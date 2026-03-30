Cine se aliază, până la urmă, cu AUR dacă pică Bolojan: „S-ar închide casele de schimb valutar”. De ce nu a decis încă PSD să iasă de la guvernare și ce rol joacă Crin Antonescu în războiul cu premierul României

E război total în coaliția de guvernare și nu de ieri, de azi. PSD amenință în fiecare săptămână (s-au făcut și glumele despre programul ieșirii de la guvernare anunțat de Grindeanu în fiecare luni, marți și miercuri, între orele 12 și 17) cu părăsirea bărcii, cerând, mai mult sau mai puțin explicit, plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Scenarii fără număr despre plecarea lui Bolojan. Ziua și ipotezele debarcării. PSD, improvizație sau strategie?

Social-democrații s-au tot plâns de felul în care premierul ia deciziile în coaliție, acuzându-l că nu ține cont de părerile lor, și au stabilit data de 20 aprilie în care membrii partidului să hotărască soarta acestuia: în interiorul sau în afara arcului de guvernare?

În spatele amenințărilor cu plecarea de la guvernare se ascund, însă, lupte destul de complexe. Taberele sunt destul de bine definite pentru cunoscători. Atât mare parte din PNL, cât și PSD au un dușman comun: Ilie Bolojan. Dacă sunt atât de nemulțumiți, de ce nu au ieșit pesediștii de la guvernare până acum și de ce au fixat, aproape ca o obsesie, data de 20 aprilie? Se mai negociază ceva până atunci, există o strategie sau totul e la voia întâmplării? FANATIK a încercat să afle răspunsul la această întrebare de la politologul Cătălin Avramescu. Profesorul universitar remarcă faptul că nu are neapărat o logică atunci când își setează niște termene-limită, ci merge din aproape în aproape, cu un ochi la sondaje.

Sorin Grindeanu, comparat cu băiatul rău din școală care face bullying

„Domnul Grindeanu improvizează, nu face altceva decât să improvizeze. PSD nici n-a intrat propriu-zis la guvernare. A intrat pe un picior, iar cu celălalt picior a stat tot timpul în opoziție. Nu a făcut pentru prima dată asta, dar problema e că sub Grindeanu a devenit un mod de lucru.

Ce este mai bizar e că el face asta în condițiile în care situația economică a țării e dificilă. El și-a imaginat că va câștiga puncte în opinia publică, dorind să recupereze electorat de la AUR. Ați văzut în ultimul sondaj că nu prea îi merge cu treaba asta. Grindeanu se bazează pe faptul că PNL este măcinat de contradicții interne și nu are un răspuns coerent la tipul ăsta de bullying. Asta face Grindeanu, e un fel de bullying. PNL primește ghionturile astea, ca-n filme, e un ochelarist acolo în clasă, pricăjit și toți golanii clasei îl iau la bătaie”, analizează Avramescu, pentru FANATIK.

Politolog: „Bolojan nu conduce, de fapt, PNL”

Analistul politic spune că PNL e într-o situație destul de ingrată cu Bolojan în fruntea partidului. Acesta nu are conduce cu adevărat formațiunea, sforile puternice fiind în altă parte, iar pârghiile pe care se bazează fostul primar al orașului Oradea sunt mai subțiri decât s-ar bănui: „Bolojan nu conduce, de fapt, PNL. E un domn pe care l-au pus acolo ca să treacă peste criză. Majoritatea PNL e la fel de pesedistă ca și PSD”.

Cu privire la scenariile tot mai des vehiculate cu AUR ca element fundamental, Avramescu susține că nu ar avea nimic de câștigat dacă ar cădea la un acord politic cu PSD sau PNL, însă îi bănuiește pe cei care țin în frâu partidele aflate la putere capabili de orice pentru a rămâne pe funcții și pentru a supraviețui. Cât despre o posibilă guvernare cu AUR, în orice variantă, Avramescu susține că abia atunci am vedea ce înseamnă catastrofă economică.

Ce ar însemna o alianță cu AUR, indiferent cine ar face-o și de ce se ferește Simion să joace cu vreunul din cele două partide mari

„Orice alianță cu AUR ar duce la colapsul economiei românești. În două-trei săptămâni se închide și bursa, iar euro ajunge clar la peste 6 lei. Nu e nicio îndoială. Atât PNL, cât și PSD vor ca AUR să facă un fel de opoziție constructivă, să sprijine din umbră guvernul. Așa ceva nu cred că se poate, în primul rând pentru că AUR se uită la sondaje și are cam tot atâtea procente cât aceste două partide la un loc. E greu de crezut că AUR va ceda. De ce ar cauționa AUR niște politici bezmetice? Nu că ar avea AUR niște politici mai bune, că n-au.

Pe de altă parte, ambele partide mari de la guvernare, PNL și PSD, realizează, totuși, că o alianță cu AUR ar duce la colaps. Ar fi cozi la benzină, s-ar închide casele de schimb, ar fi dezastru total, am fi retrogradați la categoria junk. Ambele partide au conduceri la fel de iresponsabile, ca și AUR. Nu m-ar mira ca ele să încerce o manevră de depășire pe dreapta sau pe stânga. S-ar putea să încerce așa ceva

AUR n-ar avea niciun câștig să susțină din umbră un guvern, în Parlamentul României. Pe de altă parte, cred că PSD ar fi fericit cu un Predoiu premier, un Thuma, un Bode, de ce nu? Ar fi destui înlocuitori ai lui Bolojan convenabili pentru PSD”, a explicat Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

Crin Antonescu, folosit în războiul cu Bolojan: „Tel maître, tel valet”

Un personaj politic, de două ori fost candidat la președinția României și, pentru o scurtă perioadă, președinte interimar, Crin Antonescu, apare tot mai des în spațiul public cu critici la adresa lui Ilie Bolojan, lucru de-a dreptul curios pentru mulți. Există vreun proiect în culise care îl implică pe Crin (pentru a atrage electoratul suveranist, ca un liant cu susținătorii AUR) sau e vorba pur și simplu despre o băgare de seamă la talk-show-urile politice?

„Crin Antonescu trăiește în lumea fanteziilor, după ce a stat atâția ani la Bruxelles pe anii nevestei, probabil că a pierdut contactul cu realitatea. El se crede și președinte al României, și guru al României. Eu cred că unii din PSD și PNL da, se folosesc de Antonescu, dar nu e nevoie să facă prea mare efort. Omul se bagă singur în seamă. El aterizează în farfuria politicii românești neinvitat.

Are visuri de mărire, ăsta e omul. S-ar pune în slujba oricui l-ar duce un pic mai aproape de Cotroceni. I-ar fi plăcut foarte tare Cotroceniul. El a fost interimar când Băsescu a fost suspendat. Omul a dormit cu capul pe masa politicii românești de când se știe el. Spuneți o idee care a rămas din cele spuse de el? Zero. Din păcate, tot ce e mai rău în PNL și PSD se simt reprezentate de Crin Antonescu și o să spun o vorbă care îi place mult chiar dânsului, „tel maître, tel valet” (trad. din franceză: cum e stăpânul așa e și slujitorul)”, a încheiat Avramescu.