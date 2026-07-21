Sport

Cine sunt cei doi fotbaliști ai campioanei mondiale care s-au sărutat pe gură în timpul sărbătorii din mijlocul Madridului

Golul marcat de Ferran Torres în prelungiri a fost suficient pentru ca Spania să câştige al doilea titlu mondial, după prima victorie din 2010, și să declanșeze fiesta în toată Spania
Catalin Oprea
21.07.2026 | 14:15
Cine sunt cei doi fotbalisti ai campioanei mondiale care sau sarutat pe gura in timpul sarbatorii din mijlocul Madridului
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Spania este noua campioană mondială FOTO facebook
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Spania, noua campioană mondială, a făcut o baie de mulțime, după cucerirea trofeului. Echipa a avut parte de o paradă cu autobuzul decapotabil pe străzile Madridului, în faţa unei mulţimi estimată la două milioane de oameni.

Yeremy Pino și Unai Simon s-au sărutat pe gură

Jucătorii au savurat interacțiunea cu fanii, de-a lungul arterelor principale din centrul oraşului, înainte de a ajunge în Plaza de Cibeles, locul obișnuit de sărbătoare, unde au urcat pe scenă şi au petrecut până târziu în noapte.

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Doi dintre fotbalișii lui Luis de la Fuente au oferit un moment care s-a viralizat rapid. Mijlocașul Yeremy Pino (23 ani) și portarul Unai Simón (29 ani) au fost protagoniști într-un sărut neașteptat pe gură, spre deliciul colegilor lor, care i-au încurajat să facă asta.

Fotbalistul lui Crystal Palace a jucat un singur meci la Cupa Mondială, accidentându-se în partida cu Uruguay. El a fost surprins spunându-i lui Simon “Dame un pico” (Dă-mi un pupic), iar portarul lui Athletic Bilbao s-a conformat. Simon a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale.

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Ferran Torres a purtat o șapcă cu mesajul „Make Spain Great Again”

Ulterior, echipa şi antrenorul Luis de la Fuente au fost prezentaţi unul câte unul în faţa suporterilor, fiecare alegându-şi propria melodie pe care au cântat-o împreună, purtând tricouri cu inscripţia „We are champions”.

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Selecționerul a transmis un mesaj emoționant, salutându-şi jucătorii ca fiind „cei mai buni din lume” şi îndemnând fanii să nu uite că „împreună suntem mai puternici”. Ferran Torres, autorul singurului gol din finala din 2026, a purtato şapcă roşie pe cap, pe care se putea citi „Make Spain Great Again”, o referinţă la celebrul slogan al preşedintelui american Donald Trump.

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Unai Simon și Yeremy Pino s-au sărutat pe gură FOTO colaj

Lupta anului: Paredes vs Gavi

Fanii spanioli au purtat pancarte, care au fost aruncate către jucători. Pe una dintre ele era scris „Lupta anului: Paredes vs Gavi”, o referire la altercaţia dintre cei doi jucători după fluierul final din ziua precedentă.

Fluturată de Fabian Ruiz, pancarta i-a amuzat vizibil pe spanioli, în special pe Lamine Yamal. Mai ales că pe spatele ei era reprezentat tânărul Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, care a devenit o senzaţie pe reţelele sociale datorită reacţiilor sale după victoriile Spaniei.

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