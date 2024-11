Cine sunt cei 18 consilieri locali aleși la Chiajna. PNL a trimis trei foști șoferi la primăria condusă de unul dintre cei mai longevivi edili în funcție

Lupta electorală pentru Primăria Chiajna, „comuna cu peste 100.000 de locuitori” lipită practic de București, a fost . În final a triumfat primarul în funcție, Mircea Mina, cel care conduce comuna de 28 de ani și care, acum candidând pe listele PNL, a obținut cel de-al optulea mandat cu un scor de 43% din voturile exprimate. În Consiliul Local, liberalii, care au obținut 36% la alegerile din iunie, vor avea cel mai mare număr de consilier, șapte din cei 18, având practic nevoie de doar trei voturi pentru a forma o majoritate. Nicio femeie nu se regăsește printre cei 18 consilieri locali ai comunei Chiajna.

Liberalii din garda primarului, realeși în Consiliul Local

La alegerile din 2020, atunci când primarului Mircea Mina, co-președintele ALDE, a candidat cu susținerea alianței PSD-ALDE, partidul pe care-l conducea a obținut tot șapte mandate. Toți cei șapte consilieri aleși au fost membri ALDE. PNL , devenind chiar , și reușea să trimită patru oameni în Consiliul Local al comunei. Patru ani mai târziu, după ce ALDE a fost înghițit de PNL, iar primarul Mina a avut susținerea liberalilor, dintre cei șapte consilieri liberali aleși, șase sunt foștii consilieri aleși în 2020 pe listele ALDE.

În primul rând este vorba de Dumitru Constantin, consilier local la Chiajna din 2012, ales viceprimar în mandatul trecut. Potrivit declarației de avere din anul 2014, înainte să ajungă consilier local a lucrat ca șofer la o companie de transport. În acel an dobândește o casă, de 550 sau 750 mp – suprafața variază în declarațiile sale, în Chiajna printr-un contract de întreținere, dar și un teren intravilan de 600 mp în aceeași localitate. Din declarația de avere depusă la BEC în luna aprilie reiese că deține în continuare aceleași proprietăți, nu declară depozite sau conturi bancare – semn că nu deține 5.000 de euro în economii, și menționează achiziția unui Volkswagen Tiguan în anul 2021, pentru care are un credit de 135.000 lei. Venitul anual în 2023 a fost de 87.000 lei.

În anul 2021, după un incident în care un copil de 3 ani din comună a fost mușcat de un șobolan, viceprimarul Dumitru Constantin a negat întâi incidentul, iar apoi a susținut că , deci nu autoritățile locale au fost responsabile în acest caz.

Cel de-al doilea consilier local PNL, venit și el de la ALDE, este Adrian Ruse, aflat acum la cel de-al treilea mandat. Acesta lucrează încă din anul 2016 la Societatea Română de Radiodifuziune, unde este coordonator tehnic de emisie. Anul trecut a avut un salariu de doar 69.000 lei la SRR, la care se adaugă indemnizația de 9.600 lei de la Consiliul Local. Nici el nu are active financiare de peste 5.000 euro.

Al treilea consilier local ajuns la PNL de la ALDE este Lucian Curt, aflat acum la al doilea mandat. Acesta are o firmă în Chiajna, Pro PBH Srl, cu domeniu de activitate baze sportive/ activități recreative, firmă în care anul trecut a devenit asociat unic. Tot anul trecut, firma aceasta i-a adus din dividende peste 300.000 lei, aproape dublu față de anul precedent, când scotea 165.000 lei din profitul firmei. Concret, firma a avut în 2023 un profit de circa 207.000 lei, la o cifră de afaceri de 697.000 lei, în creștere față de anul 2019, înainte să ajungă în primărie, când firma declara un profit de doar 82.000 lei.

Cel de-al patrulea consilier liberal, venit din ALDE, este Cojocaru Ionuț, consilier local la Chiajna din anul 2016. De profesie conducător auto, acesta deține o casă și un apartament în Chiajna, trei autoturisme Volkswagen și nu are depozite sau conturi bancare. Venitul declarat pe anul 2022 a fost de doar 18.288 lei, la care se adaugă alți 7.300 lei, indemnizația de consilier local – adică un venit lunar de 2.100 lei. Soția este coafeză și are propriul salon în Chiajna, administrat de firma MC Phoenix Srl, care anul trecut i-a adus 29.445 lei.

Ardeleanu Ionuț este cel de-al cincilea consilier PNL, ales anul trecut din partea ALDE. Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în iunie 2024, acesta deține un teren intravilan în Dragomirești, un apartament în Roșu de 67 mp, achiziționat în 2010, un autoturism Opel din 2006 și 24.700 lei într-un cont curent la bancă. Acesta are încă din 2014 care oferă consultanță în domeniul tehnologic, și care anul trecut i-a adus un venit de 515.000 lei (în declarația din aprilie, suma era de 570.000 lei).

În final, ultimul consilier liberal care anul trecut și-a obținut mandatul pe listele ALDE este George Șoglu. Acesta se află la al doilea mandat, după cel început în 2020. Și acesta este de profesie conducător auto, așa cum menționa în documentele din 2016, iar acum, patru ani mai târziu, este administratorul propriei firme de transport, Rai Ian Vision SRL. Începând cu 2022 firma a cunoscut o creștere importantă a cifrei de afaceri, însă nu a reușit să fie pe profit în niciun an. În 2023, pierderile declarate erau de circa 60.000 lei.

Cel de-al șaptelea consilier PNL, singurul care a supraviețuit din fostul grup de trei consilieri liberali, este Luca Marian Claudiu, aflat acum la al treilea mandat de consilier local. În anul 2016 menționa că este directorul unei firme, însă acum singura sursa de venit menționată este indemnizația de consilier local, 9.700 lei pe anul 2023. Singurul bun care apare menționat în declarația de avere este un autoturism Mercedes-Benz, fabricat în anul 2010 și achiziționat chiar anul trecut.

