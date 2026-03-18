Cine sunt candidații la alegerile FRF 2026. Profilul celor care vor să conducă fotbalul românesc

Pe 18 martie 2026, Federația Română de Fotbal își alege președintele. La scrutinul care va avea loc la „Casa Fotbalului” începând cu ora 11:00, se vor înfrunta doar doi candidați. Este vorba despre Răzvan Burleanu, președintele în exercițiu, și Ilie Ștefan Drăgan. Burleanu, care are deja trei mandate în fruntea FRF, pornește cu prima șansă.

Cine este Răzvan Burleanu. Liderul din ultimii 12 ani vrea continuitate la FRF

Născut pe 1 iulie 1984, la Focșani, Răzvan Burleanu Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi fost angajat în cadrul Parlamentului României şi Administraţiei Prezidenţiale, Burleanu a devenit pentru prima dată președinte în martie 2014.

Fiu al fostului jucător de la FCM Bacău, Gheorghe Burleanu, Răzvan a practicat fotbalul în paralel cu arbitrajul, dar, la 19 ani, a renunțat la sportul de performanță. El a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. a A urmat de asemenea și cursuri de specializare în domeniul politicilor şi strategiilor de securitate la Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Colegiul Naţional de Apărare, definitivându-şi studiile prin susţinerea tezei de doctorat în cadrul SNSPA.

Fără să fie membru al vreunui partid politic, actualul președinte al FRF a lucrat succesiv în instituţii precum Primăria municipiului Bacău, Parlamentul României – Comisia juridică, Autoritatea Electorală Permanentă – controlul respectării legalităţii în procesele electorale şi Administraţia Prezidenţială – Departamentul pentru minorităţi naţionale. Înainte să ajungă șef la „Casa Fotbalului”, în martie 2014, Burleanu a ocupat funcția de președinte la Federaţia Română de Minifotbal.

Trei mandate, cu bune și rele

În cele trei mandate ale lui Răzvan Burleanu, FRF a pus accentul pe dezvoltarea fotbalului juvenil și pe atragera de fonduri pentru infrastructură. Au fost lansate programe dedicate academiilor de copii și juniori, iar relația cu forurile FIFA și UEFA s-a consolidat, ceea ce a oferit României o mai bună reprezentare la nivel internațional.

Cu el la timonă, în București s-au reconstruit stadioanele „Steaua”, „Rapid-Giulești” și „Arcul de Triumf”, pentru Campionatul European din 2020, pe care l-a găzduit și România. În ceea ce privește echipa națională, în mandatele lui Burleanu, România a jucat la două turnee finale, Euro 2016 și Euro 2024 și s

Totuși, mandatele sale nu au fost lipsite de controverse. Nu toate rezultatele echipei naționale s-au ridicat la nivelul așteptărilor suporterilor, iar anumite decizii administrative sunt criticace și acum de cluburi și oameni din fotbalul românesc. Un exemplu poate fi

Cine este, de fapt, Ilie Ștefan Drăgan, singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu

Ilie Ștefan Drăgan (41 de ani) este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu la alegerile FRF din 18 martie 2026. De meserie profesor de educație fizică și sport și antrenor de fotbal, el este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din București. Drăgan a vrut să ocupe funcția de președinte FRF și la alegerile din 2018, atunci când n-a obținut niciun vot.

Ilie Drăgan este fondatorul clubului de copii și juniori „3Kids Sport”, proiect prin a format numeroși tineri fotbaliști. El a deschis un război cu Răzvan Burleanu chiar înaintea alegerilor FRF 2026. Ilie Drăgan a solicitat suspendarea alegerilor pentru conducerea Federației Române de Fotbal, motivând că Burleanu a bifat deja trei mandate în funcția de președinte, limita maximă prevăzută de regulament.

Prima cerere a lui Drăgan a fost respinsă și așteaptă rezultatul contestației făcute la TAS. iar un verdict final ar putea veni abia după ce noul președinte al FRF va fi ales de reprezentanții fotbalului românesc.