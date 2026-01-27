Cine sunt cei 7 morți din accidentul tragic care s-a produs în apropiere de Lugoj. Microbuzul se îndrepta spre Franța

ADVERTISEMENT

Șapte persoane au murit într-un tragic accident produs lângă Lugoj, județul Timiș. FANATIK prezintă primele detalii despre victime.

Cine sunt cei 7 morți în accidentul produs lângă Lugoj

Accidentul care s-a produs marți, 27 ianuarie 2027, s-a produs între un microbuz cu călători și o autocisternă. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, este vorba despre un microbuz cu numere de , iar călătorii, toți greci, bărbați, se îndreptau către Franța. Cisterna implicată în nefericitul eveniment rutier era plină cu alcool etilic. 6 persoane au murit pe loc, în urma impactului, iar cea de-a 7-a victimă a decedat la spital.

ADVERTISEMENT

„La data de 27 ianuarie 2026, poliţiştii rutieri din Lugoj, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele verificări rezultând faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație.

ADVERTISEMENT

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz”, a transmis Timiș la scurtă vreme după producerea accidentului.

ADVERTISEMENT

ISU Timiș: „3 victime rănite au suferit multiple traumatisme”

Reprezentanții de la ISU Timiș ne-au transmis că la fața locului au ajuns mai multe echipaje speciale de intervenție, după accidentul produs în jurul orei 13:00.

„În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel.

ADVERTISEMENT

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1). În urma impactului au rezultat 6 victime decedate și 3 victime rănite care au suferit multiple traumatisme, acestea fiind transportate la spital”, a comunicat locotenent Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș. Una dintre persoanele rănite este în stare gravă, după cum a aflat FANATIK. De asemenea, mai precizăm că pasagerii care au supraviețuit accidentului sunt îngrijiți medical la Spitalul Municipal din Lugok, unde au fost transportați de SMURD.

Traficul rutier, oprit în zonă

Imediat după producerea accidentului, traficul pe DN 6 a fost oprit, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române. Circulația se desfășoară deviat, potrivit comunicării oficiale a autorităților, „pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj”.

DN 6, ”șoseaua morții”

Drumul Național 6, cel pe care s-a produs teribilul accident, este cunoscut ca unul din cele mai periculoase din țară. ”Șoseaua morții” pornește din București și trece printr-o serie de localități precum Alexandria, Craiova, Filiași, Caransebeș, Lugoj și Timișoara. În anul 2021, doar pe porțiunea care trece prin județul Caraș-Severin au murit 20 de oameni, nesocotind celelalte accidente de pe întregul parcurs, de 600 de kilometri. Drumul este considerat periculos întrucât există o singură bandă de sens, iar cele mai multe accidente se produc din cauza depășirilor.