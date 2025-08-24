Cine stă pe banca CFR-ului la meciul cu Oţelul: “Am încărcat toate documentele”. Revenire cu peripeţii din Suedia

CFR Cluj a pierdut surprinzător cu Hacken, scor 7-2, în play-off-ul de calificare în UEFA Conference League. În urma acestui rezultat, , iar Andrea Mandorlini a fost instalat la scurt timp pe banca tehnică. Nu doar rezultatul a fost unul „horror”, ci și întoarcerea în România.

CFR Cluj, revenire cu peripeţii din Suedia: “A fost furtună şi nu am putut ateriza la Tulcea!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a transmis că planul . Cât despre cine va sta pe bancă în meciul cu Oțelul, au fost încărcate și până la ora meciului ar trebui ca totul să fie ok.

„Suntem la Brăila. Am avut anumite peripeții, avionul cu care trebuia să aterizăm la Tulcea ne-a lăsat la Cluj, vineri. A fost o furtună în sudul țării după cum bine știți.

Ne-am trezit a doua zi dimineața la ora 4 și puțin, după ce că în urmă cu o zi am jucat pe un teren sintetic, avionul a avut întârziere spre București, de acolo am luat autocarul și într-un final am ajuns la Brăila și peste 4 ore jumătate vom juca cu Oțelul.

„Andrea Mandorlini este oficial noul antrenor al CFR-ului! Sperăm ca documentele să fie ok până la ora meciului cu Oțelul”

(n.r. – Cine va sta pe bancă în meciul cu Oțelul?) Am încărcat în platformă rezilierea contractului lui Dan Petrescu și vom încărca și contractul lui Mandorlini. Chiar dacă este duminică, este o zi specială, doar că la fotbal se muncește și duminica. Sperăm să poate sta pe bancă.

Andrea Mandorlini este oficial noul antrenor al CFR-ului. Sperăm să putem să depășim aceste etape care există în acest moment. Vorbim de încărcarea documentelor în platformă. Noi suntem acum cu documentele și, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie ok. Să nu avem așteptări foarte mari, că nu poate schimba foarte multe Mandorlini în doar două zile, a asistat la un singur antrenament.

E greu să readuci acea stare de spirit necesară după ce pierzi cu 7-2. Până la urmă, au mai fost echipe care au trecut prin astfel de momente. Țările nordice au ceva aparte când evoluează pe teren sintetic, la un moment dat apar astfel de rezultate de neînțeles. Să ne aducem aminte de Bodo/Glimt cu Roma sau dubla FCSB-ului cu Silkeborg”, a declarat Cristi Balaj.