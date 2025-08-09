News

Cine sunt cei doi bărbați morți în tragedia aviatică din Arad: un pilot cu mii de ore de zbor și un tânăr de 18 ani. Ultima poză făcută cu 10 minute înainte de prăbușire. Foto

Două destine au fost frânte în zbor, sâmbătă, 9 august 2025. Află cine sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 14:58
Cine sunt bărbații morți în tragedia aviatică din Arad. Unul avea doar 18 ani, celălalt pilot cu zeci de mii de ore de zbor. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

Un accident aviatic cumplit a avut loc sâmbătă, 9 august, în Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei fabrici, iar cele două persoane aflate la bord au murit pe loc. Cine sunt cei doi bărbați care și-au pierdut viața.

Cine sunt cei doi bărbați morți în tragedia aviatică din Arad

Victimele sunt Zgardau Vlad Gheorghe, în vârstă de 48 de ani, din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad. Primul era pilot Wizz Air de peste 10 ani și zburase anterior pentru Tarom și Carpatair. Cel de-al doilea era fiul unui cunoscut proprietar de pensiune din Arad și urma să înceapă anul I la Academia de Poliție din București. Venise la aerodromul Șiria împreună cu tatăl și fratele său, dar doar el urcase în avion.

„Vlăduț, prea repede te-ai alăturat Escadrilei din Ceruri. Parcă ieri eram colegi de bancă. Tot ieri am ieșit la simplă. Tot ieri am decis că zborul e cel mai frumos lucru ce ni s-a întâmplat. Și da, comandante de A320! Mi-e și îmi va fi dor de tine! «Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc» – Davidovici”, a scris un fost coleg de-al pilotului, pe Facebook.

Vlad Popescu era un tânăr ambițios, cu planuri mari pentru viitor și o pasiune puternică pentru aviație. Visa la o carieră printre nori, însă din păcate, destinul a fost nedrept. Tatăl băiatului a postat un mesaj emoționant pe internet.

cine sunt bărbații morți tragedia aviatică arad, piloți
Ei sunt cei doi bărbați morți în accidentul aviatic din Arad. Unul avea mii de ore de zbor, celălalt doar un tânăr la început de drum. Sursa foto: Glsa.ro

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge”, a scris, îndurerat, tatăl tânărului, conform Glsa.ro.

Cum s-a produs tragedia

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit brusc în curtea fostei fabrici Astra Vagoane, la scurt timp după ora 11:30. În doar câteva minute, echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, însă pentru cei doi bărbați aflați la bord nu s-a mai putut face nimic.

Impactul a fost fatal, iar aeronava a fost complet distrusă. Momentan nu se știe care este cauza prăbușirii, dar autoritățile au demarat o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Vara lui 2025 a fost marcată de numeroase accidente aviatice în care mai multe persoane și-au pierdut viața. Doar cu câteva săptămâni în urmă, pe 20 iulie, un alt avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Gura Portiței, în județul Tulcea, provocând moartea pilotului Cristi Ivanov și a pasagerului Mihail Pojoga.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
