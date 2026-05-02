Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali

După meciul Csikszereda – FCSB 1-0, Gigi Becali (67 de ani) a anunțat, printre altele, că își dorește ca la finalul acestui sezon să încheie socotelile cu nu mai puțin de șapte jucători. Bineînțeles că urmează ca în locul lor să fie aduși alți fotbaliști în fereastra de mercato din vară, după cum finanțatorul clubului roș-albastru a transmis deja în mai multe rânduri în ultima perioadă.

FANATIK a aflat cine sunt cei șapte jucători intrați în dizgrația lui Gigi Becali la FCSB. , cel care recent a fost aspru criticat în spațiul public de către omul de afaceri și care, în plus, din cauza unei accidentări nu va mai juca în acest sezon, iar în vară îi expiră oricum contractul. În cazul său s-a stabilit de ceva timp că înțelegerea nu va fi prelungită.

De asemenea, Risto Radunovic nu mai este dorit la echipa roș-albastră și pentru stagiunea viitoare, mai ales după ce și-a angajat un avocat pentru a da în judecată clubul cu scopul de a contesta în instanță o amendă primită în urmă cu ceva timp din cauza situației cu pașaportul său la vremea respectivă. Chiar dacă fundașul stânga muntenegrean mai are contract până în decembrie 2026, din informațiile noastre lui i se va cere să accepte rezilierea pe cale amiabilă încă din această vară.

De ce depinde plecarea lui Lukas Zima

În rest, ceilalți cinci jucători care au devenit indezirabili la campioana en-titre a României sunt David Kiki, deci un alt fundaș stânga, Daniel Graovac, Ofri Arad, abia adus de FCSB în această iarnă, Lukas Zima, cu mențiunea că el va fi pus pe liber doar în cazul în care Ștefan Târnovanu va continua, și Dennis Politic, împrumutat în prezent la Hermannstadt, cel care, după revenire cel mai probabil va fi pus pe liber.

„O să fie 6-7 jucători de care ne vom despărți. (n.r. Despre Mihai Lixandru) Nu cred că este el, poate să fie, dar nu cred. Avem contract cu el. Săracul, nu am ce să-i fac, nu e vinovat el. După accidentare nu a mai fost. Nu știu care e psihologia asta, sunt unii fotbaliști care după accidentare nu mai sunt ăia, se schimbă”,