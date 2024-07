FCSB s-a calificat în turul 3 preliminar al Champions League, după , din turul 2 preliminar. Campioana României merge mai departe cu 2-1 la general. În prima manșă a fost

Cine sunt cei 5 posibili adversari ai FCSB în play-off-ul Champions League!

FCSB se va duela în turul 3 al celei mai importante competiții europene inter-cluburi cu Meciurile sunt programate pe 6/7 august, turul, și pe 13 august returul. Patronul Gigi Becali este optimist că roș-albaștrii se pot califica în play-off și de acolo să facă saltul la masa bogaților din Champions League.

ADVERTISEMENT

Când este tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor va avea loc luni, 5 august, ora 13:00, la sediul UEFA, iar FCSB nu va fi fi cap de serie. Posibilii adversari ai roș-albaștrilor sunt:

Dinamo Zagreb

Steaua Roșie Belgrad

PAOK/Malmo

Ferencvaros/Midtjylland

Young Boys Berna.

Gigi Becali: ”Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”

Gigi Becali crede că FCSB poate trece și de Sparta Praga, dar spune că pentru asta echipa lui trebuie să joace mult mai bine decât a făcut-o împotriva celor de la Maccabi Tel Aviv. Sparta Praga are un lot cotat la 71 de milioane de euro, în timp ce FCSB are o valoare de piață de 32,3 milioane de euro, conform transfermakt.

ADVERTISEMENT

„Trebuia să marcăm, bine, a vrut Dumnezeu și am marcat în a doua repriză. Nu sunt mulțumit de joc, dar sunt fericit de calificare. Eu vreau în Liga Campionilor și în Liga Campionilor trebuie să marcăm un gol.

Într-un fel, cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care am insistat mult împotriva tuturor. Îți dai seama ce face acum Mititelu? Am insistat pentru el, mai trebuie să se pregătească, dar mă bucur. Jocul nostru în atac a fost periculos, dar de când a plecat Coman nu am mai fost periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac.

ADVERTISEMENT

Lumea spunea „nu, domne, șanse minime să treci de Maccabi”. Uite că am bătut Maccabi. Nu știu ce să spun acum, am avut și eu mari emoții. Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Dacă vom trece de israelieni vom face un pas mare spre Liga Campionilor. Pentru că Sparta Praga nu este de nivelul lui Maccabi. Așa zice lumea. E mai ușor cu ăia” – Gigi Becali, patron FCSB (22 iulie 2024)

FCSB s-a mai întâlnit cu Sparta Praga în cupele europene. În 2016, roș-albaștrii pregătiți pe atunci de Laurențiu Reghecampf i-au eliminat pe cehi din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, după 1-1 la Praga și 2-0 la București. Nicolae Stanciu a marcat toate cele trei goluri ale campioanei României. Roș-albaștrii au fost eliminați în play-off de Manchester City.