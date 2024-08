Cine sunt cei 800.000 de români care în următorii ani nu vor mai primi niciun ban la pensie. „Mai acut este pentru ceilalți, care se vor pensiona acum după 1 septembrie”

Deși Guvernul a început să trimită prin poștă noile decizii cu recalcularea pensiilor de mai puțin de o săptămână, numărul . Unul dintre aspectele cele mai spinoase îi vizează pe cei aproximativ 800.000 de pensionari care, în urma recalculării, au ieșit cu o pensie mai mică. În cazul lor, Guvernul spune că acești oameni vor primi aceeași pensie pe care o primesc și astăzi. Economiștii și specialiștii din sistem atrag atenția însă că în anii următori acești pensionari vor primi aceeași pensie, pensia în plată de azi, fără a beneficia de indexările cu rata inflației care se fac la începutul fiecărui an.

Peste 700.000 de români, pensii mai mici în următorii ani

Săptămâna trecută, ministrul muncii, Simona Bucur Oprescu, preciza că nu a existat o majorare a pensiei pe care aceștia o primesc. Dintre aceștia, pentru 80.000 recalcularea a echivalat cu o pensie egală cu cea în plată, rezultând astfel circa 720.000 de pensionari cu pensii mai mici după recalculare.

În cazul acestora, oficialii au promis că nimeni, niciun pensionar, nu va primi o pensie mai mică în urma recalculării. Astfel că, cei 720.000 de pensionari ar urma să primească în continuare aceeași pensie ca până acum, adică pensia în plată. Ceea ce subliniază însă atât economiștii cât și sindicatele este că pentru acești pensionari în anii următori nu va mai exista practic nicio indexare.

Astfel, cum fiecare pensie este indexată anual cu rata inflației din anul precedent, pentru acești pensionari pensia va rămâne aceeași, adică pensia în plată de astăzi, până când pensia recalculată, cu indexările anuale, va ajunge să depășească pensia din prezent. Bogdan Hossu, liderul Blocului Național Sindical, a precizat pentru FANATIK că în cazul unor pensionari, după estimările sindicatului ar fi nevoie chiar și de 12 ani până când noua pensie recalculată va ajunge la valoarea celei de azi.

Astfel, principala problemă vine din faptul că indexarea cu rata inflației se aplică, conform noii legi a pensiilor, la noua valoare care este rezultată din recalculare. Deci pensia în plată va rămâne aceeași și își va pierde din puterea de cumpărare odată cu inflația la fiecare an.

„Problema este că cei 750-800.000 de persoane care nu vor beneficia de vreo majorare vor avea pensiile înghețate în următorii ani. Adică primesc pensia în plată astăzi, dar nu vor primi indexările prevăzute destul de mult timp de acum înainte. Adică, li se va aplica indexarea la valoarea nou calculată, și până când valoarea nou calculată nu va depăși valoarea pensiei în plată, el tot timpul va lua pensia în plată de acum.

Iar dacă diferențele dintre valoarea recalculată și valoarea pensiei în plată sunt foarte mari, înseamnă că sunt câțiva ani buni în care nu va primi vreo indexare. Calculul e relativ simplu, media creșterii valorii punctului de referință, deci implicit a pensiei în plată, este cam de 10-11% pe an. Dacă diferența este mare, și avem cazuri de mineri de uraniu, unde diferența asta se acoperă în 10-12 ani. Ceea ce nu este normal”, a declarat, pentru FANATIK, Bogdan Hossu, liderul BNS.

Și economistul Bogdan Glăvan a susținut că practic pentru cei aproape , doar pe hârtie teoretic, în fapt se execută o tăiere a pensiilor prin inflație. Acesta arată arată că, în cazul unor pensionari unde scăderea pe hârtie este de până la 25%, abia peste trei ani vor vedea primii bani în plus la pensia actuală, și atunci doar 3%.

„În realitate unele pensii sunt tăiate. Este adevărat că nu se taie oficial, dar se taie neoficial. Mai exact vor fi tăiate prin inflație. Și mai exact, cetățenii ale căror pensii recalculate sunt mai mici decât cele aflate acum în plată (cu până la 25% în unele cazuri) nu vor mai beneficia (deloc sau parțial) de indexarea anuală cu inflația în următorii doi ani.

Practic, dacă în urma recalculării ți-a scăzut pensia cu 25%, atunci de la 1 ianuarie 2025 vei rămâne tot cu pensia actuală, deși restul pensionarilor vor primi o indexare de aproximativ 14%. Asta se întâmplă deoarece pensie recalculată și mai mică cu 25% nu are cum să ajungă prin indexarea cu 14% măcar la nivelul celei aflate acum în plată – va ajunge cam la 85% din nivelul ei – deci tot aceasta în plată va rămâne în vigoare.

După care, de la 1 ianuarie 2026, pensionarii respectivi iar nu vor primi nimic, deoarece pensia lor recalculată (de 85% din pensia actuală), chiar în urma indexării cu 10% (cât va fi rata inflației + 1/2 din creșterea salariului real), va ajunge la 94% din nivelul pensiei actuale, deci tot aceasta va rămâne în vigoare. Abia de la 1 ianuarie 2027 sunt șanse ca, în urma indexării, să presupunem tot cu 10%, pensia lor recalculată să ajungă la 103% din nivelul celei actuale (94 x 1.1), deci să primească o majorare ridicolă de 3%”, a scris acesta pe .

Ministrul muncii, Simona Bucur Oprescu, a ținut și joi o conferință de presă pe tema recalculării pensiilor susținând doar că cei 800.000 de români cu pensii micșorate vor primi aceeași pensie, fără să menționeze ceva despre faptul că pensiile nu se mai indexează.

