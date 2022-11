Cine sunt artiștii nominalizați la Premiile Grammy 2023. Trupa ABBA revine în forță

Premiile Grammy 2023 urmează să fie organizate duminică, 5 februarie 2023, în Los Angeles, la Arena Crypto.com.

Când au loc Premiile Grammy 2023

Aceasta va fi cea de a 65-a gală pentru industria muzicală, iar artiști de renume se numără printre cei nominalizați .

Deși mai sunt peste două luni până la marele eveniment, organizatorii au făcut publică lista cu artiștii nominalizați la Premiile Grammy 2023.

Pe listă regăsim și nume de anul acesta cum ar fi celebra Byonce, care în 2020 a reușit să obțină recordul pentru cele mai multe Grammy-uri deținut vreodată de o artistă.

, se numără și ea printre cei nominalizați la Premiile Grammy, alături de Bruno Mars, dar și Harry Styles.

Astfel, conform organizatorilor, la Premiile Grammy 2023, la categoria piesa anului au fost nominalizați următorii artiști:

Artiștii nominalizați la Premiile Grammy 2023

ABBA – Don’t Shut Me Down; Adele – Easy on Me; Beyoncé – Break My Soul; Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock; Doja Cat – Woman; Harry Styles – As It Was; Kendrick Lamar – The Heart Part 5; Lizzo – About Damn Time; Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous; Steve Lacy – Bad Habit.

La categoria albumul anului de la Premiile Grammy 2023 în schimb avem artiști asemănători: ABBA – Voyage; Adele – 30; Bad Bunny – Un Verano Sin Ti; Beyoncé – Renaissance; Brandi Carlile – In These Silent Days; Coldplay – Music of the Spheres; Harry Styles – Harry’s House; Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers; Lizzo – Special; Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous.

Pentru categoria melodia anului de la Premiile Grammy 2023, trupa ABBA lipsește, însă în general, avem cam aceeași artiști pe listă, astfel: Adele – Easy on Me; Beyoncé – Break My Soul; Bonnie Raitt – Just Like That; DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did; Gayle – ABCDEFU; Harry Styles – As It Was; Kendrick Lamar – The Heart Part 5; Lizzo – About Damn Time; Steve Lacy – Bad Habit; Taylor Swift – All Too Well.

Nominalizări la categoria cel mai bun artist debutant de la Premiile Grammy 2023

La categoria cel mai bun artist debutant de la Premiile Grammy 2023 avem nume noi, iar cursa se arată a fi una cât se poate de strânsă.

Artiștii sunt următorii: Anitta; Domi & JD Beck; Latto; Måneskin; Molly Tuttle; Muni Long; Omar Apollo; Samara Joy; Tobe Nwigwe și Wet Leg.

La categoria cea mai bună interpretare pop solo o avem din nou pe Adele cu Easy on me, dar și pe Harry Styles cu piesa As It Was. De asemenea, lista continuă cu; Bad Bunny – Moscow Mule; Doja Cat – Woman; Lizzo – About Damn Time și Steve Lacy – Bad Habit.

Pentru cea mai bună prestați a unei trupe pop la Premiile Grammy 2023, avem următoarele nume celebre din industria muzicală: ABBA – Don’t Shut Me Down; Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam; Coldplay & BTS – My Universe; Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song); Sam Smith & Kim Petras – Unholy.

Nominalizări la categoria cel mai bun album vocal pop de la Premiile Grammy 2023

La categoria cel mai bun album vocal pop de la Premiile Grammy 2023 avem următorii artiști: Diana Ross – Thank YouKelly Clarkson – When Christmas Comes Around; Michael Bublé – Higher; Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended); Pentatonix – Evergreen.

La ultima categorie, cel mai bun album pop de la Premiile Grammy 2023, regăsim următorii artiști: ABBA – Voyage; Adele – 30; Coldplay – Music of the Spheres; Harry Styles – Harry’s House și Lizzo – Special.

Amintim că celebrul cântăreț anii trecuți.