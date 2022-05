Cine stă în spatele Amslux, afacerea care le oferă fotbaliștilor o viață de vis! “Cheltuiesc foarte mulți bani, pur și simplu cumpără lucruri în fiecare zi”

A fi fotbalist aduce anumite privilegii, bineînțeles, contra cost. De exemplu, mai puțină lume cunoaște faptul că există un concierge (n.r. o persoană care activează ca asistent personal) destinat fotbaliștilor. Se numește „Amslux” și a fost creat la inițiativa a trei prieteni din Amsterdam, pasionați de fotbal.

Cine și cum a înființat Amslux

Potrivit The Mirror, ideea de a porni un proiect de servicii dedicate exclusiv fotbaliștilor aparține lui Emmanuel, în vârstă de 25 de ani, care a văzut un concierge de lux pe Instagram.

ADVERTISEMENT

El a explicat cum a evoluat această idee: „M-am gândit: ‘Aș putea face același lucru’. El (n.r. referitor la ce văzuse pe Instagram) o făcea pentru toți cei care plăteau, iar eu m-am gândit că trebuie să o păstrăm cu anumite persoane, așa că ne-am concentrat pe fotbaliști”.

Emmanuel nu a început afacerea de unul singur, ci cu ajutorul a doi prieteni: Mitchell, de 21 de ani, și Ward, de 24 de ani.

ADVERTISEMENT

Cine a fost primul client al echipei Amslux

Fiind la început proiectul Amslux, primul client a fost un jucător nu foarte cunoscut, pe nume Bilal Bașaçıkoğlu, care juca la Feyenoord în acel moment. El a primit de la cei trei proaspăt afaceriști o pereche rară de pantofi.

Emmanuel a mărturisit cum a decurs prima vânzare: „Am început cu Bilal, oferindu-i o pereche de pantofi care era greu de obținut. Ne-am întâlnit cu el la Amsterdam, am stat, am băut câteva pahare, am vorbit, ne-a dat câteva sfaturi și ne-am făcut o poză cu pantofii”.

ADVERTISEMENT

Începând de atunci, s-a dus vestea în rândul vestiarelor de fotbal de existența Amslux. „El juca la Feyenoord, apoi toți băieții ne urmăreau, ne întrebau lucruri și din acel moment a început să meargă treaba”, a spus Emmanuel.

Mitchell, colegul său, a adăugat pe urmă: „Când i-am livrat pantofii lui Bilal, aceea a fost prima fotografie cu noi. Practic, oamenii nu știau cine se află în spatele Amslux. Odată ce au știut că noi suntem fețele din spate, a devenit mai personal”.

ADVERTISEMENT

Cum s-a extins Amslux către alte domenii, inclusiv cereri în căsătorie

Conceput pentru fotbaliști, Amslux a început de la vânzarea de ghete, care a fost poarta de intrare a celor trei prieteni către un business ce avea să le umple mai târziu buzunarele.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Amslux acoperă orice domeniu de gestionare a stilului de viață. Pe contul oficial de Instagram al Amslux se găsesc postări cu aria de activități a grupului format din Emmanuel, Mitchell și Ward. Printre acestea se numără vacanțe exotice, mașini de lux, imobiliare, relocări, petreceri, haine și ceasuri de mii de euro.

Afacerea s-a ramificat într-atât de tare încât Amslux se ocupă chiar și cu cereri în căsătorie. „Un jucător ne-a întrebat dacă am putea aranja cererea lui în căsătorie în Africa de Sud. Ca să fiu sincer, ne-am gândit: ‘Ce naiba!’ ”, a povestit Emmanuel.

Deși nu au mai făcut niciodată asta până în atunci, cererea în căsătorie a decurs fără probleme, reprezentând o nouă provocare și un pas către mărirea zonei de interes.

„A fost cu adevărat o provocare, dar a ieșit bine”, a spus Mitchell. Apoi a dăugat: „De acolo, a început să se rostogolească și să se îndrepte mai mult spre gestionarea stilului de viață pe care ni-l doream”.

