Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin

Multe persoane și-au dorit să afle cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Iar surprinzător sau nu, un sportiv român este și el inclus în clasament. Cum arată top 10 și ce nume cunoscute avem?

ADVERTISEMENT

Top 10 cei mai frumoși fotbaliști din Premier League, conform inteligenței artificiale

Cei de la au folosit inteligența artificială pentru a afla care sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Și avem într-adevăr nume surprinzătoare. Iar inclusiv Radu Drăgușin a fost inclus în clasament.

Conform sursei citate, cel mai frumos fotbalist este Declan Rice. Următorul loc este ocupat în schimb de Ryan Manning. Pe locurile trei și patru îi avem în schimb pe Jorginho și Joelinton.

ADVERTISEMENT

Topul este este continuat Joao Gomes. Radu Drăgușin ocupă următorul loc în top cei mai frumoși fotbaliști, fiind la egalitate cu Lewis Cook. Ultimele două locuri sunt ocupate de Ferdi Kadioglu, toți fotbaliștii fiind din Premiere League.

Radu Drăgușin ar putea ajunge la o altă echipă

Amintim faptul că recent, cei de la Express Ar fi vorba despre o altă echipă din Premier League, iar mutarea ar putea avea loc în luna ianuarie.

ADVERTISEMENT

Conform jurnaliștilor britanici, românul a devenit o țintă pentru Nottingham Forest, revelația campionatului trecut. Zvonurile au apărut după ce Nuno Espirito Santo a fost demis, iar în locul lui, în funcția de antrenor principal a fost numit Ange Postecoglou, fostul tehnician al celor de la Spurs.

ADVERTISEMENT

Și s-ar părea că Postecoglou este cel care l-ar vrea pe Radu Drăgușin alături de el la Nottingham Forest. Asta s-ar putea întâmpla însă doar în fereastra de transferuri de la începutul anului viitor. Astfel, rămâne de văzut dacă lucrurile se vor concretiza.

Cine este iubita lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin are o carieră de succes în Marea Britanie, însă nu este singur. Acesta a plecat la Londra alături de ea. Și la un moment dat, Florin Manea povestea că relația lor e una serioasă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, cei doi ar fi împreună de ani buni. spune că fotbalistul este cu Ioana de la 18 ani, care de altfel este o fată extraordinară și studiază Arhitectura. Aceasta este o fată simplă, iar povestea celor doi e una cu adevărat frumoasă.

„Are aceeași prietenă de la 18 ani, el face în februarie 22 de ani. E o fată extraordinară, studentă la Arhitectură. Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani.

Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune. E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Tatăl ei face blocuri, construiește. Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați.

Am avut discuții și cu Ioana. Am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, ne povestea la un moment dat Florin Manea.