Cine sunt cei care au lovit-o pe doctorița din Târgu Jiu, în spital. Primele imagini și declarații ale agresorilor. Video

Scene incredibile s-au desfășurat la UPU Târgu Jiu, atunci când aparținătorii unei tinere de 21 de ani au bruscat personalul medical care încerca să acorde primul ajutor. Primele imagini și declarații ale agresorilor.
Din primele cercetări reiese că părinții tinerei sunt cei care au lovit medicul de gardă. Fata ajunsese la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, iar mama și tatăl ei, membri ai clanului Bonculescu, au reacționat violent atunci când medicul încerca să acorde primul ajutor. Incidentul s-a produs pe 16 februarie, iar cadrele medicale au solicitat imediat intervenția autorităților.
Medicul de gardă, Aura Obrocea, a fost bruscat și împins, iar în urma incidentului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii au început audierile celor implicați.
Primele imagini cu părinții tinerei au apărut deja în spațiul public, iar aceștia au oferit declarații în presă pentru a explica incidentul. Mama a afirmat că a acționat „din disperare”, cerând scuze medicului.
La ieșirea de la audieri, mama, întrebată de reporteri ce a făcut, a spus: „Regret ce am făcut. Am făcut de disperare. Am fost o mamă disperată, atâta tot. Îmi pare rău. Îmi cer scuze de la doamna doctor și de la întreg poporul. (n.r. Cafeaua) mi‑a căzut din mână, din greșeală. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Am fost o mamă disperată. Fata e bine, mulțumesc!”, sunt primele cuvinte ale femeii care a bruscat cadrul medical de la Târgu Jiu.
Tatăl a oferit și el o declarație, în care a încercat să clarifice evenimentele și să spună că nu a agresat pe nimeni. El a recunoscut că a intrat cu forța în zona unde se aflau pacienții, dar a insistat că nu a lovit pe nimeni și nu s-a certat cu personalul medical.
„Nu, nu l-am bătut. Recunosc că am intrat cu forța acolo și știu că nu trebuia să intru în zona unde erau pacienții. Dar nu am lovit pe nimeni și nu m-am certat cu nimeni. Nu, nu am aruncat cu cafea pe dânsa”, a spus bărbatul la ieșirea de la audieri.
La întrebarea de ce a fost reținut, tatăl a explicat simplu: „Pentru că am intrat acolo în spital pentru fata mea, atât”.
Cazul agresiunii medicului de gardă de la UPU Târgu Jiu a stârnit reacții puternice în rândul autorităților și al organizațiilor profesionale din domeniul sănătății. Într-o declarație recentă, Rogobete a comentat situația, subliniind gravitatea faptelor și necesitatea unor măsuri mai ferme pentru protecția personalului medical.
„Am discutat inclusiv cu doamna președinte Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, și încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă dați seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital.
Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor