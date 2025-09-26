Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație

Contractele publice pe anul 2025 depășesc deja suma de 420.000 lei. Vorbim de bani doar din achiziții directe, fără licitații publice: 50.000 lei, un proiect de consultanță cu Primăria Oltenița, 158.000 lei, pentru trei contracte cu Agerpres, 90.000 pentru un contract de consultantă cu Primăria Jucu (Cluj). De altfel, Primăria Jucu, condusă de un primar PSD, plătise în anii anteriori peste 450.000 lei aceleiași firme, SC Elroy PM Consulting SRL, pentru două contracte pentru elaborarea unor proiecte.

Fostul consilier al lui Eugen Teodorovici, în afaceri de consultanță

Societatea SC Elroy PM Consulting SRL a luat ființă în anul 2021, și în anul următor raporta deja venituri de peste două milioane de lei și un profit net de 1,5 milioane. Cifrele au rămas bune și pentru anul 2023, cu venituri de 1,5 milioane și un profit de 1,2 milioane. În anul 2024 a înregistrat o scădere semnificativă, cu o cifră de afaceri de 677.000 lei, dar pare să se redreseze în anul acesta, 2025 fiind anul cu cele mai mari achiziții publice. (Compania figurează ca având doi angajați.)

Sorin Alin Mitrică, unul dintre cei doi acționari ai firmei, a declarat venituri colosale din dividendele firmei în anii 2022 și 2023. Mai exact este vorba de 556.000 lei în anul 2022 și 621.000 lei în anul următor. Sumele apar în declarațiile de avere din septembrie 2023 și iunie 2024, după ce acesta fusese angajat .

Sorin Mitrică a fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene între 2013 și 2015, atunci când ministerul era condus de celebrul Eugen Teodorivici, a cărui ultima funcție publică a fost cea de ministru al finanțelor în Guvernul Dăncilă.

Merită menționat că fostul consilier al lui Teodorovici se referă la veniturile din firma de consultanță în ambele declarații de avere ca provenind din „dividente”, și nu dividende, așa cum este corect gramatical.

O carieră publică alături de PSD

Alin Mitrică are un doctorat în istorie la Școala de Relații Internaționale și Studii de Securitatea a UBB (2012), cu un master în economie și licențiat în studii politice, ambele la Universitatea din Craiova.

La Ministerul Fondurilor Europene, Alin Mitrică a venit după ce a renunțat la funcția de administrator public al județului Dolj (februarie 2013), funcție în care a stat timp de cinci ani (octombrie 2008). Anterior, timp de trei ani, începând cu iunie 2005, acesta fusese consilierul personal al președintelui CJ Dolj.

Timp de 16 ani, între 2004 și 2020, CJ Dolj a fost condus de către Ion Prioteasa (PSD), care după 2020 a obținut un mandat de senator. deschise în mandatului lui Kovesi pentru mai mulți baroni locali, printre care și Ion Prioteasa. În anul 2013 Prioteasa era pus sub urmărire penală de către DNA, împreună cu alți 7 funcționari publici, fiind acuzat că încasa comisioane de la firmele care primeau preferențial contracte publice. Astăzi, .

În anul 2012, Alin Mitrică, care ajunsese vicepreședinte PSD Dolj, obținuse un mandat de consilier local la Craiova. Erau alegerile locale în urma cărora Olguța Vasilescu obținea primul mandat de primar al Craiovei. Alin Mitrică avea să-și dea demisia la scurt timp, în iulie 2012.

În timpul carierei politice locale, Alin Mitrică a făcut parte din consiliile de administrație a mai multor instituții și companii publice: Școala de Arte și Meserii, Spitalul de pneumoftiziologie Leamna, Centrul de Asistență Educațională, Biblioteca Județeană sau Compania de Apă Oltenia.

Sinecuri în Energie

Pe lângă funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europe, la București, Alin Mitrică a mai fost director de cabinet în Ministerul Economiei în perioada 2017-2018. Atunci, în Guvernul Tudose, ministrul economiei a fost Gheorghe Șimon, cel pe care astăzi PSD vrea să-l numească în Comitetul de Reglementare al ANRE.

