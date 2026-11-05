Cine sunt albanezii care înfruntă Universitatea Craiova! Fostul puști-minune de la Barcelona vine în Bănie

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Universitatea Craiova întâlnește joi, 5 noiembrie, campioana Albaniei, Egnatia, în etapa a treia din Conference League. Formația din Rrogozhinë are în lot mai mulți fotbaliști cu povești interesante. Unul dintre ei este vărul unui jucător transferat în Premier League pentru peste 30 de milioane de euro, în timp ce altul a petrecut 11 ani la Barcelona.

Ildi Gruda, vărul fotbalistului transferat de Brighton pentru peste 30 de milioane de euro

Ildi Gruda este unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei Albaniei. Atacantul în vârstă de 26 de ani a marcat ambele goluri ale Egnatiei în primele două etape din Conference League. Puțini știu însă că fotbalistul este vărul lui Brajan Gruda, unul dintre cei mai promițători jucători germani ai generației sale.

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Brajan Gruda a crescut la academia lui Mainz și a debutat în Bundesliga în 2023, la numai 18 ani. Evoluțiile sale au atras rapid atenția cluburilor importante din Europa. În august 2024, Brighton l-a transferat pentru o sumă de 31 de milioane de euro. Germanul a semnat un contract până în vara anului 2028 și a devenit unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria clubului englez.

Brajan Gruda a bifat 45 de apariții pentru Brighton, fără să reușească să se impună ca titular. În februarie 2026, englezii l-au împrumutat la RB Leipzig, unde a înscris trei goluri și a oferit trei pase decisive în 14 meciuri. În vară, cele două cluburi au ajuns la un nou acord, iar mijlocașul de 22 de ani a rămas la Leipzig și pentru sezonul 2026-2027.

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Familia Gruda are o adevărată tradiție în fotbal. Bujar Gruda, tatăl lui Brajan, a evoluat pentru Vllaznia Shkodër, inclusiv în competițiile europene. Într-un interviu acordat site-ului oficial al lui Brighton, tânărul internațional german a povestit că tatăl său și frații acestuia au practicat fotbalul. Inclusiv Ildi Gruda a trecut pe la Vllaznia, înainte să ajungă la Egnatia, în vara anului 2025. Totuși, Ildi Gruda nu va putea evolua împotriva Universității Craiova. Potrivit presei albaneze, atacantul nu s-a recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Tirana și nu a făcut deplasarea în România.

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Guillem Jaime, adversarul Universității Craiova care a petrecut 11 ani la Barcelona

Un alt fotbalist cu un CV interesant este Guillem Jaime. Fundașul spaniol în vârstă de 27 de ani a ajuns la academia Barcelonei în 2007, când avea numai opt ani. A petrecut 11 ani în celebra La Masia, înainte să fie promovat la echipa secundă a catalanilor. În 2018, Barcelona i-a prelungit contractul și i-a stabilit o clauză de reziliere de un milion de euro. În același an, Jaime a făcut parte din generația care a câștigat

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Spaniolul nu a reușit însă să debuteze pentru prima echipă a Barcelonei. A evoluat la Barcelona B, apoi și-a continuat cariera la Castellón, Gimnàstic Tarragona, Intercity și Antequera. În vara anului 2025, a semnat cu Egnatia.

Diferență uriașă între loturile Universității Craiova și Egnatiei! Oltenii valorează de peste cinci ori mai mult

Potrivit datelor afișate de Transfermarkt pentru sezonul 2026-2027, jucătorii formației din Bănie au o cotă cumulată de 38,8 milioane de euro. În schimb, întregul lot al campioanei Albaniei este evaluat la numai 6,95 milioane de euro. Diferența este de 31,85 milioane de euro.

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Chiar și așa, Egnatia a demonstrat că poate pune probleme unor adversari mai bine cotați. Albanezii au încheiat la egalitate primele două partide din Conference League, 1-1 cu Midtjylland și 1-1 cu Aarhus. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a acumulat patru puncte după remiza cu Getafe, scor 1-1, și victoria cu Inter Club d’Escaldes, scor 3-1. Un succes în fața Egnatiei ar reprezenta un pas important pentru olteni în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.