Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului

Biserica Ortodoxă Română a înregistrat proiectul Catedrala Mântuirii Neamului pe o societate pe acțiuni înregistrată în anul începerii construcției la cel mai important proiect al BOR. Până la urmă, planurile s-au schimbat.

Cine este acționar la Catedrala Patriarhală SA

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai important proiect din lumea ortodoxiei în România, are în spate investiții de sute de milioane de euro care au fost administrate după toate regulile unui business. Afacerea bisericii poartă și un nume: Catedrala Patriarhală SA, companie cu acționari și administratori, care depune anual bilanțul contabil și raportează cifrele la Ministerul Finanțelor.

Compania Catedrala Patriarhală SA nu este o idee nouă a Bisericii Ortodoxe. Societatea a fost înregistrată în 2010, anul în care a și început construcția a catedralei. Sediul companiei se află într-un apartament de bloc din Piața Unirii, chiar lângă sediul Patriarhiei, iar obiectul principal de activitate este ”lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Catedrala Patriarhală SA are doi acționari: Patriarhia Română – care deține 70% din business și Arhiepiscopia Bucureștilor – cu 30% din acțiuni. Administratorul societății se numește Leonard Ciofu, este consilier patriarhal și inginer. Ciofu mai administrează două afaceri ale Bisericii Ortodoxe: Basilica Travel SRL (agenție de turism) și Misionarul Ortodox SRL (tipografie). De asemenea, Leonard Ciofu este cunoscut și ca fost director general al Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române.

120.000 de lei, ”blocați” în conturile companiei BOR

Cu toate că funcționează de 15 ani și încă este activă din punct de vedere fiscal, Catedrala Patriarhală SA nu a avut niciodată o activitate propriu-zisă. Din cifrele consultate de FANATIK rezultă că în afara capitalului subscris de 120.000 de lei, firma nu a avut alte venituri. În 2024, Catedrala Patriarhală SA a avut și un mic profit, de 2.027 de lei, cel mai probabil din dobânzi bancare. Societatea nu are angajați, .

Proiectul Catedrala Mântuirii Neamului a costat aproximativ 270 de milioane de euro, direct prin . Sfințit în octombrie 2025, lăcașul are 127 metri înălțime, 126 metri lungime și 67,7 metri lățime. Complexul se întinde pe o suprafață de 13.000 mp iar pictura interioară este realizată sub formă de mozaic, având 25.000 mp.

Intrarea în catedrală se face prin 27 de uși masive din bronz care cântăresc 800 de kilograme fiecare, fiind acționate de un sistem automat de deschidere. De asemenea, iconostasul este cel mai mare din lumea ortodoxă, iar pentru el s-a plătit 2,5 milioane euro.

De la deschiderea ei pentru public, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit punctul central de atracție al ortodocșilor din întreaga țară. La intrarea în catedrală s-au format cozi de un kilometru din credincioșii dornici să se reculeagă și să admire clădirea-simbol din centrul Capitalei.

Averea Bisericii Ortodoxe a crescut de 100 de ori

Patriarhul Daniel a fost ales în fruntea Bisericii Ortodoxe Române în 2007, instituție pe care a reușit s-o schimbe fundamental printr-un stil de conducere apropiat de cel corporatist. În ”mandatul” său, Biserica a devenit de 100 de ori mai bogată (BOR deținea proprietăți de 10 milioane lei în 2007).

De asemenea, în jurul Patriarhiei au apărut zeci de SRL-uri cu activități diverse: Basilica Travel (agenție de turism), Țarina Păstorului (spălătorie ecologică), Chivotul Mare (pompe funebre), etc.