Cine preia Hermannstadt, după plecarea lui Marius Măldărășanu: „E normal ca cineva să se ocupe mai departe”

Hermannstadt și Marius Măldărășanu merg pe căi diferite după eșecul cu UTA. Antrenorul român a vorbit despre plecarea de la club și a spus cine vine să-i preia pe sibieni de acum.

Cine pregătește Hermannstadt la următorul meci după plecarea lui Marius Măldărășanu

După 4 ani și jumătate de când a fost instalat pe banca echipei, pe vremea când clubul se afla în Liga 2, Povestea lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt s-a încheiat în acest sezon, după 1-2 acasă cu UTA.

Ulterior, tehnicianul român a explicat pe mâna cui va rămâne de acum echipa, motivând motivul pentru care staff-ul său nu a putut renunța complet.

„Când nu iese, nu iese, trebuie o schimbare. Eu o accept, chiar sunt foarte liniștit și împăcat, numai că acum va trebui să fie o reziliere corectă. Asta i-am cerut lui Nico.

Nu mi-a zis cine vine în locul meu. Era normal ca cei din staff să rămână pentru meciul următor. Laurențiu Costache, celălalt secund, n-a mers și a rămas cu mine. În rest, pe lângă Vali Negru, sunt Florin Berța și Stelu, preparatorul fizic. Era normal, până pui un antrenor, ca cineva să ocupe mai departe și nu puteam pleca toți”, a spus inițial Marius Măldărășanu.

Experiența Cupei i-a dat încredere lui Marius Măldărășanu. De ce ar fi vrut să fie pe bancă și la meciul cu FC Botoșani

Marius Măldărășanu a rămas cu amintiri plăcute din sezonul trecut, când Hermannstadt a jucat finala Cupei României, pe care avea să o piardă cu CFR Cluj. Antrenorul a mărturisit că ar fi vrut să-i conducă pe sibieni și la cu FC Botoșani și să lupte pentru victorie.

„Anul trecut a fost o experiență frumoasă. Și datorită unor probleme ale unor echipe mari, Cupa este un obiectiv, mai ales pentru echipele mari, dar și pentru echipele mici. Noi am ajuns în finală când nu se aștepta nimeni. Nu aveam drept să jucăm în cupele europene, dacă am fi câștigat-o.

Eu și acum mi-aș fi dorit să merg acolo, este o șansă să câștigăm la Botoșani. Chiar dacă zice lumea că nu am mai câștigat de atâta vreme, așa se zicea și în Giulești. Nu se știe când se întoarce norocul!”

Cine o preia, de fapt, pe Hermannstadt. Ce a spus Măldărășanu despre Adi Mutu

Spre finalul intervenției sale telefonice, Marius Măldărășanu a vorbit despre numele apărute în presă cu privire la posibilii săi înlocuitori la Hermannstadt. Antrenorul a spus că nu contează cine vine, ci cât de mult va crede succesorul său în echipă pentru a o salva de la retrogradare.

„Orice antrenor. Nu vreau să mă gândesc la un antrenor care ar veni pentru că a stat acasă și haide să intru în circuit. Nu. Dacă sunt antrenori buni, cu siguranță dacă vin, vin că au încredere. Pentru că știu că și anul trecut au fost discuții cu mulți antrenori și n-a venit nimeni. Eram pe locul 16. Este un loc în clasament, care, într-adevăr, pe tine ca antrenor te face să te gândești dacă se poate redresa.

E adevărat, vine iarna, se pot aduce jucători, numai că este perioada cea mai dificilă ca mercato. Sunt greu de găsit jucători. Poți găsi jucători care nu au jucat din septembrie sau din vară. Adică e posibil să aduci astfel de jucători și tu să te bazezi tot pe cei vechi.

Am văzut în ziar Adi Mutu, am văzut niște variante, Dorinel, au mai apărut mai multe. Nu știu, n-am vorbit cu nimeni, dar oricare ar veni din ei, trebuie să vină cu încredere și sunt sigur vor veni cu încredere și vor salva echipa!”, a concluzionat Marius Măldărășanu la FANATIK SUPERLIGA.