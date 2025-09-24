Cine s-ar afla, de fapt, în spatele mesajelor de amenințare trimise în grădinițe, școli și spitale. Cât de îngrijorați trebuie să fie părinții. ”Orice e posibil”

Un val de mesaje de amenințare a vizat recent grădinițe, școli și spitale din România, stârnind panică în rândul părinților și personalului medical. Cine ar putea fi în spatele amenințărilor primite de instituțiile publice?

ADVERTISEMENT

Cine stă în spatele valului de emailuri amenințătoare

Un nou val de emailuri de amenințare a pus pe jar România, după ce grădinițe, școli și spitale din București și din mai multe județe ale țării, precum Cluj, Prahova, Mureș sau Brașov, au primit mesaje alarmante. Din primele informații aproximativ 400 de destinatari au fost vizați inițial.

Expeditorul vorbește despre un posibil atac armat și chiar despre un „masacru”. În unele mesaje apare amenințarea explicită: „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta”. Alte formulări șocante arată intenția de a „provoca un adevărat masacru” sau de a „omorî cât mai mulți copii”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, sunt menționate momente concrete, precum „luni dimineața” sau „până la finalul săptămânii”, pentru a da impresia că planul este iminent.

Cum arată profilul posibil al expeditorului

Situația începe să devină din ce , astfel se ridică semne de întrebare nu doar pentru autorități, ci și pentru specialiști. Psihologul criminalist Tudorel Butoi a explicat pentru FANATIK cine ar putea fi în spatele acestor emailuri alarmante și ce anume îi determină pe unii să recurgă la astfel de gesturi.

ADVERTISEMENT

„Cu privire la valul de amenințări nu putem să bănuim decât adolescenți, care în virtutea responsabilității lor diminuate, a lipsei de maturitate, a concurenței între ei care să facă anunțuri care mai de care mai spectaculoase.

ADVERTISEMENT

Sau la oameni dezechilibrați, cei care nu își dau seama de asemenea consecințe. Care își compensează frustrări prin astfel de amenințări, a căror efecte le trăiesc în planul virtual, în planul lor psihologic, subiectiv”, a declarat Tudorel Butoi, pentru FANATIK, în contextul noilor amenințări.

Cât de reale sunt mesajele trimise? Pot fi doar simple trenduri?

În continuare, Tudorel Butoi subliniază că astfel de gesturi au mai degrabă un rol de a provoca panică și de a atrage atenția, decât de a fi puse în practică. Potrivit psihologului criminalist, cei care trimit asemenea mesaje caută satisfacția reacțiilor publice și a expunerii mediatice.

ADVERTISEMENT

„În mintea lor e așa: am trimis, să vedem ce efecte sunt. Presa, prin comentarii, așa cum fac și eu acum, le oferă satisfacția lucrului împrinit. Am obținut efectul, a vorbit Butoi despre mine.

În rest, după câte vedeți și veți vedea, nu sunt lucruri care să se materializeze obiectiv. Însă, nu excludem vreo variantă făptuasă în care ăștia să dorească și o astfel de satisfacția. Dar ele nu se confirmă. Sunt trenduri.

Mai țineți minte trendul Balenei albastre, trendul electrocutațiilor de pe vagoane, trendul celor care te pot împinge în fața metroului din stații. Ele au o viață, devin perisabile și se trec în militare”, a mai explicat specialistul criminolog.

Ce tensiuni personale pot sta în spatele avertismentelor

De asemenea, criminologul a scos în evidență că astfel de mesaje pot fi influențate de tensiunile și frustrările personale ale celor care le trimit. Potrivit lui Butoi, dezamăgirile și conflictele cotidiene pot juca un rol important în generarea unor astfel de acțiuni.

„Ca sfat general, însă, în lumea aceasta carbon-gazoasă, o lume plină de tensiune, în care fiecare dintre oameni trăiește o serie de dezamăgiri. Trebuie să ne înarmăm cu vigilență mai crescută.

Fiecare dintre locuitorii acestei lumi duce cu el un anume bagaj subiectiv trăit. Unul dintre motivele din spatele acestor mesaje poate fi dezamăgirea. Dezamăgit într-o relație erotică, dezamăgit în faptul că pierde un loc de muncă, ceea ce înseamnă un pericol de securitate financiară și existențială. Dezamăgire în zona unor conflicte de familie, pe pământ, pe bani, pe succesiuni. Orice fel de lucruri care îl tensionează pe individ”, a mai ținut să puncteze Butoi, pentru FANATIK.

Este autorul un profesor concediat sau o persoană afectată de restructurări

Reporterul FANATIK a întrebat dacă, în contextul actual, , poate chiar un fost profesor concediat. Tudorel Butoi nu a exclus această posibilitate și a explicat mecanismul comportamentului imprevizibil în astfel de situații.

„În contextul concedierilor actuale orice e posibil. Poate fi da, și o persoană din aceste instituții care a fost lăsat fără pâine.

Comportamentul gândit în altfel de situații intră sub ceea ce se numește imprevizibil. Adică nu poți să previi”, a spus în final criminalistul.

Cât de pregătite sunt autoritățile pentru un atac anunțat prin e-mail

În fața acestei situații, Poliția, Serviciul Român de Informații și Inspectoratele Școlare au deschis imediat anchete. Totuși, verificările preliminare arată că, până în prezent, nu există indicii clare care să confirme realitatea acestor amenințări. Cu alte cuvinte, mesajele nu par să fie susținute de un plan concret sau de resurse care ar face posibil un astfel de atac.

Chiar și așa, autoritățile tratează cazul cu toată seriozitatea. Ministerul Educației a cerut unităților de învățământ să respecte cu strictețe regulile de acces și să colaboreze strâns cu poliția și autoritățile locale, dar și să țină părinții la curent cu situația. La rândul său, Ministerul Sănătății a transmis spitalelor să nu deschidă linkuri suspecte și să nu răspundă acestor e-mailuri, ci să raporteze imediat dacă primesc mesaje similare.