Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”

La mai bine de un an după ce România a impresionat la EURO 2024, trei dintre eroii „Generației de Suflet” au primit un omagiu de senzație. Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu au fost pictați pe un bloc uriaș din București, într-un mural de 250 de metri pătrați, realizat la peste 30 de metri înălțime. Lucrarea poartă semnătura artiștilor de la Sweet Damage Crew, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de street art din România.

Omagiu adus „Generației de Suflet”. Mural impresionant pe un bloc din București

Proiectul nu a fost deloc simplu. A pornit dintr-o discuție cu sponsorul echipei naționale încă din luna februarie și a avut nevoie de luni întregi de pregătire, autorizații și negocieri cu asociația de locatari, până când artiștii au putut pune mâna pe spray-uri. Rezultatul final a fost însă pe măsura efortului: o lucrare monumentală care surprinde spiritul naționalei, legătura cu și energia suporterilor.

FANATIK a stat de vorbă cu Cage, unul dintre artiștii Sweet Damage Crew, dar și cu Liviu Zorilă, reprezentantul Outline Festival și liantul dintre FRF, sponsori și echipa de creatori. Ei ne-au povestit cum s-a născut acest , ce provocări ascunde o lucrare de asemenea amploare și ce surprize pregătește comunitatea de street art pentru următorii ani.

Sweet Damage Crew, grupul de artiști care au realizat grafitti-ul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu

Cage, ești unul dintre artiștii de la Sweet Damage Crew care a lucrat la acest proiect inedit. Povestește-ne puțin despre această lucrare.

– Primele discuții legate de acest proiect le-am avut în februarie cu sponsorul oficial al echipei naționale și a fost destul de dificil să îl aducem de la nivel de idee la realizare. Suntem în noiembrie și abia acum câteva zile l-am finalizat.

Cât a durat în sine realizarea acestui mural?

– Cred că undeva la 15 ani, iar la realizarea lui au lucrat numai puțin de patru artiști de la Sweet Damage Crew. Doi artiști principali, care au făcut muralul și alți doi care i-au ajutat. Efectiv de lucru cred că au fost undeva la 10 zile în care am lucrat și la 30 și ceva de metri înălțime.

Jucătorii naționalei, desenați pe un perete de 250 de metri pătrați la peste 30 de metri înălțime

E costisitoare o astfel de lucrare?

– Da pentru că a fost vorba de un perete de 250 de metri pătrați. Implică niște resurse financiare importante care încep încă dinainte, de la instalarea schelei pe bloc, apoi materialele de care ai nevoie, spray-uri și așa mai departe, plus costurile cu artiștii implicați. Costurile au fost destul de substanțiale și au fost acoperite de sponsorul echipei naționale. Dacă brand-urile nu se implică nu am putea să realizăm lucrări de o asemenea anvergură.

Cât de dificil este de realizat un astfel de grafitti?

– Noi suntem obișnuiți să lucrăm la înălțime și nu e ceva nou. Evident că apar provocări și este spectaculos pentru cei care ne văd și li se pare ceva foarte dificil. Ne bucurăm că i-am făcut să ridice privirea încă de la primele tușe.

Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, impresionați de lucrarea celor de la Sweet Damage Crew

Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu au fost foarte încântați de această lucrare…

– Da, ne bucurăm și înseamnă că ne-am făcut treaba cum trebuie. Radu Drăgușin ne-a lăsat un mesaj pe pagina noastră de Instagram, precum și fratele său. Ne bucurăm că cei care au fost puși pe zid au apreciat arta noastră. Ei ajuns în această postură datorită meritelor lor la echipa națională a României.

Ce poți să ne spui despre Sweet Damage Crew? Sunt un grup de artiști cu ștate vechi pe scena de grafitti din România…

– În formula actuală activăm de aproximativ 13 ani, dar suntem mult mai vechi în pictura murală și în arta grafitti-ului pe străzi, adică de vreo 20 și ceva de ani.

Artișii de la Sweet Damage Crew promit să „recidiveze” cu noi proiecte

Pregătiți și alte grafitti-uri cu tematică legată de sport?

– În următorii ani vom încerca să facem lucruri și mai mari. Veți avea și niște surprize cu siguranță. Lucrăm în paralel la alte proiecte interesante.

