Cine sunt câștigătorii Puterea dragostei, sezonul 3. Reacțiile fanilor la deznodământul emisiunii

Câștigătorii Puterea dragostei sezonul 3 sunt Alexandra și Marinescu, două nume la care se aștepta toată lumea având în vedere susținerea de care s-au bucurat de-a lungul întregului sezon.

Cei doi concurenți au reușit să câștige premiul de 10.000 de euro din marea finală, chiar dacă nu au putut primi trofeul alături de perechile lor.

Alexandra a ajuns în finală împreună cu Codruț. Cristi Marinescu a fost la braț cu Maria. Publicul nu a oferit premiul unui cuplu întreg, așa cum s-a întâmplat în sezonul doi cu Bianca Comănici și Livian Pop.

Alexandra și Marinescu sunt câștigătorii Puterea dragostei 3

Telespectatorii și-au ales favoriții fără să țină cont de faptul că nu formează un cuplu, deznodământul fiind unul destul de previzibil.

În marea finală a competiției filmate în Istanbul, emoțiile au fost uriașe pentru toți participanții.

Alexandra a apărut în rochie de mireasă în finala din 5 septembrie, alături de partenerul ei, Codruț. Chiar dacă porumbeii nu s-au căsătorit, căci Codruț nu vrea să se grăbească făcând acest pas important, a vrut să le demonstreze tuturor că sentimentele ei sunt reale pentru băiatul pe care l-a cunoscut în casă.

După momentul desemnării câștigătorilor, Alexandra a vorbit și despre conflictul pe care l-a avut de-a lungul ultimelor săptămâni cu Marinescu.

Tânăra a spus că Marinescu este una din cele mai mari dezamăgiri. A declarat că tot concursul lui s-a bazat pe minciuni. Câștigătoarea a mai precizat că adevărul va ieși la iveală în curând în privința lui Cristi. S-a referit la faptul că perechea formată cu Maria nu va rezista.

Fanii, dezamăgiți de întregul sezon

„Adevărul o să iasă la iveală în curând. Îi cunosc fiecare minciună. Uitati-vă puțin la diferență față de cum a intrat în casă. Eu am petrecut timp afară și cu el, în Dominicană. Nu am cum să stau lângă niște persoane pe care eu nu le consider reale”, a declarat Alexandra imediat după finală, potrivit

Fanii emisiunii nu au fost toți extrem de încântați de deznodământ, criticând per ansamblu emisiunea. Pentru mulți, acest sezon a fost marcat de prea multe scandaluri.

„Îmi pare rău să spun dar a fost cel mai urât și scandalos sezon , sperăm sa vedem altceva in sezonul 4; A fost un sezon de urlete și scandal zi de zi. Nici urmă de iubire și dragoste. Nu am simțit din partea niciunui concurent că emană iubire, romantism”, sunt doar două dintre sutele de comentarii care sună a dezamăgire din partea fanilor.