Cine sunt cei trei consilieri PSD din Chiajna

PSD a obținut 13% la alegerile din iunie, ceea ce a însemnat numirea a trei din cei 18 consilieri locali. Acest rezultat reprezintă totuși un progres, după ce în 2020 toți cei aleși proveneau din ALDE. Primul dintre cei trei este Dragoș Orheanu, care a fost și candidatul social-democraților la Primăria Chiajna. Specialist în industria IT, acesta a avut anul trecut un venit de 492.000 lei, încasat de la trei firme din industrie. FANATIK a scris .

Ceilalți doi consilieri aleși pe listele PSD sunt Vlădău Ion Gabriel și Dordea Claudiu Mircea. Vlădău Ion este manager și inginer în cadrul Ericsson România, unde lucrează de peste 15 ani, și unde are un venit anual de aproape 30.000 de euro, iar Dordea Claudiu Mircea, și el IT-ist, este cel care deține compania Centrul de Soft Holding SRL. În anul 2022, grupul de firme din industria IT grupate în acest holding avea un profit declarat de 4,3 milioane lei. De altfel, în declarația de avere acesta menționează valoarea acțiunilor deținute în companie la suma de 1,4 milioane lei. Toți cei trei consilieri PSD sunt la primul mandat.

USR are șase consilieri locali la Chiajna

După alegerile din iunie, USR a ajuns de la opt la șase consilieri locali la Chiajna, acolo unde a obținut 28,6% din voturi. Dintre cei opt foști consilieri aleși în 2020, patru au reușit să obțină un nou mandat la alegerile de acum patru luni. Printre cei care se află la primul mandat se numără și activistul de mediu Bogdan Ţucmeanu, cel care a fost candidatul USR la primăria comunei, unde a obținut 26% din voturi. (Din nou, mai multe despre acesta puteți citi .)

Cei patru consilieri USR, aflați acum la al doilea mandat, sunt Codreanu Andrei, Cîrlig Bogdan Clement, Peptea Alexandru, Ciobanu Ionel Dan. Codreanu Andrei, președintele USR Chiajna, nu menționează nicio sursă de venit în declarația de avere din 2020, iar în cea depusă la BEC în 2024 apare doar indemnizația de consilier local – puțin peste 10.000 lei. Menționează însă că este unicul asociat la clinica stomatologică Safe Complex Dental Srl, și deține 50% din firma Levelix Design. Prima dintre firme a avut în ultimii patru ani un profit de circa 25.000 lei, iar a doua nu are activitate financiară. Chiar și așa, în 2022, Codreanu Andrei a luat un credit imobiliar de circa 300.000 lei, bani cu care a achiziționat 2 apartamente în Chiajna.

Bogdan Clement Cîrlig lucrează ca analist în cadrul Oracle România și nu și-a făcut public salariul în niciuna din declarațiile de avere de pe site-ul ANI sau cel al BEC – declarațiile nu pot fi accesate pe site-ul Primăriei Chiajna. Acesta deține un apartament de 54 mp în Roșu, conduce o Dacia fabricată în 2019 și în 2022 și-a cumpărat o casă în Buzău.

Peptea Alexandru este angajat la firma Coral Farm Reef Srl, cu domeniul de activitate acvacultură maritimă, unde deține și 10% din capitalul social. Anul trecut, firma a avut o cifră de afaceri de 650.000 lei și profit de doar 2.500 lei, însă cu un an înainte profitul acesteia fusese de 158.000 lei. Consilierul USR deține 4 terenuri intravilane în Chiajna și circa un hectar de pădure în Domnești. Are și două case în Chiajna, ambele dobândite prin contract de întreținere. Ciobanu Ionel Dan este angajat la Leroy Merlin, unde are un salariu lunar de 7,200 lei.

Ispir Iustin, cel de-al șaselea consilier USR este administratorul Grădiniței Sf. Stelian din localitatea Roșu, și are împreună cu soția o mică firmă de textile pentru copii, Art Kids Educațion Srl, firmă care anul trecut le-a adus un profit de 63.000 lei.

AUR, doar doi consilieri la Chiajna

Cei de la AUR, care au luat doar 7,7% la alegerile din iunie, au doar 3 consilieri locali la Chiajna. Este vorba în primul rând despre Marius Mugurel Duță, cel care a fost candidatul partidului la primărie. Acesta deține 3 terenuri intravilane în Chiajna, o casă de locuit în România și una în Țara Galilor, achiziționată chiar anul trecut. Deține patru autoturisme, dintre care 2 BMW-uri iar ca venituri menționează un salariu de 48.000 lei. Pe pagina sa de Facebook menționează trei firme unde susține că este angajat, firme unde apare printre asociați, însă toate sunt radiate (din nou, mai multe ).

În final, cel de-al 18-lea consilier local de la Chiajna, ales pe listele AUR, este Bogdan Ilie. Acesta deține, împreună cu soția, trei case de locuit, una în Chiajna, alta în Stoenești, Olt, și a treia în Domnești. Două au sunt obținute prin construcție în regim propriu în anii 2018 și 2022, iar cea din Olt a fost cumpărată în 2019. Soții Ilie mai dețin și patru autoturisme, două Dacii, un BMW și un Porsche. Cei doi nu dețin depozite sau conturi de economii cu peste 5.000 de euro, iar la venituri este menționat salariul soției de la Universitatea București. Singura sursă de venit menționată pentru Bogdan Ilie este vânzarea unei locuințe pentru suma de 493.240 lei.