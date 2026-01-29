News

Cine sunt cei trei suporteri supraviețuitori ai echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Imagini dramatice cu Kostas pe targă, în timpul transferului către spitalul din Grecia

Descoperă identitatea celor trei ultrași PAOK Salonic, care au supraviețuit accidentului tragic din România. Imagini dramatice din timpul transferului către spitalul din Grecia: "Fiul meu este șocat!"
Oana Bocskor
29.01.2026 | 12:37
Cine sunt cei trei suporteri supravietuitori ai echipei lui Razvan Lucescu PAOK Salonic Imagini dramatice cu Kostas pe targa in timpul transferului catre spitalul din Grecia
EXCLUSIV FANATIK
Cine sunt cei trei suporteri supraviețuitori ai echipei lui Răzvan Lucescu. Sursa foto: Colaj FANATIK
Cine sunt cei trei suporteri PAOK, supraviețuitori ai accidentului mortal din România? La scurt timp după ora 11:30, aeronava EKAB a decolat din Timișoara cu destinația Salonic, transportând doi dintre cei trei răniți. Aceștia vor fi transferați la Spitalul Papageorgiou pentru examinări și tratament suplimentar. Cel de-al treilea supraviețuitor, grav rănit, a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar momentul în care va putea fi repatriat în Grecia nu a fost încă stabilit.

Cine sunt cei trei fani PAOK Salonic care au rămas în viață după tragicului accident rutier

FANATIK a aflat care sunt cei trei suporteri care au supraviețuit tragicului accident rutier din România, în care un microbuz plin cu fani ai echipei PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu, s-a ciocnit frontal cu un TIR pe drumul european E70, lângă Lugoj. În urma impactului devastator, șapte dintre pasageri și‑au pierdut viața, iar trei tineri au reușit să supraviețuiască, deși au fost grav răniți.

Microbiștii care au scăpat cu viață sunt Kostas, Konstantinos și Marios, toți fani devotați ai clubului. Aceștia au fost internați imediat după accident și au trecut prin momente extrem de dificile înainte ca medicii să confirme că sunt stabili din punct de vedere medical.

Primul dintre ei, Kostas Chrysochou, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost rănit în accident și are câteva fracturi la membrele inferioare, dar nu se află în pericol vital. Directorul spitalului din Timișoara a explicat că acesta, ca și ceilalți doi, este conștient și stabil și nu există motive de îngrijorare privind evoluția imediată a stării sale de sănătate. În imaginile care au circulat în presa internațională, Kostas apare fiind transportat pe targă, cu grijă medicală, pentru a fi preluat de ambulanță și pregătit pentru transferul către Grecia, acolo unde va continua tratamentul.

Imagini cu Kostas, fanul PAOK, pe targă

Tatăl tânărului de 20 de ani: „Fiul meu este șocat, lucrurile nu sunt ușoare”

Tatăl tânărului de 20 de ani, fan înfocat al echipei PAOK, s-a grăbit imediat la Timișoara alături de alte rude după teribilul accident în care un microbuz cu suporteri ai clubului a intrat în coliziune frontală cu un TIR. Vizibil emoționat, domnul Chrysochou a declarat reporterilor că fiul său este profund șocat de ceea ce s-a întâmplat și a subliniat cât de greu este să treci printr-o astfel de tragedie. În același timp, nu a uitat să transmită condoleanțe familiilor celor șapte fani PAOK care și-au pierdut viața.

„S-a lovit la cap, este șocat (n.r. fiul meu), lucrurile nu sunt ușoare. Ne îndreptăm spre bine și ceea ce vreau să spun este condoleanțe celorlalte familii, Dumnezeu să aibă milă”, a mărturisit tatăl tânărului, precizând că fiul său a suferit doar o lovitură superficială la cap.

Konstantinos și Marios, ceilalți doi supraviețuitori ai accidentului

Al doilea supraviețuitor, Konstantinos, tot de aproximativ 20 de ani, a avut și el răni în urma impactului, unele dintre ele necesitând îngrijiri medicale, însă și el se află în stare stabilă. După tratamentul inițial în România, medicii au decis că poate fi repatriat în Grecia pentru a primi îngrijiri suplimentare într‑un spital din Salonic.

Cel de‑al treilea supraviețuitor, Marios, în vârstă de aproximativ 28 de ani, a fost cel mai grav rănit dintre cei trei. El a suferit multiple traumatisme în urma impactului devastator și a avut nevoie de îngrijiri mai extinse, dar, asemenea celorlalți, starea sa se menține stabilă și nu se află în pericol imediat. După ce a fost scos dintre fiarele contorsionate ale microbuzului distrus, Marios a reușit să facă primele declarații în fața camerelor de filmat, vizibil emoționat, încercând să își pună în ordine gândurile după ce a trecut prin coșmarul accidentului.

„Nu pot să cred ce s-a întâmplat… Eu sunt din Grecia. Suntem din Kastoria. (n.r. Numele meu este) Marios. Papadopoulos este celălalt care este înăuntru”, a articulat cu greutate tânărul, pentru Mega TV.

Primele imagini cu Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK.

Repatrierea cadavrelor și identitățile fanilor PAOK decedați

În paralel, autoritățile organizează repatrierea cadavrelor celor șapte suporteri care și-au pierdut viața în accident. La prânz, un zbor special va aduce trupurile tinerilor în Grecia, avionul C130 decolând din Atena la ora 13:00. Prin decizia unanimă a asociațiilor PAOK, va avea loc o recepție de primire în țara elenă.

FANATIK a dezvăluit identitățile fanilor care și-au pierdut viața în urma impactului devastator, pe care îl găsiți aici.

Între timp, ancheta autorităților române continuă, iar întrebările rămân fără răspuns. Ce anume a provocat impactul devastator și cum a fost posibil ca un microbuz să fie lovit atât de violent de un TIR, punând capăt vieții mai multor suporteri tineri ai clubului?