De la Ministerul Economiei ajunge în conducerea a două companii de stat: este administrator special la Romaero și face parte din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica (2017-2019). În plus, în 2018 apare ca salariat la Parlamentul României.

Partenerul de afaceri, șef al unei companii din energie

Asociatul lui Alin Mitrică în cadrul firmei Elroy PM Consulting SRL este Florin Cătălin Stere. Începând cu luna ianuarie a anului 2018 Cătălin Stere a ocupat funcția de director general al companiei Smart SA. Aceasta este o companie din energie, mai exact o subsidiară a Transelectrica (compania în conducerea căreia era Alin Mitrică).

Cătălin Stere a rămas la conducerea Smart SA doar în anul 2019, fiind angajat apoi expert în cadrul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), companie aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Totuși, la fel ca în cazul lui Alin Mitrică, Cătălin Stere prinde și el o funcție bună la stat.

Mai exact, în mandatul de primar al Gabrielei Firea, acesta este numit la conducerea companiei municipale Trustul de Clădiri Metropolitane. În conducerea acestei companii rămâne până în anul 2022, chiar dacă ultimii ani doar ca director adjunct.

Legăturile acestuia cu PSD sunt și ele mult mai adânci. Spre exemplu, acesta a fost asociat în firma Diamonds Casino SA (radiată în 2006) cu Rădulescu Corneliu Vicențiu, fratele fostului deputat PSD, Cătălin Rădulescu (faimosul deputat mitralieră).

IT și consultanță politică

Legăturile celor doi merg dincolo de companiile din energie. În perioada în care era director de cabinet în Ministerul Economiei, Alin Mirică menționează în declarațiile de avere că era salariat la firma Anagrama SRL, din București. Spre exemplu, salariul din 2018 a fost de 180.000 lei, aproape 300.000 lei la valoarea de astăzi, un salariu de trei ori mai mare ca al soției, care era profesoară de liceu. La aceeași firmă lucra și soția lui Cătălin Stere, Mirona Stere.

Firma Anagrama SRL este o firmă de IT, foarte în vogă în perioada 2015-2021, când ajunsese la o cifră de afaceri de aproape 8 milioane lei (2019). Firma era cunoscută pentru proiectele de web design, fiind compania care a pus la punct și site-ul familiei regale. În ultimii doi ani veniturile firmei au ajuns la 16.000 lei, cu datorii de 3,5 milioane.

Patronul firmei este Dumitru Gabi Daniel, care mai deține și firma SC Interkorp Lab SRL, firmă care în 2021 semna un contract uriaș de consultanță online cu cei din PNL. Potrivit , administratorul firmei atunci era Miruna Stere.

Parteneri în consultanță

Înainte de Elroy PM Consulting SRL, Cătălin Stere și Alin Mitrică au fost asociați într-o altă firmă. Este vorba de SC Yellow MTE SRL, firmă înființată de Cătălin Stere în anul 2015, și unde Alin Mitrică este cooptat printre asociați în anul 2020 (aprilie 2020).

Și această firmă se ocupă cu consultanța. Până în anul 2019, veniturile societății sunt extrem de modeste, între 10 și 20 de mii lei pe an. Lucrurile sar la alt nivel după cooptarea lui Mitrică, pentru că veniturile Yellow MTE SRL ajung în 2020 la 1,66 milioane lei. Perioada de aur continuă și în 2021 (cu PSD la putere) când firma declară venituri de peste un milion de lei.

Valoarea achizițiilor directe de care a beneficiat firma în cei doi depășește 1,7 milioane lei. Compania apare ca având un singur angajat.

Sunt zeci de contracte semnate cu primării din țară pentru servicii de consultare în dezvoltare, studii de fezabilitate și chiar furnizarea de consumabile medicale pentru aceeași Primărie din comuna Jucu, unde sunt cele mai multe contracte de consultanță.

După 2022 achizițiile publice ale firmei ajung la zero, iar veniturile acesteia scad la 100.000 lei. Este și ultimul an în care societatea a depus bilanțuri financiare.

În anul 2023, cei doi se retrag din firmă și își cedează părțile sociale către un pensionar din Craiova.