Cine sunt cei doi secunzi ai lui Rădoi care vin să-l ajute pe Reghecampf la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf ar putea primi două întăriri importante pe banca tehnică a FCSB! Gigi Becali pregătește schimbări în staff-ul roș-albaștrilor, iar FANATIK a aflat în exclusivitate numele celor doi antrenori secunzi care ar putea ajunge la echipă. Este vorba despre doi colaboratori apropiați ai lui Mirel Rădoi, pe care patronul FCSB speră să-i convingă să revină în Superliga pentru a-l ajuta pe Reghecampf.

Cine sunt Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi, cei doi secunzi care pot ajunge la FCSB

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi sunt cei doi antrenori aflați pe lista lui Gigi Becali pentru întărirea staff-ului condus de Laurențiu Reghecampf. Ambii sunt colaboratori de încredere ai lui Mirel Rădoi și au mai lucrat la FCSB în primăvara acestui an, când fostul selecționer a revenit pentru scurt timp pe banca roș-albaștrilor. Cei doi l-au însoțit ulterior și în Turcia, la Gaziantep.

ADVERTISEMENT

Ionuț Stancu este un nume cunoscut în fotbalul românesc, mai ales datorită celor șapte sezoane petrecute ca jucător la Rapid. Fostul fundaș a intrat în staff-ul lui Mirel Rădoi în 2022, la Universitatea Craiova. Mihai Ianovschi are, la rândul său, o experiență lungă alături de fostul selecționer, pe care l-a urmat inclusiv în străinătate, la Al-Tai și Al-Bataeh. Relația dintre aceștia a continuat și în perioadele în care tehnicianul nu a avut un angajament, cei doi rămânând în cercul său de colaboratori apropiați.

Gigi Becali a discutat cu Mirel Rădoi! Planul prin care cei doi secunzi ar urma să ajungă la FCSB

Antrenorul consideră că are nevoie de oameni în plus în staff, iar principala soluție luată în calcul este aducerea colaboratorilor lui Mirel Rădoi. Becali a discutat deja cu despre posibilitatea ca doi dintre oamenii săi de încredere să revină la FCSB și să-l ajute pe Reghecampf în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Planul este ca Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi să lucreze la FCSB până în momentul în care Mirel Rădoi își va găsi o nouă echipă. Atunci, cei doi ar urma să revină în staff-ul fostului selecționer. „Am vorbit cu Mirel, să văd dacă vrea să mă ajute. A zis: «Nașule, eu sunt antrenor, eu nu pot, n-am cum. Dar să-ți recomand ceva, un jucător așa să-mi trimiți, eu mă uit, te ajut pe tine». (…) I-am spus să-mi dea oamenii lui, ăia, staff-ul lui pe care îl are, să văd dacă mi-i dă. Și când găsește el echipă să-i ia înapoi. Să văd acum, vorbesc cu el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cine riscă să plece de la FCSB! Alin Stoica, în pericol. Ce se întâmplă cu Lucian Filip și Adrian Popa

Posibila sosire a celor doi colaboratori ai lui Mirel Rădoi ar putea produce schimbări importante în actualul staff al FCSB. În momentul instalării lui Laurențiu Reghecampf, clubul a anunțat un corp tehnic din care făceau parte Viorel Dinu, Lucian Filip și Alin Stoica, alături de preparatorii fizici Thomas Neubert și Adrian Popa, antrenorul cu portarii Marius Popa și analistul Ionuț Zottu.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor FANATIK, postul lui Marius Popa nu este în pericol, însă situația lui Alin Stoica este diferită. Acesta s-ar putea număra printre oamenii afectați de reorganizarea băncii tehnice. În schimb, Lucian Filip are șanse foarte mari să continue la FCSB. Din informațiile FANATIK, fostul fotbalist se bucură de încrederea lui Gigi Becali, iar patronul nu intenționează să renunțe la serviciile sale.

„(n.r. Cu staff-ul lui Reghecampf ce se întâmplă?) Păi, un om are. Reghe a spus că are nevoie de oameni. ‘Patroane, am nevoie de oameni’. Așa mi-a zis. (…) Eu nu făceam asta. Reghe mi-a zis că are Rădoi pe unul bun: ‘Vorbește cu Mirel dacă îl lasă, că vor să-l ia la Craiova’. Reghe a fost cu ideea că e bun unul, Ionuț. Nu știu, eu nu-l cunosc”, a mai spus finanțatorul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.