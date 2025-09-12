Cine sunt cei mai urmăriți fotbaliști din SuperLiga pe rețelele de socializare. FCSB nu are pe nimeni în Top 3!

CFR Cluj a dat lovitura după transferurile lui Kurt Zouma . Noile staruri din Gruia intră direct în topul celor mai urmăriți jucători în mediul online.

Care e topul celor mai urmăriți jucători din SuperLiga

, Stoke City, Everton sau West Ham a devenit fotbalistul din SuperLiga cu cei mai mulți fani pe rețelele de socializare cu peste 1,8 milioane de fani.

Pe locul doi în acest top este un alt jucător proaspăt transferat în Gruia. Islam Slimani a adunat pe Instagram nu mai puțin de 1,7 milioane de urmăritori.

Cei doi jucători ai lui CFR Cluj au împreună mai mulți fani decât toate vedetele celor de la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova sau Dinamo la un loc. Spre exemplu, până acum la CFR Cluj vedetele Instagram-ului erau Damjan Djokovic cu 40.000 de fani și Andrei Cordea cu 37.000.

Cei mai urmăriți jucători de la CFR Cluj

Kurt Zouma: 1.8 milioane de fani Islam Slimani: 1.7 milioane Damjan Djokovic: 40.000

Jucătorii FCSB-ului, la mare distanță de starurile lui CFR Cluj

La FCSB, Denis Alibec este „regele” Instagram-ului cu 111.000 de fani. În mod surprinzător, podiumul este completat de Siyabonga Ngezana și Octavian Popescu, ambii au peste 106.000 de fani.

Vlad Chiricheș e aproape cu 104.000, Darius Olaru are și el 86.000 de urmăritori, în timp ce Florin Tănase și Daniel Bîrligea au 58.000, respectiv 56.000 de urmăritori.

Cei mai urmăriți jucători de la FCSB

Denis Alibec: 111.000 de fani Siyabonga Ngezana și Octavian Popescu: 106.000 de fani Vlad Chiricheș: 104.000

Rapid are un jucător care a explodat pe Instagram

Deși are de 15 ori mai puțini fani decât Zouma sau Slimani, Cristi Manea e peste toate vedetele FCSB-ului, cu 116.000 de fani. E de departe cel mai vizibil jucător în mediul online din lotul Rapidului.

Următorii doi clasați sunt mijlocașii Alex Dobre cu 26.000 de fani, respectiv Kader Keita cu doar 24.600 de urmăritori pe Instagram.

Cei mai urmăriți jucători de la Rapid

Cristi Manea: 116.000 de fani Alex Dobre: 26.000 Kader Keita: 24.600

Cine e idolul Instagram-ului din Bănie

La Universitatea Craiova avem de asemenea o vedetă absolută a Instagramului. Este vorba despre mijlocașul Alexandru Cicâldău. El are un număr impresionant de suporteri care îl urmăresc pe Instagram: 237.000.

La mare distanță, vine pe locul al doilea ultimul transfer al echipei lui Mirel Rădoi: Adrian Rus. Stoperul în vârstă de 29 de ani are 37.000 de urmăritori, iar Nicușor Bancu are doar 22.000.

Cei mai urmăriți jucători de la Universitatea Craiova

Alexandru Cicâldău: 237.000 de fani Adrian Rus: 37.000 Nicușor Bancu: 22.000

Cel mai urmărit jucător de la Dinamo e un jucător străin

Georgi Milanov, mijlocașul central al naționalei Bulgariei, este de departe cel mai apreciat jucător al lui Dinamo când vine vorba de Instagram. El a strâns o comunitate de peste 120.000 de fani.

Podiumul celor mai urmăriți jucători ai lui Dinamo este completat de Cătălin Cîrjan cu 79.600 de fani și de fostul jucător al FCSB, Alexandru Musi cu 29.800 de susținători virtuali.

Cei mai urmăriți jucători de la Dinamo

Georgi Milanov: 120.000 de fani Cătălin Cîrjan: 79.600 Alexandru Musi: 29.800

Niciun jucător de la FCSB nu prinde top 5 cei mai urmăriți jucători din SuperLiga