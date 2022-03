Cine sunt Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim de la “Te cunosc de undeva”. Ambii au fost în Lala Band

Alexia Țalavutis și Dima Trofim au devenit cunoscuți în urmă cu mai bine de un deceniu, pe vremea când făceau parte din LaLa Band și jucau în serialul „Pariu cu viața”, iar anul acesta fac echipă la „Te cunosc de undeva”.

Cine sunt Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim de la „Te cunosc de undeva”

Cei doi au format un cuplu în serialul difuzat la Pro TV, dar și în continuarea acestuia, „O nouă viață”. Cele două seriale și trupa LaLa Band i-au lansat pe cei doi artiști, care au câștigat rapid simpatia publicului.

În vârstă de 31 de ani, Alexia Țalavutis s-a concentrat pe cariera solo după destrămarea trupei LaLa Band. Formația a avut un succes răsunător mai bine de doi ani.

Blondina este căsătorită cu Alex Fotea, unul dintre regizorii serialului „Pariu cu viața”, de mai bine de patru ani. Cei doi ar vrea să devină părinți în viitorul apropiat.

, Dorian Popa, Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu și Sore au făcut parte din formația care a fost atât de apreciată de tineri la vremea respectivă.

La fel ca , Dima Trofim (33 de ani) a devenit cunoscut tot prin intermediul acestor proiecte.

Cântărețul a participat și la alte emisiuni în trecut, cum ar fi „Dansez pentru tine” (sezonul 14) și „Ferma vedetelor” (sezonul 1). A participat și la sezonul 7 al show-ului de talente „Vocea României”.

De asemenea, a prezentat emisiunea „Star Matinal” de la Antena Stars, alături de Ameri Nasrin, până la finalul anului trecut.

Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, despre participarea la show-ul transformărilor

Faptul că îl cunoaște de ani buni pe Dima Trofim și că au colaborat la diverse proiecte reprezintă avantaje mari pentru Alexia Țalavutis. Amândoi sunt încântați de acest proiect și de personajele în care se vor transforma.

„Îmi place mult formatul emisiunii şi mă bucur mult să fac parte din sezonul 17 Te cunosc de undeva!, cu atât mai mult cu cât voi face din nou pereche cu Dima Trofim. Avem sute de ore petrecute împreună pe scenă, pe platourile de filmare şi multe amintiri din perioada Lala Band cu turnee.

Acesta cred că este cel mai mare avantaj al nostru, că ne cunoastem atat de bine. Cea mai mare provocare este să ne apropiem cât mai mult de artişti mari precum Whitney Houston, Prince sau Lady Gaga. Suntem pregătiţi să primim în viaţa noastră orice personaj şi să muncim la dublu.”, a declarat Alexia Țalavutis, notează .

Pentru nu este prima participare la „Te cunosc de undeva”. Artistul a mai fost concurent și în sezonul 10 al emisiunii.

Fostul prezentator de la Antena Stars este mult mai emoționat acum. Iubita lui, Angela, și fiica lor îl privesc din fața micului ecran și vrea să le facă mândre.

„Nu este pentru prima dată când particip la Te cunosc de undeva!, dar este pentru prima dată când am emoţii teribile! Şi nu, nu pentru că fac echipă cu Alexia, pentru că ne ştim de multă vreme, e un profesionist!

Altcineva mă face să am emoţii cât Casa Poporului – are 68 de cm, are aproape 8 kg şi dacă se uită urât la mine, sunt capabil să intru în pământ de ruşine! O cheamă Ania şi este fiica mea şi, totodată, motivul pentru care, acum, Te cunosc de undeva înseamnă altceva pentru mine!

Vreau să o fac mândră pe fetiţa mea! Nu mai spun că mai e cineva care se uită cu ochi critic – iubita mea. Aşadar, va fi interesant. Pentru ele, dar mai ales pentru mine! Abia aştept!”, a fost mesajul lui Dima Trofim.