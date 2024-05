Cine sunt cei doi români care au purtat tricolorul la festivitatea de titlu a lui PAOK. Răzvan Lucescu: „Cred că m-a pupat jumătate din Salonic”

în fața fanilor, iar Salonic a explodat. Antrenorul grecilor a dezvăluit și cine sunt cei doi români care au purtat tricolorul la festivitate.

Răzvan Lucescu a dezvăluit că cei doi români care au purtat tricolorul la festivitatea de titlu a lui PAOK fac parte din staff-ul său. Antrenorul grecilor susține că Nae Constantin și Cristian Fota au purtat steagul cu ei când au fost chemați pe gazon.

Totodată, de atmosfera și energia creată de fanii lui PAOK. Orașul a explodat de bucurie la câștigarea trofeului cu numărul 12 din istorie și .

“Cei doi colaboratori ai mei au purtat tricolorul. Nea Constantin și Cristian Fota. Au avut steagul la ei și când au fost chemați au ieșit cu el. Nu e nicio poveste.

Mi-a plăcut că am văzut bucuria oamenilor și fericirea lor. Cred că m-a pupat jumătate din Salonic”, a declarat Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după cel de-al doilea titlu în Grecia

PAOK a câştigat al patrulea titlu din istorie după un final nebun de campionat în Grecia. , meci care i-a adus campionatul lui Răzvan Lucescu.

despre această performanţă uriaşă. Dar şi cum a reuşit să ridice o echipă căreia nimeni nu îi dădea nicio şansă la începutul stagiunii.

“Meciul de ieri este imaginea întregului an. Un meci greu, tensionat, în care am avut momente bune, în care am avut speranţă, în care ne vedeam deja campioni. Și în care am avut o anxietate şi o decepţie când Aris a egalat.

Am marcat al doilea gol, care ne-a adus titlul. Un meci trăit în ultimele 15 minute la o intensitate emoţională pe care n-am mai avut-o. Și am atâţia ani în fotbal. Am jucat în 10 contra 11. Ştiam că orice minge care s-ar duce în poarta noastră ar face să pierdem un titlu pe care, la început de sezon, nu ni-l puteam imagina.

A fost un an care a început în iulie, cu prima confruntare în Europa, cu foarte mult pesimism în jurul nostru. Şi ăsta e un cuvânt elegant. Suporterii erau foarte critici la ceea ce se întâmpla, nu erau făcute transferuri, dubiul faţă de cei de la echipă”, a mai spus Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Primele reacții ale lui Răzvan Lucescu după titlul cu PAOK