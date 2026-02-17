Cine sunt cei care au lovit-o pe doctorița din Târgu Jiu, în spital. Primele imagini și declarații ale agresorilor. Video

ADVERTISEMENT

Scene incredibile s-au desfășurat la UPU Târgu Jiu, atunci când aparținătorii unei tinere de 21 de ani au bruscat personalul medical care încerca să acorde primul ajutor. Primele imagini și declarații ale agresorilor.

Cine sunt atacatorii doctoriței de la UPU Târgu Jiu

Din primele cercetări reiese că părinții tinerei sunt cei care au lovit medicul de gardă. Fata ajunsese la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, iar mama și tatăl ei, membri ai clanului Bonculescu, au reacționat violent atunci când medicul încerca să acorde primul ajutor. Incidentul s-a produs pe 16 februarie, iar cadrele medicale au solicitat imediat intervenția autorităților.

Medicul de gardă, Aura Obrocea, a fost bruscat și împins, iar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii au început audierile celor implicați.

Reacția mamei după agresiunea de la UPU Târgu Jiu

Primele imagini cu părinții tinerei au apărut deja în spațiul public, iar aceștia au oferit declarații în presă pentru a explica incidentul. Mama a afirmat că a acționat „din disperare”, cerând scuze medicului.

La ieșirea de la audieri, mama, întrebată de reporteri ce a făcut, a spus: „Regret ce am făcut. Am făcut de disperare. Am fost o mamă disperată, atâta tot. Îmi pare rău. Îmi cer scuze de la doamna doctor și de la întreg poporul. (n.r. Cafeaua) mi‑a căzut din mână, din greșeală. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Am fost o mamă disperată. Fata e bine, mulțumesc!”, sunt primele cuvinte ale femeii care a bruscat cadrul medical de la Târgu Jiu.

Tatăl tinerei susține că nu a bătut medicul

Tatăl a oferit și el o declarație, în care a încercat să clarifice evenimentele și să spună că nu a agresat pe nimeni. El a recunoscut că a intrat cu forța în zona unde se aflau pacienții, dar a insistat că nu a lovit pe nimeni și nu s-a certat cu personalul medical.

„Nu, nu l-am bătut. Recunosc că am intrat cu forța acolo și știu că nu trebuia să intru în zona unde erau pacienții. Dar nu am lovit pe nimeni și nu m-am certat cu nimeni. Nu, nu am aruncat cu cafea pe dânsa”, a spus bărbatul la ieșirea de la audieri.

La întrebarea de ce a fost reținut, tatăl a explicat simplu: „Pentru că am intrat acolo în spital pentru fata mea, atât”.

Cazul de la Târgu Jiu scoate în evidență nevoia unor legi clare pentru personalul medical

a stârnit reacții puternice în rândul autorităților și al organizațiilor profesionale din domeniul sănătății. Într-o declarație recentă, Rogobete a comentat situația, subliniind gravitatea faptelor și necesitatea unor măsuri mai ferme pentru protecția personalului medical.

„Am discutat inclusiv cu doamna președinte Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, și încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă dați seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital.

Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor , dar este realitatea pe care o trăim, din păcate și atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii” , a declarat Rogobete marți cu referire la cazul de la Târgu Jiu.