Cum l-a rezolvat Amslux pe un fotbalist care voia un ceas de 140.000 de euro

Dacă un jucător dorește să planifice o zi de naștere, o nuntă, ori dacă vrea bilete ce se obțin mai greu la un eveniment de amploare, acesta poate cere ajutorul lui Amslux. Oricare ar fi doleanța, echipa formată din cei trei tineri ambițioși va găsi mereu o modalitate de a îndeplini sarcina cerută.

Așa s-a întâmplat odată, când un jucător a solicitat celor de la Amslux un ceas foarte rar, pe care nimeni nu reușea să-l achiziționeze la un preț cu mult sub valoarea standard de pe piață.

Emmanuel a explicat cum au reușit să-și mulțumească clientul: „În mod normal, (n.r. ceasul) se vinde cu 140.000 de euro, iar bugetul lui era de numai 125.000 de euro și-l voia într-o săptămână.

Am mers până la Torino, în Italia, pentru a lua ceasul de la cineva pe care nici măcar nu-l cunoșteam. De asemenea, am transferat banii înainte de a ne întâlni cu el, așa că a fost un risc real”.

În ciuda efortului și riscului de a fi trași pe sfoară, munca lor a dat roade. Fotbalistul s-a ales cu ceasul dorit, mulțumindu-le celor trei cu o masă scumpă în oraș.

Mitchell a mărturisit ce a însemnat pentru el rezolvarea acestui caz: „Jucătorul pentru care am primit ceasul, am ieșit în oraș cu el și, pentru mine personal, a fost una dintre cele mai nebunești experiențe. Suma care fusese cheltuită era pur și simplu enormă, ca 30 de sticle scumpe pe care oamenii obișnuiți n-ar putea cumpăra nici măcar una dintre ele”.

Au început de la zero, dar au ajuns să mulțumească mari vedete ale fotbalului

Atât Emmanuel, cât și Mitchell și Ward au crescut cu fotbalul în suflet. Dacă odinioară își admirau fotbaliștii preferați din fața televizorului, acum au ajuns să ofere servicii celor pe care îi idolatrizau.

Ward a vorbit despre lumea fotbalului profesionist în care au intrat și cum se văd lucrurile din interior: „Este diferit față de cum eram obișnuiți. Ei cheltuiesc foarte mulți bani, pur și simplu cumpără lucruri în fiecare zi, mai ales haine. Îi vezi cu unele mărci, le ies atât de mulți bani din buzunare, dar, după o vreme, te obișnuiești cu asta”.

Pe măsură ce sezonul actual se apropie de final, cei trei devin tot mai solicitați cu cereri din partea jucătorilor. Și nu degeaba, căci Amslux organizează vacanțe exotice și alte tipuri de activități pentru perioada liberă din timpul verii.

De pildă, recent au livrat un pachet jucătorului de la , Reinier Jesus, dar, printre clienții mulțumiți, se numără și alte vedete precum Weston McKinnie de la sau fostul jucător al lui Liverpool, Georginio Wijnaldum.

Întrebat de ce consideră că mari jucători apelează la serviciile lor, Emmanuel a motivat: „Sunt trei motive: nu au timp, nu au cunoștințele necesare și au încredere că, dacă ne contactează, îi vom aranja. Încercăm să avem o legătură personală cu fiecare client. Relația este foarte importantă”.

Mitchell a mărturisit că există o anumită categorie de fotbaliști pe care Amslux îi vizează îndeosebi: „Clienții pe care ne concentrăm cel mai mult sunt tinerele talente, persoane cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, doar pentru că vrem să construim un viitor cu ei”.

Datorită serviciilor de anvergură, lista cu vedete a celor trei prieteni se mărește pe zi ce trece. Visul lor este să-i adauge în „palmares” pe Erling Haaland, Kylian Mbappe și Vinicius Jr.