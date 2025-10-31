News

Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului

Șefii BOR au ținut 15 ani ”în adormire” o societate pe acțiuni care a împrumutat numele celui mai mare proiect din ortodoxia română: Catedrala Mântuirii Neamului.
Daniel Coltuc
31.10.2025 | 17:00
Cine sunt actionarii de la Catedrala Patriarhala SA Rolul companiei in proiectul grandios din centrul Bucurestiului
EXCLUSIV FANATIK
Catedrala Mântuirii Neamului a costat 270 de milioane de euro iar construcția a durat 15 ani / Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Biserica Ortodoxă Română a înregistrat proiectul Catedrala Mântuirii Neamului pe o societate pe acțiuni înregistrată în anul începerii construcției la cel mai important proiect al BOR. Până la urmă, planurile s-au schimbat.

Cine este acționar la Catedrala Patriarhală SA

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai important proiect din lumea ortodoxiei în România, are în spate investiții de sute de milioane de euro care au fost administrate după toate regulile unui business. Afacerea bisericii poartă și un nume: Catedrala Patriarhală SA, companie cu acționari și administratori, care depune anual bilanțul contabil și raportează cifrele la Ministerul Finanțelor.

ADVERTISEMENT

Compania Catedrala Patriarhală SA nu este o idee nouă a Bisericii Ortodoxe. Societatea a fost înregistrată în 2010, anul în care a și început construcția a catedralei. Sediul companiei se află într-un apartament de bloc din Piața Unirii, chiar lângă sediul Patriarhiei, iar obiectul principal de activitate este ”lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Catedrala Patriarhală SA are doi acționari: Patriarhia Română – care deține 70% din business și Arhiepiscopia Bucureștilor – cu 30% din acțiuni. Administratorul societății se numește Leonard Ciofu, este consilier patriarhal și inginer. Ciofu mai administrează două afaceri ale Bisericii Ortodoxe: Basilica Travel SRL (agenție de turism) și Misionarul Ortodox SRL (tipografie). De asemenea, Leonard Ciofu este cunoscut și ca fost director general al Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române.

ADVERTISEMENT
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o...
Digi24.ro
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție

120.000 de lei, ”blocați” în conturile companiei BOR

Cu toate că funcționează de 15 ani și încă este activă din punct de vedere fiscal, Catedrala Patriarhală SA nu a avut niciodată o activitate propriu-zisă. Din cifrele consultate de FANATIK rezultă că în afara capitalului subscris de 120.000 de lei, firma nu a avut alte venituri. În 2024, Catedrala Patriarhală SA a avut și un mic profit, de 2.027 de lei, cel mai probabil din dobânzi bancare. Societatea nu are angajați, nu are datorii la ANAF și are TVA anulat.

ADVERTISEMENT
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Digisport.ro
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali

Proiectul Catedrala Mântuirii Neamului a costat aproximativ 270 de milioane de euro, direct prin Administrația Patriarhală – Patriarhia Română. Sfințit în octombrie 2025, lăcașul are 127 metri înălțime, 126 metri lungime și 67,7 metri lățime. Complexul se întinde pe o suprafață de 13.000 mp iar pictura interioară este realizată sub formă de mozaic, având 25.000 mp.

Intrarea în catedrală se face prin 27 de uși masive din bronz care cântăresc 800 de kilograme fiecare, fiind acționate de un sistem automat de deschidere. De asemenea, iconostasul este cel mai mare din lumea ortodoxă, iar pentru el s-a plătit 2,5 milioane euro.

ADVERTISEMENT

De la deschiderea ei pentru public, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit punctul central de atracție al ortodocșilor din întreaga țară. La intrarea în catedrală s-au format cozi de un kilometru din credincioșii dornici să se reculeagă și să admire clădirea-simbol din centrul Capitalei.

Averea Bisericii Ortodoxe a crescut de 100 de ori

Patriarhul Daniel a fost ales în fruntea Bisericii Ortodoxe Române în 2007, instituție pe care a reușit s-o schimbe fundamental printr-un stil de conducere apropiat de cel corporatist. În ”mandatul” său, Biserica a devenit de 100 de ori mai bogată (BOR deținea proprietăți de 10 milioane lei în 2007).

De asemenea, în jurul Patriarhiei au apărut zeci de SRL-uri cu activități diverse: Basilica Travel (agenție de turism), Țarina Păstorului (spălătorie ecologică), Chivotul Mare (pompe funebre), etc.

De ce nu trebuia să fie amendat Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria...
Fanatik
De ce nu trebuia să fie amendat Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv. Ce scrie în lege, de fapt: „Am spus că ne asumăm”
Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă....
Fanatik
Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă. Cum s-a apărat Ștefania Szabo
Câte voturi ar lua Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei! Mitică Dragomir,...
Fanatik
Câte voturi ar lua Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei! Mitică Dragomir, profeție șoc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
DISPARIȚIA lui 'Messi de România'. Foștii colegi sunt îngrijorați: 'Băi, hai să mai...
iamsport.ro
DISPARIȚIA lui 'Messi de România'. Foștii colegi sunt îngrijorați: 'Băi, hai să mai stăm de vorbă!'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Florian Coldea se întoarce la prima specializare: „reproducerea înregistrărilor”
Jurnalul.ro
Florian Coldea se întoarce la prima specializare: „reproducerea înregistrărilor”
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit...
adevarul.ro
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ,...
Observatornews.ro
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ: Trebuie să termin asta până vara viitoare!...
as.ro
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ: Trebuie să termin asta până vara viitoare! Sute de mii de români au motive de bucurie
Angajați forțați să se dezbrace și bătuți cu biciul în timp ce erau...
Libertatea.ro
Angajați forțați să se dezbrace și bătuți cu biciul în timp ce erau drogați, pentru a-și „îmbunătăți abilitățile”: „Patronul era în pielea goală”
informat.ro
Povestea românului care vrea să înarmeze cu drone România și Europa de Est
Cine este fostul soț al Ștefaniei Szabo. Sorin ocupă o funcție foarte importantă...
RTV.NET
Cine este fostul soț al Ștefaniei Szabo. Sorin ocupă o funcție foarte importantă și e cunoscut în tot Buzăul. Și mama lui este o persoană influentă în oraș
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!