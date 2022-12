Cine sunt cei 12 finaliști ai selecției naționale de la Eurovision 2023. Ce nume au reușit să intre în faza finală

Au fost aleși finaliștii selecției naționale de la Eurovision. Iată numele care au șansa de a merge în competiția finală!

Cine sunt cei 12 finaliști ai selecției naționale de la Eurovision 2023

Au fost deciși finaliștii etapei naționale de la concursul Eurovision pentru anul 2023. În ziua de sâmbătă au fost alese cele douăsprezece melodii care au o șansă de a ajunge în marea finală, cea din Liverpool.

Finaliștii selecției naționale, conform Agerpres, sunt cu următorii: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla Bla Bla; AMIA – Puppet; Andrada Popa – No time for me; Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea;

Deiona – Call on me; Erin Dăneţ – Bad&cool; Maryliss – Hai Vino; Ocean Drive – Take you home; No Artist – Statues; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele; Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on).

Pe 11 februarie în anul viitor va avea loc un spectacol al celor care au reușit să treacă în finala selecției naționale de la Eurovision, iar acesta va fi transmis în direct de Televiziunea Română, dar și online.

Atunci, toți artiștii care au reușit să ajungă în finala etapei naționale vor interpreta live piesele cu care i-au cucerit pe jurați.

Referitor la aceștia, iată care sunt membrii juriului de la Eurovision: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu (şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023) şi Remus Achim, regizorul ESC 2023.

Când are loc finala Eurovision 2023

În cadrul concursului menționat mai sus va fi stabilit și câștigătorul, care va fi ales de publicul de acasă.

Spectatorii vor putea vota piesa preferată pe toată durata difuzării acesteia. Cine va câștiga primul loc va reprezenta România la care ar fi trebuit să aibă loc în Kiev, dar va avea loc în Liverpool în condițiile războiului.

Ediția din 2023 a Eurovision va avea loc la Liverpool Arena și vor fi două semifinale, transmise în direct pe 9 şi 11 mai. 2023 va fi transmisă în direct pe 13 mai 2023.

România nu a câștigat niciodată acest concurs de când participă la el, din anul 1993. Cea mai bună performanță a fost locul al treilea, obținut de Luminiţa Anghel & Sistem și ulterior de Paula Seling şi Ovi.