru obținerea licenței de SuperLigă. Acceptul Comisiei de Licențiere nu este garantat. De exemplu, sezonul trecut FC Bihor a fost exclusă din rândul cluburilor cu drept de promovare pentru că nu a avut echipă de fete la nivel U15, una dintre condițiile obligatorii trecute în manualul de licențiere.

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„Un club de Liga 2 poate depune dosarul pentru obținerea licenței de Superligă până la data de 25 martie 2027. Deciziile Comisiei de Licențiere se vor emite până la data de 7 mai, iar Comisia de apel are termen 18 mai, dacă este cazul. Regulamentul de licențiere nu este încă aprobat, așa că datele mai pot suferi mici modificări”, a lămurit FRF.

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În acest moment, pozițiile de play-off din liga secundă sunt ocupate de CSM Slatina, Poli Timișoara, CSM Reșița, FC Bacău, Chindia și SC Popești Leordeni. Două dintre ele, Slatina și Popești, nu au drept de promovare.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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