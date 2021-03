Cine sunt cei care se află în spatele teoriilor conspiraţioniste despre vaccinare de pe reţelele sociale. Dezvăluirea momentului

Aproximativ două treimi din conținutul social media anti-vaccin viral care circulă pe Facebook și Twitter provine de la doar 12 persoane, arată un raport întocmit de Centrul pentru Contracararea Urii în Mediul Digital (CCDH) și Anti-Vax Watch din SUA.

Până la 65% din conținutul care a fost distribuit de peste 812.000 de ori pe platformele de socializare între 1 februarie și 16 martie a fost atribuit acestor 12 persoane, supranumite „duzina de dezinformare”, printre care și Robert F Kennedy Jr, un prolific militant anti-vaccin și fiul fostului procuror general american Robert Kennedy.

Procurorii generali din 12 state americane au cerut Facebook și Twitter „să ia măsuri imediate” pentru a opri răspândirea a informațiilor false despre vaccinurile COVID-19 pe rețelele de socializare și acuză conducerile acestora că fac prea puțin pentru a împiedica oamenii să își folosească platformele pentru a răspândi informațiile false.

12 persoane responsabile pentru două treimi din conținutul antivaccin

CCDH și Anti-Vax Watch au analizat conținutul care a fost distribuit de peste 812.000 de ori pe platformele de socializare între 1 februarie și 16 martie.

Organizațiile a constatat că până la 65% din conținut a provenit de la 12 persoane, supranumite „duzina de dezinformare”, inclusiv Robert F Kennedy Jr, un prolific militant anti-vaccin și fiul fostului procuror general american Robert Kennedy.

În raportul de 40 de pagini, cele două organizații realizează o defalcare a exemplelor tipurilor de postări distribuite de cele 12 persoane și a dedicat un număr de pagini fiecărei persoane.

Exemple de postări ale acestora au fost incluse în raport. Unele postări au perpetuat teoriile conspirației legate de cofondatorul Microsoft Bill Gates, afirmații nefondate că vaccinurile provoacă daune unor grupuri specifice sau că vaccinurile provoacă autism.

Alte postări ale celor 12 persoane au susținut că pandemia de COVID-19 nu este reală, că măștile nu au niciun efect asupra transmiterii, au promovat tratamente nevalidate pentru infecția cu noul coronavirus sau afirmația nefondată că vaccinurile împotriva COVID-19 reprezintă o amenințare pentru femeile gravide.

În plus față de conținutul anti-vaxx și COVID-19, exemplele au inclus și postări care foloseau imagini antisemite rasiste, cum ar fi o postare împărtășită de Erin Elizabeth în care a perpetuat o teorie conspiraționistă despre familia Rothschild.

Cel mai prolific răspânditor de conținut anti-vaccin a fost Joseph Mercola, un antreprenor în medicina alternativă, care are peste 3,6 milioane de adepți pe Facebook și Instagram, se arată în raport.

Mercola a fost anterior avertizat de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) să nu mai vândă suplimente care pretindeau că tratează coronavirusul.

Ty și Charlene Bollinger, militanți anti-vaccin care au promovat teoria conspirației conform căreia Bill Gates intenționează să injecteze oamenilor microcipuri prin vaccinurile contra COVID, se află, de asemenea, pe listă.

Medicul anti mască de protecție, Sherri Tenpenny și conspiraționistul și influencerul Rizza Islam figurează, de asemenea, pe listă.

„Duzina de dezinformare”

Companiile din spatele platformelor de socializare s-au angajat recent să combată dezinformarea, vizând în special conținutul anti-vaccin în mijlocul pandemiei.

Dar CCDH a subliniat că zeci de dezinformări au încălcat în mod repetat acordurile de servicii Facebook și Twitter.

În ciuda acestui fapt, dintre cele mai importante 12 persoane care distribuie informații anti-vaccin, 9 sunt încă active pe toate cele trei platforme – Facebook, Instagram și Twitter – în timp ce doar trei au fost împiedicate să folosească una dintre acestea, a informat CCDH.

Studiul conținutului anti-vaccin postat pe Facebook de peste 689.000 de ori în ultimele două luni a constatat că 73% din acesta ar putea fi urmărit până la aceleași 12 persoane, la fel ca și aproximativ 17% din 120.000 de tweeturi anti-vaccin.

CCDH apelează acum la platforme pentru a elimina cei mai proeminenți anti-vacciniști cunoscuți de pe site-urile lor pentru a reduce volumul dezinformării produse și circulate și care, cel mai probabil, dăunează încrederii oamenilor în vaccinurile considerate vitale pentru a controla pandemia de COVID-19.

