Cine sunt Ararat-Armenia și Celje, posibilele adversare ale Craiovei în play-off-ul Europa League! Cifrele dau o favorită certă

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La tragerea efectuată luni, 3 august, UEFA a stabilit inclusiv meciurile din play-off-ul Europa League, competiție în care a ajuns și Universitatea Craiova. Dacă va trece de KuPS, campioana României se va lupta pentru un loc pe tabloul principal cu pierzătoarea „dublei” de Champions League dintre Ararat – Armenia și Celje.

Cine e Ararat-Armenia, posibila adversară a Craiovei din play-off-ul Europa League

Meciurile din play-off-ul Europa League, sezonul 2026-2027, se vor juca pe 20 august (turul) și pe 27 august (returul). Pentru a ajunge acolo, Campioana României și cea a Finlandei sunt adversare în turul 3 preliminar.

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Oltenii sunt favoriți, astfel că nu ar trebui să aibă emoții în privința „dublei” cu KuPS. Dacă se vor califica în play-off-ul de Europa League, campionii României vor înfrunta, cel mai probabil, pe Ararat-Armenia. Campioana Armeniei pornește cu șansa a doua în „dubla” cu Celje din turul 3 preliminar UEFA Champions League.

Ararat-Armenia este un club înființat în anul 2017 și are în palmares trei titluri de campioană, ultimul cucerit chiar la finalul sezonului trecut. Din vitrina armenilor mai fac parte o Cupă și două Supercupe ale Armeniei. Ararat-Armenia a mai jucat o singură dată împotriva unei echipe din România. S-a întâmplat în sezonul trecut, când , după 0-0 la Erevan, și 2-1 la Cluj, golul victoriei fiind marcat în prelungiri.

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Cât valorează lotul lui Ararat-Armenia. Întreaga echipă a armenilor e puțin mai scumpă decât Baiaram

Dacă va da piept cu Ararat-Armenia, U Craiova nu ar trebui să aibă nicio problemă cu armenii, cel puțin pe hârtie. Transfermarkt.com evaluează lotul antrenat de portughezul Tulipa (53 de ani) la 8,47 milioane de euro. U Craiova are un lot cotat la 38,10 milioane de euro, de aproximativ 4,5 ori mai scump decât cel al lui Ararat-Armenia. La Craiova, doar Ștefan Baiaram valorează 5 milioane de euro. Cel mai scump fotbalist din lotul lui Ararat-Armenia este un portar. Este vorba despre brazilianul Joao Bravim, sosit în această vară de la Santa Clara, pe care Transfermarkt îl evaluează la 800 de mii de euro.

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Celje are șanse mai mici să joace cu U Craiova

În mod normal, respectând calculul hârtiei, Celje ar trebui să o bată pe Ararat-Armenia și să își continue parcursul în Liga Campionilor. Totuși, dacă deținătoarea titlului din Slovenia nu își va respecta statutul, ea va fi cea care va ieși în drumul oltenilor spre tabloul principal UEFA Europa League.

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Celje este un club de tradiție din Slovenia, care a fost înființat în 1919. Cu toate acestea, palmaresul său nu este unul foarte bogat. A câștigat de trei ori campionatul și de două ori Cupa Sloveniei. Lotul lui Celje este mai scump decât cel al lui Ararat-Armenia, dar nu se compară cu cel al Craiovei. Slovenii sunt evaluați pe transfermarkt.com la 13,78 milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist este mijlocașul ofensiv, Svit Seslar (24 de ani), care este și internațional sloven și care valorează 2,2 milioane de euro.

Un singur român a jucat la Celje

Deocamdată, NK Celje nu a evoluat niciodată împotriva vreunei formații românești. Totuși, slovenii nu sunt străini de români. Singurul fotbalist român care a evoluat pentru acest club este Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca. Mijlocașul român a ajuns la Celje în toamna lui 2023, după despărțirea de Chindia Târgoviște. A jucat acolo până în vara lui 2025, reușind să își treacă în palmares un titlu de campion și o Cupă a Sloveniei.