Cine se va ocupa de nunta lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan. Surpriza e mare

Fundașul celor de la Tottenham, Radu Drăgușin, și-a luat „inima în dinți” și a . După o relație de aproximativ 5 ani cei doi urmează să ajungă la altar. Iată cine este persoana care se va ocupa de nunta fotbalistului cu aleasa inimii sale.

Cine se va ocupa de nunta lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan

Radu Drăgușin a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a anunțat că s-a logodit cu partenera sa de viață, Ioana Stan. , care joacă pentru o echipă din Marea Britanie, a făcut pasul cel mare în urmă cu puțină vreme.

La scurtă vreme după ce a postat imagini spectaculoase de la cererea în căsătorie s-a aflat cine va organiza nunta. Mai exact, este vorba de persoana care a surprins momentul inedit dintre cei doi parteneri de viață.

Concret, cea care le-a fost alături îndrăgostiților este chiar sora jucătorului, Meira. Ea este cea care a imortalizat fotografiile în decorul de poveste de pe clădire, dar și femeia care se va ocupa de fiecare detaliu în ceea ce privește ceremonia religioasă.

Prin urmare, sora lui Radu Drăgușin este specialistă în acest domeniu. Tânăra are o afacere proprie cu care se mândrește și care îi aduce venituri considerabile. Frumoasa șatenă abia așteaptă să se apuce de treabă.

În acest context, tânăra va asigura toate cele necesare la ceremonia lui Radu Drăgușin cu iubita sa, Ioana Stan. Meira Drăgușin se ocupă de eveniment cap-coadă, începând de la asistență până la cel mai mic detaliu al mirilor.

Meira Drăgușin, recunoascătoare pentru oportunitatea de a fotografia cererea în căsătorie

Meira Drăgușin recunoaște că este încântată de faptul că a surprins imaginile de la cererea în căsătorie a fratelui său. Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan, au trăit momente de vis, imortalizate într-un decor de poveste.

„Eu nu plâng, tu plângi. Inima mea e copleșită, deoarece doi dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult au spus Da pentru totdeauna. Fratele meu și iubita sa, care pentru mine e o soră pe viață, s-au logodit.

Vâzându-vă împreună e ca și cum as vedea iubirea pură, genul care inspiră și oferă căldură tuturor celor din jurul vostru.

Sunt recunoscătoare că am putut fi aproape de voi în acest moment și abia aștept să văd cum vă construiți viitorul împreună”, este anunțul transmis de Meira, sora lui Drăgușin, pe Instagram.

Mesajul transmis de Radu Drăgușin după logodna cu Ioana Stan

„Tu. Eu. Mereu”, este mesajul transmis de Radu Drăgușin pe rețelele de socializare, alături de o inimă. Comentariul a fost scris în limba engleză, în dreptul unor imagini spectaculoase de la cererea în căsătorie.

Ulterior, șatena le-a arătat internauților de pe rețelele de socializare cum arată inelul de logodnă. Bijuteria dispune de o piatră imensă, ovală, semn că fotbalistul nu s-a uitat deloc la bani când a achiziționat-o.

Cu toate acestea, nu a oferit prea multe detalii despre momentul inedit care a avut loc în prima zi din octombrie. Cu siguranță, cei doi trăiesc o perioadă extrem de frumoasă, având o legătură solidă și extrem de unită.

Ioana Stan a luat decizia să se mute în Londra, semn că dragostea este foarte puternică. Iubita lui Radu Drăgușin are 23 de ani și este studentă la arhitectură. Tânăra este fiica lui Gabriel Stan, fostul viceprimar al orașului Constanța.

Florin Manea, detalii despre iubita lui Radu Drăgușin, Ioana Stan

„Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani.

Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune. E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Tatăl ei face blocuri, construiește.

Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați. Am avut discuții și cu Ioana. Am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară.

Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, a spus Florin Manea, impresarul fotbalistului, în 2024, scrie .