“Dezinformarea a devenit o amenințare directă pentru sănătatea publică”, a declarat Imran Ahmed, director executiv al CCDH, citat de Daily Mail. “În mijlocul unei pandemii globale, industria anti-vaccinuri a realizat o campanie specifică pentru a induce în eroare publicul cu privire la siguranța vaccinurilor împotriva COVID-19. Rețelele sociale permit anti-vacciniștilor să recruteze milioane de oameni și să-i îndoctrineze cu teamă și îndoială. Dacă companiile Big Tech nu acționează acum, pandemia se va prelungi și se vor pierde mai multe vieți.”

Ce spun reprezentanții Facebook și Twitter?

Potrivit unui purtător de cuvânt al Facebook, compania colaborează cu organizațiile din domeniul sănătății pentru a-și actualiza politicile privind dezinformarea cu privire la vaccinuri și că a luat deja măsuri împotriva unora dintre numele de pe lista de 12 persoane.

„Deoarece cercetările arată că cel mai bun mod de a combate ezitarea cu privire la vaccin este de a conecta oamenii la informații fiabile de la experți în sănătate, am conectat, de asemenea, peste 2 miliarde de persoane la resurse de la autoritățile sanitare, inclusiv prin intermediul Centrului nostru de informații COVID-19”, precizează Facebook.

Un purtător de cuvânt al Twitter a spus că rețeaua nu poate lua măsuri împotriva fiecărui tweet care conține „informații incomplete sau disputate despre COVID-19”, adăugând că pentru a fi eliminată o postare trebuie să îndeplinească anumite criterii.

Postarea trebuie: „să avanseze o afirmație sau un fapt, exprimate în termeni definitivi; să fie demonstrabil false sau înșelătoare, pe baza unor surse autorizate, disponibile pe scară largă și aibă un potențial impact asupra siguranței publice sau să provoace daune grave”, a spus purtătorul de cuvânt.

„De când am introdus ghidul nostru COVID-19 anul trecut, am eliminat peste 22.400 de tweeturi și am verificat 11,7 milioane de conturi în întreaga lume”, a mai precizat acesta.

Miercuri, procurorii generali democrați din 12 state au cerut Facebook și Twitter „să ia măsuri imediate” pentru a opri răspândirea a informațiilor false despre vaccinurile COVID-19 pe site-urile de socializare.

Într-o scrisoare adresată lui Mark Zuckerberg de la Facebook și lui Jack Dorsey de la Twitter, procurorii generali au declarat că „anti-vacciniști” lipsiți de expertiză medicală și adesea motivați de câștiguri financiare au folosit platformele pentru a minimiza pericolul COVID-19 și a exagera riscurile vaccinării.

Aceștia i-au acuzat pe giganții rețelelor sociale că fac prea puțin pentru a împiedica oamenii să folosească platformele pentru a răspândi informațiile false potrivit cărora vaccinurile împotriva coronavirusului sunt nesigure.

Scrisoarea citează cifrele CCDH care susțin că există 59 de milioane de abonați la conturi anti-vaccin pe Facebook, Instagram, Twitter și YouTube. Scrisoarea citează și raportul despre „duzina de dezinformare” CCDH și Anti-Vax Watch.

De asemenea, se spune că unele dezinformări vizează comunitățile de culoare în care ratele de vaccinare sunt în scădere.

Scrisoarea a fost semnată de procurorii generali din Connecticut, Delaware, Iowa, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Carolina de Nord, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island și Virginia.

Șefii Facebook și Twitter, în fața Congresului american

Toate astea vin în timp ce directorii executivi ai giganților rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google se pregătesc să facă față unor noi întrebări de Congres concentrate pe eforturile lor de a împiedica platformele lor să răspândească falsuri și să incite la violență.

Aceasta a fost o temă familiară pentru parlamentari în ultimii ani. Dar presiunea este și mai mare după insurecția din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA, creșterea dezinformării despre vaccinul contra COVID și controlul democrat unit al Congresului și al Casei Albe. Acesta din urmă ar putea face acțiunea legislativă mai probabilă, deși rămâne departe de a fi un lucru sigur.

Pe măsură ce teoriile conspirației rău intenționate continuă să se răspândească, parlamentarii analizează companiile de social media asupra dominanței pe piață, recoltând date despre utilizatori și practici despre care unii cred că încurajează de fapt răspândirea unei dezinformări interesante, dar potențial dăunătoare. Unii republicani au pretins, fără dovezi, cenzura și părtinirea politică împotriva conservatorilor ca un alt motiv pentru a stăpâni enormele firme.

Există un sprijin din ce în ce mai mare în Congres pentru impunerea de noi restricții privind protecțiile legale în ceea ce privește discursul postat pe platformele lor.