„Stimaţi pensionari, pensia dumneavoastră nu scade. Noua lege a pensiilor garantează că pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării. Deci dacă în decizia de recalculare punctajul rezultat indică o valoare mai mică decât pensia pe care aţi primit-o în luna august, atunci veţi rămâne cu pensia mai avantajoasă, adică pensia lunii august. Scrie negru pe alb şi pe deciziile de recalculare pe”, a declarat ministrul muncii.

Cine sunt românii cu pensiile micșorate după recalculare

Liderul BNS Bogdan Hossu susține că cei aproape 800.000 de români cu pensiile micșorate sunt foștii salariați care lucrau în condiții speciale sau deosebite, care beneficiau de un alt mod de calculare a punctajului la pensie. Astfel, liderul sindical subliniază că în cazul acestora punctele dobândite în fiecare an de aceștia erau înmulțite cu 1,5 și cu 1,25 pentru fiecare an, însă acum doar se adaugă 0,5, respectiv 0,25 puncte pentru fiecare an.

„Totul este din cauza noii formule. Deși inițial se spunea că scopul reformei este eliminarea discriminărilor cauzate de coeficientul de corecție, practic, Ministerul Muncii/ Casa de pensii a introdus o modificare în formulă: pentru condiții speciale și deosebite dintr-o multiplicare cu 0,5 – adică la un an muncit valoarea punctajului era crescută cu 50% în cazul condițiilor speciale și cu 25% în cazul condițiilor deosebite – problema este că acum doar li se dau 0,5 puncte în plus pentru fiecare an muncit la condiții speciale și 0,25 puncte la condiții deosebite. Rezultatul este că, pentru cei în plată astăzi, punctajul obținut după noua formulă este, la 20 de ani vechime, și de până la 8 puncte și 5 puncte la cei cu condiții deosebite”, a mai explicat Bogdan Hossu, pentru FANATIK.

Acesta subliniază că această modificare a formulei de calcul nu ține cont de faptul că angajatorii, în aceste cazuri, au plătit alte contribuții. Practic noile pensii recalculate ignoră principiul contributivității.

„Problema de fond, cei 750.000 -800.000 de persoane, sunt persoanele care au avut grupă de muncă ori specială ori deosebită. Ei au schimbat formula de calcul și au adus anii munciți de către persoanele din grupele speciale sau deosebite la condiții normale. Adică se ia strict anul contributiv. Se ia fix anul de pensionare, adică nu se mai ține cont de faptul că angajatorul a plătit în plus pentru persoana respectivă. Adică nu se ține cont de contribuția angajatorului, care este diferită față de contribuția angajatorului pentru condiții normale”, a mai explicat liderul sindical.

Acesta a precizat că, deși Casa de Pensii nu a venit cu cifre oficiale, din estimările BNS media pentru cei 700-800.000 de pensionari este de 4-5 ani în care vor rămâne cu actuala pensie în plată.

„E dureros nu că în anul 2025 nu vor primi indexare, ci vorbim de o medie de 4,5 ani fără indexare, ceea ce înseamnă – dacă calculăm cu o inflație de 7% scăderea la jumătate a puterii de cumpărare a pensiei. Vorbim de peste 700.000 de pensionari, unde intră toți angajații cu condiții speciale și deosebite și în privat și în sectorul bugetar”, a mai precizat Bogdan Hossu.

Cine sunt cei 800.000 de pensionari afectați

Concret, ocupațiile care se încadrează la sunt stabilite încă de pe vremea Guvernului Năstase, prin Hotărârea Guvernului 1025 din 28 august 2003. Astfel, la categoria profesiilor cu condiții de muncă speciale intră practic toate profesiile ce implică materii explozive, pulberi și muniții. Mult mai important, tot aici intră și angajații din domeniul nuclear – angajații din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear.

La fel, o altă categorie afectată îi vizează pe lucrătorii din subteran, nu doar minerii, dar și angajații din Metrorex – mecanicii de locomotivă, ajutorii de mecanici și instructorii, dar și cei ce au legătură cu întreținerea și revizia trenurilor de metrou. Altfel spus, pensionarii Metrorex sunt printre principalii afectați. Mai mult, așa cum subliniază Bogdan Hossu, la fel de problematică este situația celor care se pensionează acum, pe noua lege, din aceste domenii, care vor ieși din start cu o pensie mică.

„Mai acut este pentru celelalte persoane, care vor ieși după 1 septembrie la pensie, cu condiții speciale și deosebite, și care vor avea direct valoarea scăzută ca atare. Deci, în concluzie, noua lege nu rezolvă nici pe departe problema discriminărilor care există în sistem”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

Tot la categoria meseriilor cu categorii speciale intră activitățile din domeniul transporturilor maritime și fluviale, adică personal navigant, lucrătorii de pe platforme, cei din industria energetică, la forajul sondelor de țiței și gaze. Practic, aici intră majoritatea activităților industriale ce vizează metale cu caracter toxic.

Tot la categoria specială intră și meseriile din industria aeronautică, de la personalul navigant de control de zbor la însoțitorii de zbor.

Sunt și profesii artistice care se încadrează la condiții speciale de muncă, vorbim aici de balerin, dansator, acrobat, clovn, călăreț la circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă dar și cascador.

De altfel, în există 147 de societăți, private sau de stat, care se încadrează oficial la condițiile de muncă speciale și care acum, la recalcularea pensiilor, au pensii mai mici.