Dacă ne calificăm la Mondiale, veți un grafitti cu toată echipa și cu Mircea Lucescu?

– Vom vedea pentru că sunt costuri destul de mari și e nevoie și de o locație care să se preteze pentru așa ceva. Să ne calificăm noi la Campionatul Mondial și vom vedea dacă se întâmplă și muralul. E mai important să ne calificăm.

Cage, unul dintre artiștii de la Sweet Damage Crew, interviu pentru Fanatik despre lucrarea dedicată lui Drăgușin, Rațiu și Stanciu

Cine este omul din spatele acestui proiect inedit dedicat jucătorilor naționalei României

FANATIK a stat de vorbă și cu Liviu Zorilă, reprezentantul Outline Festival România, cel care a colaborat alături de Federația Română de Fotbal și de Penny, sponsorul „tricolorilor” pentru ca această lucrare să fie realizată.

Liviu, ce ar trebui să știm despre acest proiect al FRF?

– Este un mural realizat cu sprijinul sponsorului echipei naționale a României și este dedicat echipei naționale, „Generației de Suflet”.

E greu să obții toate autorizațiile pentru un astfel de proiect? Oamenii încă sunt reticenți când vine vorba de grafitti?

– Până când artiștii ajung efectiv să lucreze pe bloc este un proces care durează câteva luni de zile, până chiar la 4-5 luni. A trebuit să găsim un astfel de perete, să se potrivească pentru ce vrem noi să desenăm, apoi să convingem asociația de locatari să ne dea acorduri. După toate astea urmează pregătirea dosarului și toată partea asta birocratică.

De ce au fost aleși Drăgușin, Rațiu și Stanciu

De ce Drăgușin, Rațiu și Stanciu?

– Am ales trei jucători reprezentativi care au făcut istorie pentru România la Campionatul European. Ne bucurăm că echipa națională reușește să creeze din nou emoție suporterilor. Pictura din spate conține și „Zidul Galben” și am vrut să subliniem această legătură extraordinară între băieții din teren și suporteri. Scopul nostru e să îi motivăm pe jucători de fiecare dată când văd acest mural și să știe cât de multă înseamnă ei pentru toți românii. Nu doar îmbracă tricoul echipei naționale, ci au ajuns să fie pictați pe pereți de sute de metri pătrați.

Cum au reacționat locatarii la finalizarea acestei lucrări?

– În 90% din cazuri oamenii sunt foarte circumspecți și reticenți la orice, cu atât mai mult la artă stradală sau lucruri pe care nu le cunosc. Însă aproape toți la finalizarea lucrării sunt extrem de încântați de ceea ce a ieșit. Ne spun că au rude în alt cartier și ar vrea și ele de asemenea.

Artiștii de la Sweet Damage Crew i-au dedicat o lucrare și lui David Popovici

Artiștii de la Sweet Damage Crew au realizat un grafitti dedicat și lui David Popovici. Aveți și alte proiecte de acest gen?

– Da, muralul cu David Popovici e de asemenea în această zona, aproape de Obor. Ușor-ușor, zona aceasta poate deveni un muzeu în aer liber. Anul trecut am realizat în zona Dimitrie Cantemir și muralul dedicat lui Vinicius, îmbrăcat în tricoul naționalei și care a fost realizat în parteneriat cu Ambasada Braziliei.

Cu siguranță ne dorim să facem în continuare astfel de murale și să avem motive să le realizăm. Sperăm să mai facem murale cu ei după meciurile de la Campionatul Mondial din America, dar și cu alți sportivi care sunt exemple și au performanțe.

La Onești a fost realizat de curând un grafitti dedicat Nadiei Comăneci…

– Da, ne bucurăm că inspirăm și alți artiști să realizeze astfel de lucrări și chiar mai există un mural cu Nadia Comăneci făcut la Deva tot de băieții de la Sweet Damage Crew. Acest fenomen al artei stradale devine din ce în ce mai mare în România, există din ce în ce mai mare expunere și astfel de proiecte au căutare.

Autoritățile și sponsorii sunt din ce în ce mai deschiși să se implice. În opinia noastră, astfel de lucrări nu fac altceva decât să aduc plus valoare și o pată de culoare în oraș. Ușor-ușor, credem că reușim să educăm și publicul larg să consume artă în toate formele ei. Cu siguranță este un pas în direcția bună.