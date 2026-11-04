Cine preia imperiul imobiliar de milioane de euro al lui Mircea Lucescu. A avut loc succesiunea

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Mircea Lucescu a plecat din această lume acum câteva luni, iar acum a venit vremea succesiunii. Astfel, familia sa a preluat participațiile firmei care se ocupă de un proiect rezidențial de 17,5 milioane de euro. Totul s-a împărțit între soția și fiul lui Mircea Lucescu, Elena și Răzvan Lucescu.

A avut loc succesiunea. Cine a moștenit imperiul de milioane al lui Mircea Lucescu

Conform , noua structură a acționariatului a fost consemnată pe 15 iulie 2026, hotărârea fiind deja publicată în Monitorul Oficial pe 2 noiembrie. Astfel, Elena Lucescu (82 de ani) a devenit asociat majoritar cu 62,5%, în timp ce Răzvan Lucescu deține 37,5% din Lakeside View SRL, societate înființată acum 10 ani de „Il Luce”.

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din București în special în zona Lacului Morii, prin Lakeside View SRL și Lake Tower SRL. Aceste companii au dezvoltat ansamblurile rezidențiale Lake House 1 și Lake House 2. Conform Profit.ro, Mircea Lucescu pregătea înainte să se îmbolnăvească o investiție imobiliară de 17,5 milioane de euro.

Ansamblul urmează să fie construit pe un teren de 11.700 metri pătrați pe strada Lacul Morii nr. 5-11, în Sectorul 6. Aici a fost ridicat și complexul Lake House, finalizat în 2022, complex cu 230 de apartamente. Planul actualului proiect cuprinde 349 de apartamente și mai multe clădiri cu 12 etaje, precum și 466 de locuri de parcare.

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Mircea Lucescu a lăsat în urma sa o avere de 35 de milioane de euro, împărțită între rude

Sursa citată mai menționează că Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, a rămas administratorul societății. În compania Lake Tower SRL, Răzvan Lucescu și Elena Lucescu sunt asociați cu Dimciu Tașu, Matei Lucescu și Steve Tașu. Această companie a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 1,74 milioane de euro și un profit net de 790.000 de euro. În urma succesiunii, Elena și Răzvan Lucescu au mai primit și acțiunile pe care Mircea Lucescu le deținea la Romradiatoare Brașov, precum și alte active din valoarea care depășește 35 de milioane de euro.

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, însă a decis să rămână activ și să-și continue ritmul obișnuit de viață. A fost înmormântat pe 10 aprilie 2026 cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.