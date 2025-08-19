News

Cine rămâne asigurat la sănătate după 1 septembrie 2025. Lista completă a persoanelor scutite de CASS

Regulile pentru asigurarea de sănătate se schimbă de la 1 septembrie 2025. Află cine va rămâne în continuare asigurat, fără să plătească CASS.
Mădălina Cristea
19.08.2025 | 08:30
Cine ramane asigurat la sanatate dupa 1 septembrie 2025 Lista completa a persoanelor scutite de CASS
Se schimbă radical regulile pentru asigurarea de sănătate de la 1 septembrie. Cine mai rămâne asigurat fără să plătească. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Adevărul

Regulile pentru asigurarea de sănătate se schimbă radical de la 1 septembrie 2025. Legea nr. 141/2025, românii care erau coasigurați își pierd această calitate dacă nu plătesc CASS. Doar anumite categorii vor rămâne asigurate fără costuri suplimentare, în timp ce altele vor fi obligate să achite contribuția.

Cine rămâne asigurat fără plata CASS după 1 septembrie 2025

Minorii până la 18 ani vor beneficia în continuare de asigurare medicală gratuită. Tot gratuit rămâne sistemul și pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici, studenți sau doctoranzi. Din această categorie fac parte și tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului.

Femeile însărcinate și lăuzele se află pe lista persoanelor asigurate fără să plătească. De asemenea, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei își păstrează statutul actual. Aceeași regulă se aplică și pentru persoanele cu handicap.

Bolnavii de cancer și beneficiarii programelor naționale de sănătate fără venituri rămân asigurați. În această categorie intră și cei care se află în detenție sau arest preventiv. Victimele traficului de persoane beneficiază de asigurare pentru maximum 12 luni. Voluntarii din cadrul serviciilor de urgență vor fi acoperiți medical pe baza contractului de voluntariat. Donatorii de celule stem hematopoietice rămân și ei asigurați timp de 10 ani după donare.

Cine va fi asigurat doar prin plata contribuției CASS

Începând cu data de 1 septembrie 2025, pensionarii care au venituri peste 3.000 lei vor plăti contribuția pentru partea care depășește acest prag. Și beneficiarii unor legi speciale, precum veteranii sau revoluționarii, vor rămâne în sistemul de sănătate publică doar dacă achită CASS.

Persoanele aflate în șomaj sau care primesc venit minim de incluziune vor fi și ele asigurate doar prin contribuția reținută automat. Aceeași regulă se aplică pentru părinții aflați în concediu de acomodare sau de creștere copil.

Ce se întâmplă cu persoanele coasigurate

Din această categorie face parte și personalul monahal. Toate categoriile menționate mai sus vor avea acces în continuare la servicii medicale decontate numai dacă CASS va fi plătit. În același timp, până la 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate rămân acoperite. După această dată, calitatea de asigurat depinde de depunerea declarației unice la ANAF și de plata contribuției. În lipsa acestor pași, coasigurații nu vor mai beneficia de servicii medicale gratuite.

Plata CASS pentru coasigurați se va face în două tranșe. Prima reprezintă 25% din sumă, adică 607,5 lei, iar restul de 75% trebuie achitat până la 25 mai 2026. Bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, alții decât cei oncologici, rămân în continuare asigurați. Ei vor primi consultații, spitalizări, tratamente și dispozitive medicale până la vindecarea afecțiunii de care suferă.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
